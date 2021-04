Suzuki GSX-S1000 w nowej odsłonie wjeżdża do klasy naked bike, czyli motocykli zwinnych, lekkich i na każdą okazję. Japończycy z całych sił starali się spełnić założenia maksymy "Run. Turn. Stop". Narysowany agresywną kreską debiutant patrzy wyzywająco przez podwójne, pionowo osadzone światła LED firmy Koito – oryginalny kształt sześciokątnych soczewek nadaje maszynie futurystyczny wygląd. Wąska i wyrazista tylna sekcja optycznie przesuwa środek ciężkości do przodu. Styliści stworzyli odlotowy projekt i naprawdę pięknie nas urządzili. Być może też dlatego, że kształtując aerodynamiczne nadwozie spoglądali na design maszyn Suzuki z królewskiej kategorii wyścigowej MotoGP oraz urodę samolotu myśliwskiego stealth.

Reklama

Suzuki GSX-S1000. Jak wygląda?

W nowym motocyklu kierownica jest ustawiona bardziej do pionu, co powoduje szerszy o 23 mm chwyt. Dzięki takim zmianom jest bliżej jeźdźca o 20 mm, a pozycja za nią jest bardziej wyprostowana. Testy wykazały, że takie rozwiązanie lepiej pasuje do charakterystyki motocykla i poprawionego silnika, a szerszy chwyt i bliższa sterowi pozycja wymaga mniej wysiłku do prowadzenia motocykla, co w efekcie poprawia łatwość prowadzenia i znosi zmęczenie. Dodatkowo, smukłe owiewki i wąskie wnęki na wysokości kolan w połączeniu z niskim siedzeniem (810 mm) umożliwiają łatwiejsze podparcie podczas zatrzymania.

Suzuki GSX-S1000. Silnik i osiągi?

Za ostrą jak klinga samurajskiej katany stylistyką podążają osiągi. GSX-S1000 skrywa silnik znany ze sportowego modelu GSX-R. Chłodzona cieczą, rzędowa, czterocylindrowa jednostka o pojemności 999 cm3 na potrzeby codziennego użytkowania nabrała manier drogowych. Nowy silnik produkuje większy moment obrotowy w niskim zakresie obrotowym niż poprzednik. Taka charakterystyka daje bardziej bezpośrednią reakcją na dodawanie gazu już od niskich obrotów. To samo dotyczy także średniego zakresu obrotów, w którym mechaniczne serce również zapewnia szybszą reakcję na odkręcenie prawej manetki. Konstrukcja powinna też lepiej sobie radzić przy wysokich prędkościach.

Poprzedni GSX-S1000 Nowy GSX-S1000 Pojemność 999 cm3 Średnica x skok tłoka 73.4 mm x 59.0 mm Stopień sprężania 12.2 : 1 Moc maksymalna 150 KM (110 kW)/10 000 obr./min 152 KM (112 kW)/11 000 obr./min Maks. moment obr. 108 Nm/9500 obr./min 106 Nm/9250 obr./min Przyspieszenie (0 -200 m) 6,70 s 6,64 s Przyspieszenie (0-400 m) 10,25 s 10,15 s Norma emisji spalin Euro 4 Euro 5

Silnik wyposażono w szereg nowych elektronicznych systemów kontroli, które powinny uczynić z GSX-S1000 maszynę bardziej przewidywalną, łatwiejszą do kontrolowania. Lista obejmuje m.in. 5 trybów charakterystyki mocy jednostki, dających możliwość dopasowania sposobu dostarczania momentu obrotowego zależnie od stylu jazdy, lub rodzaju przejażdżki.

Suzuki GSX-S1000. Nowy wydech

Układ wydechowy 4-2-1 nowego Suzuki GSX-S1000 został całkowicie przeprojektowany i przestrojony, jednocześnie zachowując agresywny kształt i brzmienie poprzedniego modelu. Zmiany obejmują nową konstrukcję komory, w której zastosowano drugi katalizator. Dodatkowo kolektor jest teraz minimalnie dłuższy, a zawór systemu SET (Suzuki Exhaust Tuning) inaczej pozycjonowany. A wszystko po to by wydusić z silnika jak najwięcej, przy jednoczesnym przystosowaniu do wymagań normy Euro 5. Zdaniem Japończyków nowy układ nie tylko zachował imponujące brzmienie, ale jeszcze je podkręcił...

