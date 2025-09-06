Nadchodzą zamiany w prawie. Sprzedaż samochodów rośnie

Sprzedaż samochodów w Polsce zaskakuje pozytywnie. Od początku roku zarejestrowano 421 500 aut osobowych i dostawczych. Rynek idzie w górę zarówno w segmencie aut popularnych, jak i premium. Skąd to wzmożenie ruchu w salonach?

Najwidoczniej Polacy rzucili się na zakupy w obawie przed zaostrzeniem przepisów podatkowych. Od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odliczeń wydatków związanych z samochodem. Prawo dotknie osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również jednoosobową.

Nowe przepisy to cios w auta spalinowe. Od 1 stycznia 2026 zmiana zasad

W życie wejdą trzy limity odpisów amortyzacyjnych. Najmocniej ucierpią samochody, których emisja CO 2 jest równa lub większa niż 50 g/km. Tak wyglądają nowe stawki:

225 000 zł – to limit przysługujący w przypadku samochodów elektrycznych BEV oraz aut z ogniwami wodorowymi;

150 000 zł – przysługuje posiadaczom samochodów ze średnią emisją CO 2 poniżej 50 g/km, w ten sposób premiowany jest m.in. zakup aut z napędem hybrydowym typu plug-in (ładowane z gniazdka, np. Toyota C-HR PHEV, Lexus NX 450h+, Skoda Kodiaq PHEV czy Superb PHEV);

100 000 zł – nowy i obniżony o 50 000 zł limit obowiązujący w przypadku klasycznych samochodów spalinowych (z emisją CO 2 równą lub większa niż 50 g/km). Do tej kategorii zaliczają się także klasyczne hybrydy (m.in. Toyota Corolla 1.8 Hybrid ze średnią emisją CO 2 na poziomie 104 g/km czy Hyundai Tucson 1.6 GDi HEV).

Do urzędu skarbowego oddasz nawet 11 000 zł. Kiedy kupić samochód?

To ile stracą kierowcy? Przykładowo Hyundai Tucson w wersji hybrydowej 1.6 HEV Smart 2WD kosztuje niecałe 161 000 zł brutto z rabatem i dziś mieści się limicie umożliwiającym odliczenie 100 proc. wydatków. Jednak od 1 stycznia 2026 roku możliwe będzie odliczenie jedynie 69 proc. Na dzisiejszych warunkach w ramach 5-letniego leasingu można zaoszczędzić blisko 34 900 zł. Po zmianie od stycznia 2026 roku kwota oszczędności spadnie do 23 900 zł. Czyli suma oszczędności na podatku dochodowym oraz składce zdrowotnych, zmniejszy się o ponad 11 0000 zł.

Zakup samochodu spalinowego czy hybrydowego do końca tego roku i wprowadzenie go do środków trwałych firmy, pozwoli na skorzystanie z obecnych, korzystniejszych limitów (150 000 zł w przypadku samochodów spalinowych z silnikiem Diesla lub benzynowym; 225 000 zł dla aut elektrycznych). Polacy umieją liczyć, stąd wielu postanowiło nie zwlekać do ostatniej chwili. Jakie samochody są hitem?

Toyota sprzedaje 345 aut dziennie. Hitem hybryda z silnikiem 1.8

Toyota rozdaje karty od początku roku. Japońska firma sprzedała już ponad 60 tys. samochodów i trzyma w garści niemal 16 proc. rynku. Ze statystyk zebranych w sierpniu wynika, że dziennie rejestruje się 345 aut tej marki. Najpopularniejszym modelem jest Corolla 1.8 Hybrid.

Skoda z dotychczasową sprzedażą na poziomie niemal 40 tys. aut jest na drugiej lokacie, a Octavia to najchętniej wybierany model (najlepiej z silnikiem 1.5 TSI i skrzynią DSG). W wydziałach komunikacji w sierpniu dziennie zgłaszano 185 aut czeskiego producenta. Volkswagen zamyka podium – Polacy do tej pory kupili przeszło 27 tys. osobówek niemieckiej marki. Czwarta jest Kia, a za nią podąża Hyundai i BMW.

Jakie samochody kupują Polacy i za ile?

Dziś średnia cena sprzedaży nowego auta w Polsce to 187 000 zł. W rocznym zestawieniu 10 najpopularniejszych samochodów aż 4 swoich przedstawicieli ma Toyota. Samochody tej firmy zdominowały także pięć rynkowych segmentów. Niżej Top10 najpopularniejszych modeli po 8 miesiącach 2025:

Toyota Corolla – 15 833 egz. Skoda Octavia – 12 702 Toyota C-HR – 9914 Kia Sportage – 9161 Toyota Yaris Cross – 8715 Hyundai Tucson – 8266 Toyota Yaris – 7297 Volkswagen T-Roc – 6309 Volvo XC60 – 5950 Dacia Duster – 5772

Top 10 chińskich samochodów w Polsce

MG HS – 4576 szt. Omoda 5 – 3876 Jaecoo 7 – 3612 MG ZS – 3320 Beijing 5 – 1635 BYD Seal U – 1374 Beijing 3 – 825 MG3 – 754 Leapmotor T03 – 699 Beijing 7 – 642

Jak sprzedają się chińskie samochody?

Z Top10 marek zza Wielkiego Muru najpopularniejsza jest MG Motor należąca do koncernu SAIC – w tym roku sprzedało się w Polsce 8839 aut tego producenta. Wynik daje 14. miejsce. W Top30 jest jeszcze Omoda, Jaecoo, BAIC i BYD. Łącznie od stycznia sprzedało się w Polsce 24,5 tys. samochodów z Państwa Środka, co daje udział rynkowy na poziomie ok. 6,5 proc. Analitycy spodziewają się, że do końca 2025 roku liczba rejestracji "chińczyków" przekroczy 30 tys. egzemplarzy. Tyle już dawno sprzedała sama Skoda, a Toyota pomnożyła wynik przez 2.

Udział nowych elektrycznych samochodów osobowych w rynku był w sierpniu rekordowy i wyniósł 7,8 proc. W tym udział producentów z Chin w segmencie BEV sięgnął 20 proc., a marką numer jeden zostało w sierpniu BYD.

Top 10 najpopularniejszych marek w Polsce po 8 miesiącach 2025

Toyota – 60 436 egz. Skoda – 39 499 Volkswagen – 27 173 Kia – 20 833 Hyundai – 20 007 BMW – 19 959 Audi – 18 753 Mercedes – 18 685 Dacia – 14 029 Renault – 13 470

Top 10 marek Chińskich w Polsce - rejestracje po 8 miesiącach 2025