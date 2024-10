Ubezpieczenie samochodu w Szwajcarii

W Szwajcarii ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe, ale podstawowa polisa OC (odpowiedzialności cywilnej) chroni jedynie przed kosztami związanymi z uszkodzeniami, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu drogowego. Dlatego wielu kierowców mieszkających w Szwajcarii decyduje się na dodatkowe rozszerzenia pakietu, aby lepiej zabezpieczyć swój pojazd i własne interesy finansowe. Wśród popularnych opcji znajdują się Teilkasko (ubezpieczenie częściowe) oraz Vollkasko (ubezpieczenie pełne).

Reklama

Teilkasko, czyli dodatkowe ubezpieczenie częściowe

Teilkasko to rozszerzona forma ubezpieczenia samochodu, która oferuje ochronę przed pewnymi rodzajami szkód, ale nie obejmuje wszystkich możliwych ryzyk. Jest to rozwiązanie, które idealnie sprawdza się, jeśli chcesz zabezpieczyć swój pojazd przed sytuacjami niezależnymi od twojej winy. Do zdarzeń, które mogą być objęte Teilkasko, należą:

kradzież samochodu,

uszkodzenia wywołane przez warunki atmosferyczne, takie jak gradobicie, burze lub powodzie,

szkody wynikające z kolizji ze zwierzętami,

pożar oraz eksplozje.

Teilkasko zapewnia więc ochronę na wypadek losowych zdarzeń, które mogą spowodować poważne uszkodzenia twojego pojazdu. Jest to korzystne rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie, ale jednocześnie szukają tańszej alternatywy dla pełnego Vollkasko.

Vollkasko – dodatkowe ubezpieczenie pełne

Vollkasko to najbardziej kompleksowa forma ubezpieczenia samochodu, obejmująca zarówno wszystkie sytuacje, które wchodzą w zakres Teilkasko, jak i dodatkowo szkody powstałe z winy kierowcy. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy spowodujesz kolizję, twój pojazd zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową.

Oprócz tego Vollkasko chroni również przed:

uszkodzeniami powstałymi w wyniku aktów wandalizmu,

zniszczeniami pojazdu w wyniku błędów popełnionych przez kierowcę,

wypadkami spowodowanymi przez inne osoby, które prowadzą twój pojazd.

Pełne ubezpieczenie jest zdecydowanie droższe niż Teilkasko, ale zapewnia znacznie szerszy zakres ochrony. Warto rozważyć Vollkasko, szczególnie jeśli twój samochód jest nowy lub ma dużą wartość. W takim przypadku naprawa pojazdu po wypadku mogłaby być bardzo kosztowna, a Vollkasko pozwoli na pokrycie tych wydatków bez obciążenia twojego budżetu.

Vollkasko czy Teilkasko? Co wybrać?

Wybór między Teilkasko a Vollkasko zależy przede wszystkim od twoich indywidualnych potrzeb oraz wartości pojazdu. Jeśli posiadasz starszy samochód, którego wartość rynkowa nie jest wysoka, Teilkasko może okazać się wystarczającą opcją. Ochroni cię przed losowymi zdarzeniami, takimi jak kradzież czy zniszczenia wywołane przez pogodę, a jednocześnie nie obciąży cię wysokimi składkami.

Z kolei Vollkasko jest najlepszym wyborem dla właścicieli nowych i drogich pojazdów. Wysokie koszty naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku z twojej winy mogą być zbyt duże, by pokryć je z własnej kieszeni. Vollkasko oferuje pełną ochronę, a tym samym spokój ducha w każdej sytuacji na drodze.

Skontaktuj się z doradcą ubezpieczeniowym

Decyzja o wyborze odpowiedniego ubezpieczenia może być trudna, szczególnie gdy na rynku dostępnych jest wiele opcji. Skorzystanie z pomocy profesjonalnegodoradcy ubezpieczeniowego w Szwajcarii to najlepszy sposób, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i dobrać rozwiązanie, które będzie dopasowane do twojej sytuacji. Doradca ubezpieczeniowy Agnieszka Sankowska oferuje wsparcie zarówno przy wyborze ubezpieczenia samochodu, jak i ubezpieczenia zdrowotnego, które także jest obowiązkowe w Szwajcarii. Warto więc skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistki, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków i zapewnić sobie pełną ochronę.