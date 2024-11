Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, wskazuje, że ta rewolucja to zarówno szansa, jak i wyzwanie dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Pozycja Polski w Europie

Polska jest jednym z liderów w produkcji części motoryzacyjnych w Europie, z tysiącem firm działających w tej branży. Krajowy sektor motoryzacyjny, w tym rynek części zamiennych, ma kluczowe znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i dla zatrudnienia. Jednak globalne trendy, takie jak spadek rejestracji nowych pojazdów, zmniejszenie produkcji samochodów spalinowych oraz rosnący udział pojazdów elektrycznych, mają istotny wpływ na polskich producentów i dystrybutorów części.

Wyzwania w kontekście globalnych zmian

1.Transformacja energetyczna i technologiczna:

Elektromobilność to przyszłość, ale nie daje gwarancji natychmiastowego powstawania nowych miejsc pracy.

Polska odczuwa skutki globalnych zmian, takich jak zwolnienia w branży motoryzacyjnej. Przykładowo, firma z sektora dostarczającego części do Stellantis zmuszona była zredukować zatrudnienie o 250 osób.

2.Kwestie regulacyjne i unijne normy:

Przeregulowanie branży motoryzacyjnej w Europie oraz obowiązki sprawozdawcze znacząco zwiększają koszty prowadzenia działalności.

Zamiast wspierania neutralności technologicznej, Unia Europejska faworyzuje elektromobilność jako jedyną drogę do realizacji celów środowiskowych, co ogranicza innowacyjność.

3.Konkurencja z Chinami:

Chińskie marki, takie jak BYD czy NIO, dynamicznie zdobywają europejski rynek. Oferują zaawansowane technologicznie pojazdy w konkurencyjnych cenach, co stanowi wyzwanie dla europejskich producentów.

Polska prezydencja w Unii Europejskiej – szansa na poprawę warunków

Polska, jako lider motoryzacyjny w regionie, powinna wykorzystać swoją prezydencję w Unii Europejskiej do promowania postulatów branży.

Kluczowe działania, które mogłyby wesprzeć sektor, to:

Walka o neutralność technologiczną: Umożliwienie osiągania celów emisyjnych różnymi ścieżkami, a nie wyłącznie poprzez elektromobilność.

Zmniejszenie biurokracji: Uproszczenie regulacji i obniżenie kosztów związanych z dostosowaniem do nowych przepisów.

Wsparcie dla innowacji: Inwestowanie w badania i rozwój nowych technologii oraz promowanie rozwiązań lokalnych.

Zabezpieczenie miejsc pracy: Opracowanie strategii, która pomoże polskim przedsiębiorstwom w przekształcaniu się i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Podsumowanie: Czas na strategiczne działania

Branża motoryzacyjna to filar europejskiej i polskiej gospodarki, stanowiący około 8% PKB. Transformacja technologiczna i środowiskowa jest nieunikniona, ale jej przeprowadzenie wymaga dialogu z przemysłem i elastyczności regulacyjnej. Jak podkreśla Tomasz Bęben, Polska ma potencjał, by wzmocnić swoją pozycję w Europie, ale wymaga to przemyślanej strategii zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

W obliczu globalnej konkurencji i dynamicznych zmian, działania podejmowane dziś zadecydują o przyszłości branży motoryzacyjnej w Polsce i Europie.