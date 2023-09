Reklama

Mercedes Concept CLA został oficjalnie prezentowany na targach IAA Mobility 2023 w Monachium. Jak podkreślają ludzie ze Stuttgartu, mamy już do czynienia z projektem w formie bliskiej produkcji, poza tym CLA Concept prezentuje wizję Mercedesa u progu nowej ery: elektrycznej i cyfrowej. Auto bazuje na nowej platformie (modułowa architektura Mercedes-Benz; MMA) i ma co najmniej kilka asów w rękawie.

Jak chwalą się Niemcy, modułowa architektura Mercedes-Benz (MMA) to platforma oparta przede wszystkim na napędzie elektrycznym, zaprojektowana dla rodziny czterech modeli z różnych segmentów.

Mercedes CLA Concept: szałowy z zewnątrz, innowacyjny wewnątrz. I wykończony… papierem

Mamy tu na przykład nowy system operacyjny MB.OS z tzw. superekranem MBUX. Ponadto Concept CLA prezentuje potencjał, jaki daje szerokie zastosowanie tzw. zrównoważonych materiałów: obejmują one stal niemal wolną od CO 2 oraz aluminium o obniżonej zawartości CO 2 , a także skórzaną tapicerkę produkowaną i przetworzoną w zrównoważony sposób oraz wykończenia… z papieru.

– Technologia, na której bazuje Concept CLA, reprezentuje zupełnie nowe podejście Mercedes-Benz i korzysta z wielu doświadczeń z naszego przełomowego programu technologicznego VISION EQXX. Nasi inżynierowie zmaksymalizowali na przykład efektywność, zmniejszając straty w układzie napędu elektrycznego 800 V, który charakteryzuje się również innowacyjną chemią ogniw akumulatorowych oraz wysokim poziomem integracji, umożliwiającym uzyskanie doskonałego wyniku gęstości energii. Jestem pewien, że platforma MMA pozwoli zaoferować naszym klientom w tym segmencie rynku pakiet, który definiuje całą klasę – połączenie efektywności, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i komfortu z wyjątkowymi cyfrowymi doświadczeniami – skomentował Markus Schäfer, członek zarządu Mercedes-Benz Group AG, dyrektor ds. technologii.

Mercedes Concept CLA i platforma MMA: najważniejsze informacje w skrócie

Poniżej podsumowanie, w punktach, najważniejszych aspektów związanych z CLA Concept i platformą MMA.

Next Generation Drivetrain (z ang. układ napędowy następnej generacji ): zaawansowane rozwiązania zwiększające efektywność, w tym falownik z wykorzystaniem węglika krzemu i chemia ogniw akumulatorowych z konstrukcją anody z tlenku krzemu. Efekt: doskonała gęstość energii. Moduł napędowy własnej konstrukcji Mercedesa podczas jazdy na długich dystansach osiąga nawet 93-procentową efektywność energetyczną.

750 km : podniesienie efektywności zapewnia wiodący w klasie zasięg i pozwala przejechać więcej kilometrów na jednym ładowaniu.

: podniesienie efektywności zapewnia wiodący w klasie zasięg i pozwala przejechać więcej kilometrów na jednym ładowaniu. Efficiency (z ang. wydajność, efektywność ): ultraoszczędny CLA to "jednolitrowy" samochód nowej ery, zużywający ok. 12 kWh/100 km.

): ultraoszczędny CLA to "jednolitrowy" samochód nowej ery, zużywający ok. 12 kWh/100 km. Charging (z ang. ładowanie): architektura 800 V umożliwia szybkie doładowanie – do 400 kilometrów w zaledwie 15 minut.

umożliwia – do 400 kilometrów w zaledwie 15 minut. MB.OS : własna architektura typu chip-to-cloud otwiera nowy wymiar doświadczeń użytkownika – dzięki nowemu poziomowi personalizacji, bezpieczeństwa, wygody i zautomatyzowanej jazdy.