Suzuki GSX-S1000. Sprzęgło działa lżej

Reklama

Nowy GSX-S1000 wykorzystuje system asystenta sprzęgła SCAS (Suzuki Clutch Assist System), jako uzupełnienie do funkcji antyhoppingu, w którą wyposażona była poprzednia generacja modelu. Funkcja antyhoppingu częściowo rozłącza sprzęgło by zniwelować ujemny moment obrotowy silnika podczas mocnego hamowania silnikiem i redukcji biegów. To rozwiązanie zapobiega podskakiwaniu i blokowaniu się tylnego koła i łagodzi hamowanie, zapewniając kierowcy możliwość zrzucania biegów oraz większą kontrolę podczas redukcji w zakrętach.

Inżynierowie zapewniają, że dodanie funkcji asystenta sprzęgła zwiększa siłę zacisku sprzęgła i pozwala na użycie sprężyn o mniejszej sztywności, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności przeniesienia momentu obrotowego na tylne koło. Jedną z korzyści wynikających z zastosowania asystenta jest konieczność użycia mniejszej siły do operowania dźwignią sprzęgła, co skutecznie redukuje zmęczenie lewej ręki podczas jazdy w korkach, a także w innych sytuacjach wymagających częstego naciskania klamki sprzęgła.

GSX-S1000 z elektronicznym gazem

Na pokładzie GSX-S1000 wykorzystuje pakiet systemów elektronicznych zebranych pod nazwą Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Ten zestaw obejmuje:

przełącznik trybów jazdy Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) - umożliwia wybór pomiędzy trzema charakterystykami mocy, według własnych preferencji oraz warunków panujących na drodze, zależnie od tego czy chcesz jeździć w sportowym stylu, trenujesz na torze, jeździsz po śliskich lub nierównych drogach, czy po prostu przemykasz przez korki w mieście;

kontrolę trakcji STC - oferuje 5 ustawień oraz możliwość wyłączenia;

elektroniczne sterowanie przepustnicą ride-by-wire - NOWE rozwiązanie wykorzystujące 32-bitowy procesor ECM kontrolujący działanie przepustnic. W ocenie inżynierów system ten jest prostszy, lżejszy i bardziej kompaktowy niż poprzedni system oparty na mechanicznym sterowaniu linką;

- NOWE rozwiązanie wykorzystujące 32-bitowy procesor ECM kontrolujący działanie przepustnic. W ocenie inżynierów system ten jest prostszy, lżejszy i bardziej kompaktowy niż poprzedni system oparty na mechanicznym sterowaniu linką; dwukierunkowy quickshifter - asystent zmiany biegów (z możliwością wyłączenia) pozwala kierowcy zmieniać biegi zarówno w górę jak i redukować, bez konieczności użycia dźwigni sprzęgła. Do tego jest też funkcja automatycznego międzygazu. Japończycy policzyli, że tradycyjna zmiana biegów wymaga aż pięciu czynności, aby zmienić bieg w górę i aż czterech, aby zredukować. Quickshifter skraca te czynności do jednego ruchu stopą.

- asystent zmiany biegów (z możliwością wyłączenia) pozwala kierowcy zmieniać biegi zarówno w górę jak i redukować, bez konieczności użycia dźwigni sprzęgła. Do tego jest też funkcja automatycznego międzygazu. Japończycy policzyli, że tradycyjna zmiana biegów wymaga aż pięciu czynności, aby zmienić bieg w górę i aż czterech, aby zredukować. Quickshifter skraca te czynności do jednego ruchu stopą. system łatwego rozruchu Suzuki Easy Start - umożliwia kierowcy uruchomienie silnika jednym naciśnięciem przycisku rozrusznika i bez konieczności naciskania dźwigni sprzęgła;

asystenta ruszania Low RPM Assist, który płynnie podnosi obroty silnika podczas ruszania, lub jazdy z niskimi prędkościami, by zapobiec niekontrolowanemu zgaśnięciu np. w korku.

Ta armia asystentów ma ułatwić codzienne życie kierowcy, tak by motocykl był bardziej przewidywalny, łatwiejszy do kontrolowania, a jazda nie męczyła...

Suzuki GSX-S1000. Cena w Polsce?

Cena? Suzuki GSX-S1000 kosztuje w Polsce od 56 900 zł. Motocykl jest produkowany w japońskiej fabryce w Hamamatsu. Dostawy pierwszych egzemplarzy do salonów rozpoczną się pod koniec wakacji 2021 roku.

Suzuki GSX-S1000 - dane techniczne