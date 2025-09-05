BMW iX3 Neue Klasse - premiera

To nie tylko premiera nowego modelu BMW. Nowe iX3 to zapowiedź aż 40 nowych modeli zbudowanych w ramach przedsięwzięcia Neue Klasse - tak nazywa się bowiem rodzina elektrycznych aut, która stanowi prawdziwą rewolucję dla marki z Monachium.

Reklama

Jak podkreślają przedstawiciele marki, niemal wszystko zostało zaprojektowane od nowa. BMW iX3 wykorzystuje stworzone od podstaw rozwiązania nowej generacji i jako pierwszy model marki stawia na 800-woltową architekturę. To przekłada się na imponującą moc ładowania i znakomity zasięg. Wśród technologicznych nowości warto wspomnieć również o tych we wnętrzu - np. BMW Panoramic iDrive, czyli nowym systemie, który ma być bardziej intuicyjny i rozbudowany od dotychczasowych rozwiązań, a do tego obsługuje spektakularny wyświetlacz head-up.

Tak będą wyglądać nowe modele BMW

Reklama

BMW iX3 w nowej odsłonie to zapowiedź tego, jak zmieni się gama modelowa bawarskiej marki. Nowy język stylistyczny, którego pokaz widzimy w iX3 to m.in. pionowe „nerki”, rezygnacja z chromowanych wykończeń na rzecz świetlnych emblematów i duże, przeszklone powierzchnie. Przednie lampy są podwójne, co, podobnie jak atrapa chłodnicy, ma nawiązywać do historycznych modeli. Całość została zaprojektowana z myślą o aerodynamice - współczynnik oporu Cd wynosi zaledwie 0,24. Standardowo, nowe BMW wyjedzie z salonu na 20-calowych kołach, ale wśród opcji znajdą się warianty 21, a nawet 22-calowe.

Nowe BMW iX3 ma wymiary bardzo zbliżone do spalinowego X3, które dobrze znamy. Oznacza to 4782 mm długości, 1895 mm szerokości i 1635 mm wysokości. Bagażnik ma z kolei 520 l pojemności, a po złożeniu siedzeń dostępna przestrzeń rośnie do 1750 l. Oprócz tego, pod maską znalazł się spory, bo 58-litrowy frunk. Właściwości praktyczne podnosi również uciąg, który w odmianie iX3 50 xDrive wynosi 2000 kg.

Wnętrze zaprojektowane od podstaw

BMW wiele uwagi poświęciło również wnętrzu. Już od progu witają nas zupełnie nowe materiały wykończeniowe, a nowy system BMW Panoramic iDrive oparty o BMW Operating System X integruje doznania wizualne i dźwiękowe w jedno, spójne doświadczenie. Nowe, opracowane z myślą o rodzinie Neue Klasse są również dźwięki napędu, kierunkowskazów i alertów systemów wsparcia kierowcy. Sposób, w jaki wyświetlane są informacje robi wrażenie - Panoramic iDrive wykorzystuje całą szerokość przedniej szyby.

W iX3 znajdziemy także nowe fotele opracowane z myślą o komforcie w dalekich podróżach, tylną kanapę komfortową niczym wysokiej klasy sofa z prestiżowego salonu meblowego i sporo schowków, półek i miejsc do przechowywania, wygospodarowanych dzięki możliwościom, które daje elektryczna architektura i zminiaturyzowanie podzespołów. Wnętrze może zmieniać oblicze dzięki szerokim możliwościom personalizacji - w ofercie są tapicerki Econeer, Veganza i M Perform Tex. W wariancie BMW Individual dostępne są też wykończenia prawdziwą skórą Merino.

Obsługa pokładowych funkcji jest przede wszystkim dotykowa. Wbrew nowej modzie, fizyczne przełączniki nadal pozwalają na szczęście ustawić boczne lusterka, ale system został zoptymalizowany z myślą o obsłudze głosowej lub z poziomu głównego ekranu. BMW Intelligent Personal Assistant rozumie teraz znacznie więcej komend i wykorzystuje model językowy AI, który ma w naturalny sposób odpowiadać na nasze prośby i rozumieć polecenia wydawane swobodnym językiem.

