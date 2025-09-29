Nowe Audi Q3 debiutuje w Polsce. Silnik Diesla wraca do gry

Audi Q3 to jedno z najchętniej kupowanych aut spod znaku czterech pierścieni. Od momentu premiery pierwszej generacji, która miała miejsce 14 lat temu, producent z Ingolstadt sprzedał na całym świecie ponad 2 miliony egzemplarzy tego modelu.

Kompaktowy crossover odgrywa w portfolio marki bardzo ważną rolę. Stąd wraz z debiutem trzeciej generacji Q3 Niemcy wprowadzają szereg innowacji i wracają do sprzedaży oszczędnego Diesla. Jak nowy model poradzi sobie w konkurencyjnym segmencie?

Nowe Audi Q3 wygląda jak większe Q5. Jakie wymiary?

Już na pierwszy rzut oka widać, że przy projektowaniu nowego Audi Q3 styliści czerpali garściami z większych i droższych modeli. Przód nawiązuje do Q5 i elektrycznego Q6 e-tron – to zasługa nowego grilla i smukłych reflektorów, które w najlepszym wydaniu są wyposażone w ponad 25 tys. diod LED gotowych do wyświetlania na asfalcie symboli i ostrzeżeń. Z tyłu natomiast nowoczesne lampy OLED i długa listwa świetlna to mocne nawiązanie do nowego A6 Avant.

Zabiegi stylistyczne sprawiły, że nowe Audi Q3 robi wrażenie większego i bardziej dojrzałego. Co ciekawe, producent niechętnie wypowiada się na temat płyty podłogowej. Dlaczego? Otóż jest to ta sama platforma MQB, która była stosowana przez ostatnie siedem lat. Trzecia generacja ma więc 4530 cm długości (teraz to 4 cm więcej), 1860 cm szerokości i 1580 cm wysokości. Bagażnik zapewnia od 488 do 575 litrów pojemności w wersji SUV (w zależności od ustawienia przesuwnej kanapy).

Po złożeniu siedzeń drugiego rzędu przestrzeń bagażowa w odmianie SUV zwiększa się do 1386 litrów lub do 1289 litrów w wersji nadwozia Sportback. Niektórzy będą żałować, że Audi nie zdecydowało się zmodyfikować i powiększyć platformy. Inni natomiast docenią, ze Q3 zachowało swoje kompaktowe wymiary. Faktem jest, że osoba o wzroście 185 cm zajmie miejsce za tak samo rosłym kierowcą, choć po długiej trasie nie wysiądzie wypoczęta. W takiej konfiguracji nie zabraknie miejsca nad głową czy na barki, ale na kolana owszem.

W kabinie nowego Audi Q3 dużo się zmieniło

Wnętrze nowego Audi Q3 to mieszanka różnych epok, w którym rzecz jasna pierwsze skrzypce grają dwa ekrany – 11,9-calowy przed oczami kierowcy i 12,8-calowy na środku deski. Z jednej strony sterowanie klimatyzacją przeniesiono na dotykowy wyświetlacz, a z drugiej zachowano konsolę z fizycznymi przyciskami. W kompaktowym modelu nie uświadczymy też trzeciego ekranu dla pasażera, ale dostajemy nowy panel z dwiema krótkimi dźwigniami - lewa od kierunkowskazów ma wbudowane przyciski i pokrętła do sterowania wycieraczkami, a prawa służy za selektor biegów.

Na pierwszy rzut oka to rozwiązanie sprawia wrażenie skomplikowanego. Po krótkiej chwili jednak okazuje się, że to nowatorskie rozwiązanie nie jest takie problematyczne, na jakie wygląda. Przestawianie dźwigni nie wymaga dużej siły, a krótki skok mechanizmu sprawia, że można je wygodnie obsługiwać ruchem jednego palca.

Jakość materiałów w nowym Audi Q3. Jakie wyposażenie?

W kabinie z przodu mamy do czynienia z miękkimi plastikami i przyjemnym zamszem, jednak im bliżej bagażnika, tym gorzej. Na panelach tylnych drzwi zastosowano już naprawdę tani plastik, co w samochodzie tej klasy nie wszystkim się spodoba. Nienajlepsze wrażanie robi również zamszowo-materiałowa tapicerka w topowej wersji S line. O ile sama mikrofibra jest przyjemna i miękka w dotyku, tak materiałowa część foteli z odzyskanego poliestru nie pasuje w aucie z tej półki. Producent tłumaczy jednak, że są to materiały pochodzące z recyklingu. Może i gorsze, ale stworzone w zgodzie ze środowiskiem.