: własna architektura typu chip-to-cloud otwiera nowy wymiar doświadczeń użytkownika – dzięki nowemu poziomowi personalizacji, bezpieczeństwa, wygody i zautomatyzowanej jazdy. Superscreen: pionierska, znana VISION EQXX tzw. grafika w czasie rzeczywistym, obsługiwana przez silnik gier komputerowych Unity.

pionierska, znana VISION EQXX tzw. grafika w czasie rzeczywistym, obsługiwana przez silnik gier komputerowych Unity. Child Presence Detection (z ang. wykrywanie obecności dziecka ): oparta na MB.OS sieć ponad 20 interfejsów, która tworzy system bezpieczeństwa, mający na celu zapobieganie tragicznym wypadkom.

): oparta na MB.OS sieć ponad 20 interfejsów, która tworzy system bezpieczeństwa, mający na celu zapobieganie tragicznym wypadkom. Sustainable Materials (z ang. zrównoważone materiały ): od papieru po bambus – wnętrze Concept CLA wskazuje drogę w zastosowaniu nowych, innowacyjnych materiałów.

): od papieru po bambus – wnętrze Concept CLA wskazuje drogę w zastosowaniu nowych, innowacyjnych materiałów. Decarbonise (z ang. dekarbonizacja): postępy w łańcuchu dostaw stali i aluminium, w tym cele w zakresie zawartości materiałów pochodzących z recyklingu i wykorzystania energii odnawialnych, łącznie pozwolą zaoszczędzić około 400 kg CO 2 na jeden samochód.

Mercedes Concept CLA: zaawansowany napęd

Nowy układ napędowy to m.in.: architektura 800 V, akumulator o wyjątkowej gęstości energii i wydajny elektryczny silnik. Concept CLA ma sportową, tylnonapędową konfigurację, jednak modułowa konstrukcja nadaje się również do zastosowań w pojazdach 4x4. Wysokonapięciowa konfiguracja umożliwia ładowanie prądem stałym o mocy 250 kW, co zapewni nawet do 400 km dodatkowego zasięgu w ciągu 15 minut.

Nowa jednostka MB.EDU (silnik, przekładnia oraz tzw. energoelektronika) ma modułową konstrukcję. Maszyna synchroniczna z magnesami trwałymi o mocy 175 kW (238 KM) połączona została z dwubiegową przekładnią. Energoelektronika obejmuje sterowanie silnikiem i przekładnią w jednym procesorze; wyposażono ją w falownik z węglika krzemu, zapewniający efektywne wykorzystanie energii. Kompaktowy pakiet waży niecałe 110 kg.

Concept CLA przybliża też przyszłość połączeń pomiędzy pojazdami elektrycznymi a siecią energetyczną. Dwukierunkowe ładowanie, oparte na oprogramowaniu i osprzęcie, pokazuje, jak wiodąca technologia otwiera nowy potencjał zarówno dla klientów, jak i dla dostawców energii. Po podłączeniu do kompatybilnej dwukierunkowej stacji ładowania prądem stałym samochód staje się urządzeniem magazynującym energię. Może na przykład przechowywać do późniejszego wykorzystania energię słoneczną, a także służyć jako źródło prądu w trybie Vehicle-to-Home (V2H, z ang. pojazd-dom) lub Vehicle-to-Grid (V2G, z ang. pojazd-sieć). Stosowanie dwukierunkowego ładowania może podlegać specyficznym warunkom rynkowym w odniesieniu do ustawodawstwa i wymagań dostawców energii.

Mercedes Concept CLA: odlotowy styl

– Concept CLA wyznacza początek nowej ery. Reinterpretuje ikoniczne elementy naszego bogatego dziedzictwa designu, tworząc zupełnie nowe oblicze marki Mercedes-Benz. Sportowo nachylony przód – charakterystyczny rekini nos z lat 50. i 60. – łączy się z nową grafiką, charakterystyczną dla elektrycznej ery. Kompozycję podkreślają tzw. brwi świateł do jazdy dziennej ze stylizowaną gwiazdą. Motyw gwiazdy powtarza się w postaci animowanych pasów świetlnych na osłonie chłodnicy w kształcie litery A. To cechy definiujące wygląd naszych przyszłych aut – podsumował Gorden Wagener, szef designu Mercedes-Benz Group AG.

