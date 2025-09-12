- Odcinkowy pomiar prędkości łapie najwięcej wykroczeń
Odcinkowy pomiar prędkości łapie najwięcej wykroczeń
Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to trzy typy rozwiązań wykorzystywanych w sieci CANARD. Od początku 2025 roku te urządzenia zarejestrowały ponad 650 tys. wykroczeń.
Za lwią cześć wyniku odpowiadają urządzenia OPP. 71 systemów odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowało w pierwszej połowie tego roku 263,8 tys. naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Dużo? Za chwilkę będzie jeszcze więcej…
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4. Mandat co 3 minuty
Na autostradzie A4, pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na Dolnym Śląsku, GITD odebrało nowy odcinkowy pomiar prędkości. To pierwsze urządzenie spośród 43 zakupionych w ramach projektu rozbudowy systemu CANARD finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy.
Żółte kamery monitorują ruch na odcinku ok. 7 km. W przypadku samochodów osobowych obowiązuje tam ograniczenie do 110 km/h, a ciężarowych do 80 km/h. Mandat dostanie każdy, kto przejedzie ten fragment trasy szybciej niż w 3,5 minuty.
Kiedy fotoradar robi zdjęcie? Jaki jest próg wyzwolenia?
Ustawiony próg wyzwolenia urządzeń rejestrujących prędkość uwzględnia możliwość błędu kierowcy, który wynosi 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości. Obecnie średnie przekroczenie dozwolonej prędkości wynosi ok. 21 km/h. Około 2 proc. kierujących przekroczyło limit o więcej niż 50 km/h.
To drugi odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 przed Wrocławiem. Pierwszy działa na wcześniejszym odcinku pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Takie pomiary wykonywane są na Dolnym Śląsku też w tunelu na S3 przed Kamienną Górą oraz na Alei Sobieskiego we Wrocławiu.
Odcinkowy pomiar prędkości. W tych miejscach kierowcy wpadają najczęściej - TOP5
Z 71 działających OPP najbardziej zapracowany odcinkowy pomiar prędkości działa właśnie na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. W pierwszym półroczu na przekroczeniu prędkości wpadło tam przeszło 24,5 tys. osób.
Drugim pod względem skuteczności jest odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 w okolicach Wyszkowa (między węzłem Lucynów a wiaduktem przy ul. Zakręzie). Kamery OPP zarejestrowały 21,7 tys. wykroczeń w pół roku. Ograniczenie prędkości wynosi tam 120 km/h dla samochodów osobowych i 80 km/h dla pojazdów ciężarowych. Gdzie jeszcze kierowcy wpadają hurtem? Oto lokalizacje:
- Autostrada A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie - 24 585 naruszeń;
- S8 Wyszków (między węzłem Lucynów i wiaduktem przy ul. Zakręzie) - 21 689;
- Katowice, ul. Nikodema i Józefa Renców - 18 665;
- S14 na odcinku Petrykozy - Dobroń - 12 003,
- Zabrze, Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego - 11 750.
Kierowców dopilnuje 730 urządzeń z kamerami
Do połowy 2026 roku liczba wszystkich urządzeń, jakimi dysponuje CANARD zwiększy się o 128. Zamontowanych zostanie w sumie 70 nowych fotoradarów, 43 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, 10 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowanie oraz 5 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym. Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym będzie prowadzony przez blisko 730 urządzeń.
Odcinkowy pomiar prędkości w 43 nowych miejscach
Główny Inspektorat Transportu Drogowego na początku stycznia 2025 podpisał umowę z firmą Sprint na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Całość będzie kosztować 85 mln zł. Nowe kamery obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy CANARD będzie dysponował 114 OPP, które będą kontrolować kierowców na ponad 650 km dróg. Łącznie to niemal cztery razy więcej kilometrów niż obecnie i niemal tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Zakopanego. Szansa na spotkanie OPP w trasie staje się coraz większa. Gdzie pojawią się te przyrządy?
400 km autostrad i ekspresówek pod nadzorem OPP
Nowy odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w każdym województwie. Miejsca montażu wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją (lokalizacje zebrano w poniższej tabeli). Z 43 lokalizacji 26 ustawią na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 przy pięciu autostradach.
Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości:
- autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów)
- droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz)
- droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);
- droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);
- droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).
Cztery nowe OPP pojawią się w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 dopilnuje kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).
Warmińsko-mazurskie to również aż cztery nowe lokalizacje OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.
Zachodniopomorskie także przywita kierowców czterema nowymi zestawami żółtych kamer. Odcinkowy pomiar prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.
Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska.
Nowy OPP na 9 drogach ekspresowych i 5 autostradach
Odcinkowy pomiar prędkości w pozostałych województwach opisuje tabela (niżej). Jeśli chodzi o zagęszczenie na poszczególnych trasach, to najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 OPP), autostradzie A1 (5 OPP) i drodze ekspresowej S7 (8 OPP).
Autostrada A4 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w pięciu województwach. Odpowiednio są to:
- Dolnośląskie (węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe oraz węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa),
- Małopolskim (węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka, węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik i węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce),
- Opolskie (węzeł Opole Zachód - MOP Prószków),
- Podkarpackie (węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód
- Śląskie (węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska).
