Jaka to jest marka samochodu? – pyta tata 5-latka i wskazuje na logo marki z gwiazdą w środku. "Mercedes!" – wyśpiewał maluch. A to? Ojciec wskazał na romb. "Renault, łatwizna!" – cieszy się dzieciak. "Błąd! To polska marka z Jaworzna. Ize…" – podpowiada rodzic. Maluch zasępił się i myśli. Wydaje ci się, że potrafisz rozpoznać każdą markę samochodu po znaczku? Rozwiąż QUIZ i sprawdź!

0/11 Na początek łatwizna. Czeska marka, która należy do Grupy Volkswagen to: Tatra Skoda Praga Laurin & Klement 0/11 Niemiecka marka z produkcją w Polsce. Kiedyś należała do amerykańskiego GM, teraz jej właścicielem jest Stellantis... SAAB Horh Opel Borgward 0/11 Takie logo to marka słynąca w Polsce z silników TDI. Teraz stawia na samochody elektryczne... Volkswagen BMW Fiat Citroen 0/11 Jest rok 2025, w Jaworznie ruszyła produkcja polskiej marki samochodów elektrycznych. Niektórzy mogą jej logo pomylić ze znaczkiem Renault, ale to... Syrena Nysa FSO Izera 0/11 Prestiż, luksus i zaawansowana technologia zamknięte w eleganckich nadwoziach. Trójramienna gwiazda to logo marki: Infinity Mercedes-Benz Lincoln Polestar 0/11 Miedziane logo to symbol hiszpańskiej młodej marki: SEAT CUPRA Hispano-Suiza Spania GTA 0/11 Trzy elipsy w logo to nie tylko symbol, ale też zapisana w nim cała nazwa japońskiej marki: Suzuki Daihatsu Toyota Mazda 0/11 Uskrzydlone M w logo to symbol marki: MAN Mazda Maserati Maybach 0/11 Taki znaczek mają samochody marki: Lancia Lexus Lamborghini Lotus 0/11 Legendarny producent samochodów, motocykli i silników zaburtowych. To logo marki: SEAT SsangYong Suzuki Subaru 0/11 Takie logo należy do marki: Renault Izera Citroen Peugeot Twój wynik