Wizualnie środek ciężkości znajduje się nisko, nadkola skrywają 21-calowe obręcze z charakterystycznym gwiezdnym wzorem. Styl gran turismo i proporcje tyłu wydłużają sylwetkę, jednocześnie zapewniając pasażerom tylnych siedzeń większą przestrzeń nad głową w porównaniu z poprzednią generacją. Więcej miejsca z tyłu jest także na kolana – to zasługa zwiększonego rozstawu osi. Otoczone świetlnym pasem zespoły tylnych lamp powtarzają charakterystyczny gwiezdny wzór. Również gwiazda Mercedesa z tyłu jest podświetlona.

Mercedes Concept CLA: jakie wnętrze? Nowe multimedia

Na całej szerokości kokpitu dominuje ekran MBUX Superscreen z wysokowydajną technologią mini-LED i grafiką 3D. Po obu stronach ekranu mamy… wirtualne otwory wentylacyjne. To tak naprawdę jedynie pokrętła służące do regulacji temperatury, bo fizyczne otwory wentylacyjne umieszczono natomiast za ekranem.

MBUX Superscreen ożywa dzięki zaawansowanej grafice generowanej w czasie rzeczywistym, opartej na technologii silnika gier. Zestaw wskaźników dostosowuje się do potrzeb użytkownika, w tym do poziomu wspomagania kierowcy. Efekt: kierowca ma jasny ogląd wszystkich istotnych parametrów bez przeciążenia informacjami, od wirtualnego kokpitu, który pomaga zoptymalizować styl jazdy pod kątem maksymalnego zasięgu, po nawigację 3D ze zintegrowanymi informacjami o POI.

Mercedes Concept CLA: układy wspomagające

Systemy wspomagania kierowcy i bezpieczeństwa opracowywane dla platformy MMA umożliwiają m.in. częściowo zautomatyzowaną jazdę na poziomie 2 (SAE) po praktycznie wszystkich typach dróg. Elektronika pomaga kierowcy podczas zmiany pasa ruchu na drogach wielopasmowych, automatycznie manewruje w ciasnych miejscach parkingowych, a także zapobiega lub zmniejsza skutki kolizji w coraz większej liczbie sytuacji.

Przyszłe zastosowania poziomu 2 są również przygotowane do wykorzystania technologii wykrywania uzupełnionej o LiDAR, tak aby sprostać wymaganiom bezpieczeństwa w ruchu miejskim. Te wydajne czujniki umożliwią klientom wyposażenie pojazdów w szeroką gamę funkcji na poziomie 2. Będzie można je doskonalić poprzez bezprzewodowe aktualizacje, nawet po zakupie samochodu.

Mercedes Concept CLA: nie pozwoli ci zapomnieć o dziecku

Nowy system wykrywania obecności dziecka (CPD – Advanced Child Presence Detection) ma na celu zmniejszanie ryzyka przypadkowego pozostawienia małych dzieci w samochodzie podczas upałów. Układ bazuje na sieci ponad 20 interfejsów i jest aktywowany w momencie wykrycia obecności dziecka w samochodzie na podstawie jego charakterystycznego wzorca oddychania. Gdy system wykryje, że w zaparkowanym samochodzie znajduje się dziecko, powiadamia o tym kierowcę natychmiast po wyłączeniu silnika. Jeśli ten opuści i zamknie pojazd, uruchamia się wieloetapowa procedura. Jeśli samochód i smartfon są połączone z tym samym kontem Mercedes me, system regularnie wysyła wiadomości na smartfon.

Jednocześnie system monitoruje temperaturę we wnętrzu auta. W przypadku przekroczenia punktu krytycznego auto zaczyna alarmować przechodniów: migają zewnętrzne światła, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy, który różni się od klaksonu typowego alarmu samochodowego. Równocześnie włącza się klimatyzacja, aby obniżyć temperaturę w kabinie, ostatnim etapem eskalacji jest powiadomienie centrum SOS Mercedes-Benz i/lub zaalarmowanie służb ratunkowych.

Mercedes Concept CLA: kiedy na drogach?

Pierwszy model oparty na nowej platformie MMA (być może zapewne właśnie CLA) ma pojawić się w 2024 r. Potem dołączą kolejne. Swoją drogą ciekawe, ile z tego efektownego konceptu przetrwa do postaci seryjnej… Cóż, pożyjemy zobaczymy, ale intuicja podpowiada, że całkiem sporo.