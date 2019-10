Wizja biznesu

Elimen to akronim od słów: Elektryczny, Lekki, Innowacyjny, Mobilny, Ekologiczny i Nowoczesny. Zdaniem firmy, takie właśnie są cechy jej produktów. Spółka została założona przez pasjonatów elektromobilności, którzy już kilkanaście lat temu przerabiali samochody spalinowe na elektryczne. Spółki należące do grupy to: Elimen City – producent lekkiego samochodu dostawczego E-VN1, Elimen Racing – firma tworząca samochody wyścigowe spełniające wymogi techniczne kategorii Rallycross, Geecogen – spółka technologiczna rozwijająca innowacyjne, wielopaliwowe generatory prądu do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych oraz City El – producent trójkołowego pojazdu elektrycznego wypełniającego lukę pomiędzy samochodem a skuterem.

Obecni akcjonariusze Elimen Group SA to: Przemysław Rozmysłowicz (32%), Daniel Śliwka (32%) i Assay Investment (36%). Nowi inwestorzy mają objąć w sumie nieco ponad 11% akcji.

Pakiety akcji dostępne są już od 90 złotych

W ramach emisji Elimen Group planuje zebrać kwotę 4 milionów złotych. Większość kwoty zostanie wykorzystana na uruchomienie ligi Elimen Rallycross. Ponadto Grupa zamierza zainwestować w przygotowanie dokumentacji homologacyjnej i uruchomienie seryjnej produkcji modelu E-VN1, w zakup specjalistycznego sprzętu służącego do produkcji elektrycznych zespołów napędowych, rozwój algorytmów trakcyjnych i systemów wektorowania ciągu oraz sprzedaż zminiaturyzowanych stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

Elimen oferuje pakiety akcji o wartości od 90 do 100 000 złotych. Wszystkie pakiety gwarantują certyfikat, udział w corocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz tytuł „Ambasadora elektromobilności” wraz z członkostwem w zamkniętej grupie na Facebooku. Dla inwestorów, którzy wyasygnują co najmniej 300 zł spółka oferuje okulary przeciwsłoneczne z logo firmy oraz brelok w kształcie pojazdu E-VN1. Za zainwestowanie wyższych kwot można otrzymać alkomaty, t-shirty czy uniwersalne zestawy narzędzi. Inwestycja od 9990 zł to prezent w postaci powerbanku, możliwości uczestnictwa w VIP-evencie na torze oraz bilety VIP na wszystkie wyścigi Ligi Rallycross w sezonie 2020. Najdroższe pakiety to między innymi szkolenie z zakresu jazdy wyścigowej na torze, logotyp inwestora na jednym z samochodów wyścigowych oraz rabat 10% na zakup pojazdu E-VN1 lub wynajem wyścigowego auta ERX.

Regulacje prawne szansą dla producentów samochodów elektrycznych

Branża samochodów elektrycznych będzie się dynamicznie rozwijać nie tylko dlatego, że samochody elektryczne są przyjazne dla środowiska. Jedną z największych szans dla branży są zmieniające się uwarunkowania prawne.

Program Rozwoju Elektromobilności, jeden z głównych filarów Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zakłada upowszechnienie infrastruktury ładowania i zachęty do zakupów pojazdów elektrycznych, rozwój przemysłu w obszarze elektromobilności, oraz stabilizację sieci elektroenergetycznej poprzez integrację pojazdów z siecią.

Ministerstwo Energii prognozuje, że w 2020 roku w wybranych 32 aglomeracjach po drogach będzie poruszać się 50 tysięcy pojazdów napędzanych energią elektryczną, powstanie 6 tysięcy punktów ładowania o normalnej mocy i 400 punktów ładowania o dużej mocy.

Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie w lutym 2018 roku, do 2020 roku 10% a do 2025 roku 30% floty pojazdów polskich samorządów musi spełniać warunki niskiej emisji.

Elimen ma ofertę dla samorządów i administracji publicznej

Prawne wymagania dla samorządów i administracji publicznej są jednym z powodów, dla których Elimen swoje największe szanse biznesowe widzi w rynku B2B. Ten rynek charakteryzuje się niższymi barierami wejścia niż rynek konsumencki, pomocne są także uproszczone procedury homologacji L7E, ograniczające koszty dokumentacji i uruchomienia produkcji.

Najważniejszym elementem oferty przeznaczonej dla nabywców biznesowych jest ultralekki samochód dostawczy Elimen E-VN1, jego poszczególne wersje mogą być wykorzystywane jako samochód dostawczy, do przewozu przesyłek, czy nawet sprzątania i mycia ulic - specjalna seria pojazdów powstała w tym celu na zamówienie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Dzięki emisji akcji już wkrótce obejrzymy wyścigi samochodów elektrycznych

Elimen Racing zaprojektował i przetestował prototyp elektrycznego samochodu do rallycrossu E-RX1. Auto ma napęd RWD, przyspiesza do 100 km/h w mniej niż 4 sek., a moc jaką osiąga to 410 km. Będzie to jeden z modeli, na bazie których spółka planuje uruchomić pierwszą na Świecie ligę wyścigową elektrycznego rallycrossu. Na to przedsięwzięcie spółka posiada już akredytację Polskiego Związku Motorowego.

Obecnie po polskich drogach porusza się zaledwie około 6 000 samochodów elektrycznych

Rozwój infrastruktury ładowania, dopłaty do zakupu samochodu w wysokości 30% ceny (maksymalnie 37,5 tys. zł), koszty przejechania 100 km na poziomie 7 złotych, brak emisji spalin, radykalne obniżenie emisji hałasu oraz rozwój technologiczny pozwalający na rozwiązanie problemu zasięgu to tylko niektóre z czynników, jakie będą sprzyjały rozwojowi elektromobilności w najbliższych latach. Lekkie konstrukcje pozbawione silników spalinowych, czy skrzyń biegów mają również doskonałe osiągi. Samochody elektryczne jeszcze do niedawna przez wielu były traktowane z przymrużeniem oka, teraz okazuje się, że przyszłość należy do nich.