Będzie 8 odcinkowych pomiarów prędkości na autostradzie A4 i 5 OPP na A1
Autostrada A1 trafi pod nadzór pięciu systemów OPP w dwóch województwach. Spis obejmuje odpowiednio:
- Łódzkie (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk oraz węzeł Kutno – węzeł Piątek),
- Śląskie (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód).
Droga ekspresowa S7. Gdzie uważać na odcinkowy pomiar prędkości?
Droga ekspresowa S7 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w czterech województwach. Odpowiednio są to:
- Pomorskie (węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański),
- Warmińsko-mazurskie (Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe),
- Mazowieckie (węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów),
- Świętokrzyskie (S7 Kajetanów - węzeł Kielce Północ).
Odcinkowy pomiar prędkości w 43 miejscach. Lista lokalizacji w 2025 roku
|Lokalizacja nr
|Województwo
|Miejscowość początku OPP
|Miejscowość końca OPP
|Droga
|1
|Dolnośląskie
|węzeł Kąty Wrocławskie
|węzeł Wrocław Południe
|A4
|2
|Dolnośląskie
|węzeł Wrocław Północ
|węzeł Wrocław Stadion
|A8e
|3
|Dolnośląskie
|węzeł Krzyżowa
|węzeł Krzywa
|A4
|4
|Kujawsko-pomorskie
|węzeł Pruszcz
|węzeł Trzeciewiec
|S5
|5
|Lubelskie
|węzeł Kurów Zachód
|węzeł Nałęczów
|S17
|6
|Lubelskie
|Lublin Węglin
|Lublin Sławinek
|S19
|7
|Lubuskie
|węzeł Zielona Góra Północ
|węzeł Zielona Góra Południe
|S3
|8
|Lubuskie
|Gorzów Zachód
|Gorzów Południe
|S3
|9
|Łódzkie
|węzeł Piotrków Trybunalski Południe
|węzeł Kamieńsk
|A1
|10
|Łódzkie
|węzeł Kutno
|węzeł Piątek
|A1
|11
|Małopolskie
|węzeł Kurdwanów
|węzeł Wielicka
|A4
|12
|Małopolskie
|węzeł Tarnów Centrum
|MOP Jawornik
|A4
|13
|Małopolskie
|węzeł Brzesko
|węzeł Tarnów Mościce
|A4
|14
|Mazowieckie
|węzeł Mińsk Mazowiecki
|węzeł Janów
|A2
|15
|Mazowieckie
|węzeł Konotopa
|węzeł Opacz
|S2
|16
|Mazowieckie
|węzeł Tarczyn Południe
|węzeł Mszczonowska
|S7
|17
|Mazowieckie
|Garwolin Zachód
|Garwolin Południe
|S17
|18
|Mazowieckie
|węzeł Radom Północ
|węzeł Wolanów
|S7
|19
|Mazowieckie
|węzeł Zielonka
|węzeł Wołomin (Nowy Janków)
|S8
|20
|Mazowieckie
|Nadarzyn
|Nadarzyn
|S8
|21
|Mazowieckie
|węzeł Opacz
|węzeł Puchały
|S8
|22
|Opolskie
|węzeł Opole Zachód
|MOP Prószków
|A4
|23
|Podkarpackie
|węzeł Rzeszów Wschód
|węzeł Rzeszów Zachód
|A4
|24
|Podlaskie
|Kołaki
|węzeł Mężenin
|S8
|25
|Pomorskie
|węzeł Gdynia Chwarzno
|w. Gdynia Wielki Kack
|S7
|26
|Pomorskie
|węzeł Gdańsk Owczarnia
|węzeł Gdańsk Lotnisko
|S6
|27
|Pomorskie
|w. Karczemki
|Gdańsk ul. Jabłoniowa
|S6
|28
|Pomorskie
|Węzeł Dworek
|węzeł Nowy Dwór Gdański
|S7
|29
|Śląskie
|węzeł Mikołowska
|węzeł Murckowska
|A4
|30
|Śląskie
|węzeł Częstochowa Południe
|węzeł Woźniki
|A1
|31
|Śląskie
|wysokość miejscowości Brodowe
|węzeł Mykanów
|A1
|32
|Śląskie
|węzeł Zabrze Północ
|węzeł Zabrze Zachód
|A1
|33
|Świętokrzyskie
|Kajetanów
|węzeł Kielce Północ
|S7
|34
|Warmińsko-mazurskie
|Rychnowo
|Olsztynek
|S7
|35
|Warmińsko-mazurskie
|węzeł Pasłęk Północ
|węzeł Marzewo
|S7
|36
|Warmińsko-mazurskie
|węzeł Rączki
|węzeł Nidzica Południe
|S7
|37
|Warmińsko-mazurskie
|węzeł Olsztyn Południe
|Stawiguda
|S51
|38
|Wielkopolskie
|węzeł Koło
|węzeł Dąbie
|A2
|39
|Wielkopolskie
|węzeł Poznań Zachód
|węzeł Stęszew
|S5
|40
|Zachodniopomorskie
|węzeł Dąbie
|węzeł Rzęśnica
|A6
|41
|Zachodniopomorskie
|Goleniów Północ
|Pucie
|S3
|42
|Zachodniopomorskie
|Parłówko
|Brzozowo
|S3
|43
|Zachodniopomorskie
|Kołobrzeg
|Kołobrzeg
|S6
