Upał zagrożeniem dla czworonogów?

Jak co roku z początkiem sezonu letniego rozpoczyna się dyskusja o tym, czy zostawiać psa (lub kota) w samochodzie. W zdecydowanej większości przeważają opinie o konieczności zabrania zwierzęcia ze sobą nawet wtedy, gdy można schłodzić wnętrze pojazdu i zostawić w nim miskę z wodą. W czasie upału nawet krótki, kilkuminutowy postój może doprowadzić do błyskawicznego nagrzania wnętrza pojazdu, do tego dochodzi brak cyrkulacji powietrza. Jeżeli pojazd zaparkowano w pełnym słońcu, wnętrze szybko może stać się pułapką, w której pozostawione zwierzę zwyczajnie zasłabnie.

Policja apeluje i przestrzega

W tym roku policja ponownie przypomniała o zasadach opieki nad zwierzętami przy okazji kolejnej interwencji. Na początku czerwca 40-letnia kobieta z powiatu puckiego pozostawiła psa na parkingu w zamkniętym samochodzie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Zachowanie zmęczonego zwierzęcia zauważyli świadkowie – szyba samochodu była uchylona, ale pies mocno dyszał i był wyraźnie odwodniony. Wezwana policja zdecydowała o zbiciu szyby i uwolnieniu zwierzęcia. Po powrocie właścicielka pojazdu wyjaśniła, że pozostawiła zwierzę w samochodzie, ponieważ na terenie parku obowiązuje zakaz wyprowadzania psów. Interwencja zakończyła się wręczeniem kobiecie mandatu w wysokości 500 zł za narażenie psa na niebezpieczeństwo.

Co grozi za pozostawienie psa w samochodzie?

Zgodnie z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt właścicielowi psa – który zostawił zwierzę w zamkniętym, rozgrzanym samochodzie – może grozić kara za znęcanie się nad zwierzęciem. Policja może zdecydować się na ukaranie mandatem w wysokości 500 zł, a w niektórych przypadkach właścicielowi grozi także kara pozbawienia wolności do 2 lat. Warto również przypomnieć, że w podobnych sytuacjach świadek zdarzenia ma prawo uwolnić zwierzę np. poprzez wybicie szyby samochodu. Jeżeli dana osoba działa w stanie tzw. wyższej konieczności, nie będzie ponosić odpowiedzialności karnej za zniszczenie cudzej własności.

Jak reagować w podobnych sytuacjach?

Policja zaleca, aby w podobnych przypadkach kierować się zdrowym rozsądkiem i w pierwszej kolejności prawidłowo ocenić sytuację. Jeżeli zwierzę pozostawione w samochodzie zachowuje się spokojnie, ma dostęp do wody i uchyloną szybę – można poczekać i sprawdzić, czy właściciel szybko wróci. Interwencja jest zalecana m.in. wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany w pełnym słońcu, zwierzę ciężko oddycha, nie porusza się lub jest nieprzytomne. Interweniować można także, gdy właściciel pojazdu przez dłuższy czas nie wraca. W podobnych przypadkach zalecane jest wezwanie pomocy – policji lub straży miejskiej. Czasem niezbędnym może okazać się wybicie szyby, samodzielne wydostanie zwierzęcia, a następnie położenie go w cieniu i podanie wody.