Wskaźniki przed kierowcą wyświetlają obraz w wysokiej jakości, jednak z jakiegoś powodu cyfrowych zegarów nie można już konfigurować jak kiedyś. Co więcej, producent zdecydował się na dziwny zabieg, w którym tylko dwie trzecie kokpitu są zagospodarowane. Pozostała, górna część jest po prostu czarna. Można zrozumieć, że ten fragment przesłania wieniec kierownicy, jednak z perspektywy pasażera wygląda to co najmniej tak, jakby ktoś zaoszczędzili na wyposażeniu.

Jakości kamer cofania także może zaskoczyć. W biały dzień rozdzielczość obrazu pozostawiała wiele do życzenia, a szum wynikający ze słabej jakości podzespołów aż kłuł w oczy. Przy tak popularnej i taniej technologii, takie wpadki - zwłaszcza pod szyldem Audi - nie powinny mieć miejsca. W pierwszym lepszym aucie z Chin dostaniemy wyraźniejsze kamery.

Bogata gama silników. Audi Q3 wraca do Diesla

W ofercie nowego Audi Q3 każdy znajdzie coś dla siebie - jest benzyna, hybryda plug-in, a nawet Diesel. Podstawą oferty jest czterocylindrowy silnik benzynowy z technologią mild hybrid oraz siedmiobiegową skrzynią S tronic. Jednostka 1.5 TFSI rozwija moc 150 KM i jest wyposażona w system "cylinder on demand" (COD), który tymczasowo wyłącza drugi i trzeci cylinder przy małych i średnich obciążeniach.

Dostępne są także dwa mocniejsze warianty z benzynowym 2.0 TFSI, domyślnie oferowane z napędem na wszystkie koła quattro - te generują kolejno moc 190 KM i 265 KM. Najmocniejszą odmianą w gamie jest Q3 e-hybrid, czyli hybryda plug-in bazująca na jednostce 1.5 TFSI o łącznej mocy 272 KM. Wariant PHEV zaskakuje zasięgiem elektrycznym do 120 km (wg WLTP) i mocą ładowania prądem stałym (DC), która wynosi aż 50 kW.

Silnik Diesla 2.0 TDI to będzie hit. Ile spala?

Prawdziwym hitem sprzedaży może się jednak okazać znany i lubiany silnik Diesla. Jednostka 2.0 TDI o mocy 150 KM zapewni największy zasięg ze wszystkich dostępnych wariantów i chyba najbardziej pasuje do charakteru tego auta. Niestety, wysokoprężny model choć praktyczniejszy, to i nieco droższy. Ceny benzynowego Audi Q3 zaczynają się w Polsce od 188 900 zł. Do odmiany z 2.0 TDI trzeba dopłacić co najmniej 17 000 zł - ceny zaczynają się od 205 900 zł.

Dobrą informacją jest więc to, że już podstawowa benzynowa odmiana zadowala dynamiką i średnim zużyciem spalania. Przy spokojnej i przepisowej jeździe w okolicach Glasgow silnik 1.5 TFSI wskazał zużycie paliwa na poziomie 7 l/100 km. Wysokoprężny wariant na wycieczce do nie zakorkowanego centrum miasta zaskoczył zużyciem paliwa na poziomie 5-5,5 l/ 100 km.

Nowe Audi Q3 jest komfortowe i przyjemne w prowadzeniu

Nowe Audi Q3 jest względem poprzednika bardziej zwinne i komfortowe. To zasługa nowych adaptacyjnych amortyzatorów oraz progresywnego układu kierowniczego. Udoskonalone zawieszenie sprawia, że różnica między komfortową a sportową jazdą jest bardziej odczuwalna, a modyfikacja układu kierowniczego sprawiła, że pod koniec skrętu kierownicy przełożenie znacznie maleje, ułatwiając tym samym manewrowanie. Producent wskazuje także na nowe systemy wspomagania, na liście jest m.in.: asystent zmiany pasa przy prędkościach powyżej 90 km/h i prowadzenie po pasie do 210 km/h – nawet bez widocznych linii. Parkowanie ułatwi system, który zapamiętuje ostatnie 50 m jazdy i potrafi samodzielnie wjechać lub wyjechać z pięciu zapamiętanych miejsc. Co więcej, jak na crossovera klasy premium przystało, nowe Audi Q3 radzi sobie świetnie przy wysokich prędkościach - nie tylko w kwestii stabilności, ale i akustyki. To świetnie wyciszony samochód.