Premiera BMW iX3 - zasięg, moc, dane techniczne

Napęd nowego BMW iX3 to ogromny krok dla niemieckiej marki - szósta generacja BMW Drive po raz pierwszy oznacza 800-woltową architekturę. Modele Neue Klasse wykorzystują zupełnie nowe baterie o 20% wyższej gęstości niż w piątej generacji napędu. Wykonany w technologii cell to pack akumulator w wersji iX3 50 Drive ma ogromną pojemność 108,7 kWh, co ma przełożyć się na zasięg aż 805 km według WLTP.

Moc tej wersji wynosi 469 KM, a systemowy moment obrotowy to 645 Nm. Dwa silniki elektryczne umieszczono po jednym na osi, a pierwsza setka pojawi się na liczniku po 4,9 s. Prędkość maksymalna została ograniczona do 210 km/h.

Imponujące są też możliwości w zakresie szybkiego ładowania. BMW obiecuje, że maksymalna moc, z jaką nowe iX3 potrafi pobierać energię z ładowarki DC wynosi 400 kW. Doładowanie 372 km zasięgu jest możliwe w czasie 10 minut. Od zwiększenie stanu naładowania od 10 do 80 procent wystarczy z kolei 21 minut, co jak na baterię o tej pojemności jest imponującym wynikiem. Wbudowana ładowarka AC pozwala ładować akumulator z mocą 11 kW w standardzie. W opcji można będzie zamówić również ładowarkę 22 kW. W iX3, podobniej jak w nadchodzących modelach Neue Klasse są również dostępne funkcje V2L (Vehicles to Load), V2H (Vehicles to Home) i V2G (Vehicle to Grid).

BMW iX3 Neue Klasse - wyposażenie

Podobnie jak w modelach, które są już obecne na rynku, klienci będą mogli wybrać jedną z linii wyposażenia. W gamie znajdą się warianty bazowy, M Sport oraz M Sport Pro. Wnętrze można personalizować w oparciu o wersje Essential, Contemporary, M Sport oraz BMW Individual.

W standardowym wyposażeniu znajdzie się dwustrefowa klimatyzacja, komfortowy (bezkluczykowy) dostęp, automatyczna, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, alarm, a także bezprzewodowa ładowarka do smartfona. Dopłaty nie wymagają również zaawansowane systemy wsparcia kierowcy - BMW chwali się, że adaptacyjny tempomat na pokładzie ma rozszerzony zakres działania - nowa wersja systemy nie wyłącza się po każdym, delikatnym hamowaniu, wspiera kierowcę podczas zmiany pasa i ma umożliwiać niemal autonomiczną jazdę po autostradach. Asystent jazdy po mieście ma z kolei wykrywać sygnalizację drogową i samodzielnie zatrzymywać auto na czerwonym świetle i ponownie ruszać, gdy wykryje, że sygnał zmienił się na zielony. Nad wszystkim czuwają aż cztery wydajne komputery, które kontrolują działanie cyfrowych asystentów i pokładowych funkcji.

Na liście opcjonalnego wyposażenia znalazły się m.in. 3-strefowa klimatyzacja, podświetlany grill, czy nagłośnienie Harman Kardon z 13-głośnikami. Dopłacić można też za panoramiczny szklany dach, który nie ma rolety, ale BMW chwali się, że specjalna powłoka eliminuje 100 procent promieniowania UV.

BMW iX3 - kiedy w salonach?

Pierwszy model Neue Klasse zaczyna zjeżdżać z taśm węgierskiej fabryki koncernu. W nowym zakładzie jako pierwszy powstaje wariant iX3 50 xDrive. Kolejne wersje dołączą do oferty już niebawem - w gamie znajdzie się też tańszy, bazowy wariant.

Globalny model BMW do europejskich salonów wjedzie wiosną 2026 roku. Nowość latem przyszłego roku będzie oferowana również w USA oraz w Chinach. Modele przeznaczone na rynek Państwa Środka będą wytwarzane w zakładzie w Shenyang. Bliżej daty rynkowej premiery poznamy również ceny rewolucyjnego modelu.