Ile kosztuje benzyna 95 i diesel? Masz auto z LPG?

Benzyna 95, olej napędowy oraz gaz LPG tanieją od półtora miesiąca. I wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach obniżki na stacjach powinny trwać w najlepsze.

– Dzięki trwającej nieprzerwanie od połowy kwietnia spadkowej serii, detaliczna cena diesla dogoniła benzynę 95 i oba paliwa kosztują na koniec maja 5,69 zł/l. Ostatni raz z taką równowagą mieliśmy do czynienia na koniec lipca ubiegłego roku, przy cenach na poziomie 6,39 zł/l – zauważają analitycy e-petrol.pl.

Ceny paliw od 31 maja. Diesel dogonił benzynę 95

Ceny benzyny 95 po tygodniowej przerwie wróciły na spadkowy kurs. Po obniżce o 4 grosze to najpopularniejsze paliwo kosztuje średnio 5,69 zł/l. Diesel potaniał o 5 groszy i wyrównał poziom notowań benzyny – 5,69 zł/l. Gaz LPG kosztuje o 2 grosze mniej, czyli 2,89 zł/l.

Benzyna 95 tanieje o 4 grosze i kosztuje 5,69 zł/l

Olej napędowy kosztuje 5,69 zł/l, czyli o 5 groszy mniej

Gaz LPG potaniał o 2 grosze do ceny 2,89 zł/l

Masz samochód z LPG? Od 2 czerwca koszty zaskoczą

– Od 2 czerwca koszty tankowania powinny być zbliżone do tych z końca maja. Wyjątkiem jest gaz LPG, który nadal będzie tanieć – zapowiadają analitycy.

Benzyna 95 będzie kosztować na poziomie 5,64-5,76 zł/l. Diesel utrzyma cenę zbliżoną do benzyny – 5,65-5,77 zł/l. Wreszcie bardzo dobra zmiana dla kierowców samochodów z instalacją LPG – gaz potanieje i ma kosztować na poziomie 2,80-2,88 zł/l.

Ceny benzyny, Diesla i LPG spadają

Korzystne dla kierowców zmiany zauważają także analitycy BM Reflex. – Sukcesywne obniżki cen paliw na stacjach pozwalają utrzymać ich poziom wyraźniej poniżej cen sprzed roku. Benzyny 95 i 98 są tańsze odpowiednio o 80 i 78 gr/l, a diesel o 82 g/l wobec poziomów z końca maja ubiegłego roku. W odpowiedzi na zmiany hurtowych cen paliw, w pierwszym tygodniu czerwca ceny benzyny, diesla i PLG na stacjach mogą dalej spadać– wskazują.

Benzyna 95 od 2 czerwca powinna kosztować 5,70-5,77 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to wydatek na poziomie 6,43-6,50 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla za litr oleju napędowego zapłacą 5,67-5,74- zł. Także użytkownicy samochodów z instalacją LPG odczują ulgę – cena autogazu powinna być w przedziale 2,85 – 2,89 zł/l.

Najtańsze paliwo jest w trzech województwach

Obecnie tankowanie jest najtańsze w województwie śląskim – tam litr benzyny 95 kosztuje 5,60 zł. Na Warmii i Mazurach za olej napędowy płaci się 5,58 zł. Z kolei gaz LPG jest najtańszy w woj. Świętokrzyskim – kierowcy płacą po 2,72 zł/l.

Daleko do śmiechu mają za to kierowcy na Mazowszu – tu benzyna 95 jest najdroższa i kosztuje przeciętnie 5,91 zł/l. Diesel najwyższą cenę ma na Podlasiu – litr ON kosztuje 5,86 z. Województwo zachodniopomorskie z ceną 3,02 zł za litr LPG jest jedynym regionem ze średnią ceną tego paliwa przekraczającą poziom 3 zł.