Pagani wjeżdża do Polski. Pierwszy salon w Warszawie

Monako, Stuttgart, Kopenhaga, Lugano, Manchester i teraz Warszawa. W stolicy przy ul. Wirażowej rusza pierwszy w Polsce ekskluzywny salon włoskiej marki hipersamochodów Pagani. Jednak nie jest to typowy dilerski salon sprzedaży znany kierowcom. Budynek Pagani of Warsaw został zaprojektowany we Włoszech przez Pagani Arte. Stąd po przekroczeniu szklanych drzwi otacza nas ciepło luksusowego apartamentu czy klubu, a nie chłodnego miejsca, w którym handluje się autami.

– Otwarcie Pagani of Warsaw to ważny krok w naszej misji przybliżania doświadczenia Pagani entuzjastom na całym świecie – powiedział Horacio Pagani, założyciel i główny projektant Pagani Automobili. – Polska to dynamiczny, szybko rozwijający się rynek, gdzie widzimy coraz większą wrażliwość na technologię, doznania estetyczne i kulturę rzemiosła. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi zespołu Pagani of Warsaw jesteśmy pewni, że wartości naszej marki będą reprezentowane z autentycznością i wizją, wspierając rozwój Pagani w tym regionie – ocenił.

Polska w elitarnym gronie dynamicznych rynków

Pagani w świecie motoryzacji należy do elity. Nie jest to jednak "marka popularna" jak Ferrari czy Lamborghini. Ręczna budowa jednego auta w małym miasteczku San Cesario Sul Panaro położonym niedaleko Modeny zajmuje około tygodnia. Założycielem, właścicielem oraz mózgiem tej manufaktury jest wspomniany Horacio Pagani, argentyński konstruktor i miłośnik włoskiego renesansu. Stąd jego firma hołduje filozofii Leonarda Da Vinci, który ponad 500 lat temu stwierdził: Sztuka i nauka to dyscypliny, które muszą iść ze sobą w parze. W efekcie od ponad 25 lat powstają motoryzacyjne cuda…

Pagani Zonda, Huayra: samochody budowane ręcznie i warte fortunę

Pagani Zonda było pierwszym modelem włoskiej manufaktury. Samochód zadebiutował w 1999 roku. Montowany centralnie silnik V12/750 KM opracowali inżynierowie Mercedes-Benz AMG. Projektując Zondę Pagani szukał inspiracji w powietrzu i na ziemi: zapatrzył się w myśliwce odrzutowe oraz wyścigowe samochody Sauber-Mercedes Silver Arrow grupy C. Jednym z unikalnych rozwiązań Zondy jest okrągły, czterorurowy wydech.

Model Pagani Huayra w 2011 roku przejął koronę jako sukcesor Zondy i pierwszy na świecie samochód produkcyjny z aktywną aerodynamiką. Prace nad tym autem trwały ponad 7 lat. W 2022 roku zakończyła się produkcja modelu Huayra R. Stworzony na pożegnanie model do jazdy po torach wyścigowych waży 1050 kg i wykorzystuje wolnossącą jednostkę 6.0 V12 o mocy 850 KM (750 Nm), która wkręca się do 9 tys. obr./min. 30 egzemplarzy Huayra R zostało sprzedanych w ciągu kilku tygodni od premiery. Każdy w cenie 2,6 mln euro plus podatki (ok. 12 mln zł netto).

Pagani Utopia to najnowszy model. Sprzedali 99 aut po 14 mln zł za sztukę

Najnowszym modelem włoskiej manufaktury jest Pagani Utopia – nad tym projektem inżynierowie pracowali 6 lat. Sercem auta jest 6-litrowa jednostka AMG w układzie V12 wspomagana przez dwie turbosprężarki. Umieszczony centralnie za plecami kierowcy silnik ma 863 KM mocy i generuje moment obrotowy na poziomie 1100 Nm. Ile kosztuje Pagani Utopia? Nieoficjalnie mówi się o cenie na poziomie 3,2 mln euro (ok. 14 mln zł). Powstanie tylko 99 egzemplarzy tego modelu – wszystkie już zostały sprzedane. Tak prowadzone są interesy w świecie hypercarów!

Tak wygląda samochód za 64 500 000 zł

Wśród gwiazd otwarcia polskiego przedstawicielstwa włoskiej ikony pyszni się Huayra Codalunga. Sercem auta jest silnik 6.0 V12 o mocy 840 KM. Od klasycznej Huayry różni się wydłużonym o 36 cm tyłem. Powstało 5 sztuk tego modelu.

Zonda HP Barchetta (foto niżej) to najdroższy model w historii Pagani i jeden z najdroższych samochodów na świecie. Jego cenę szacuje się na 15 mln euro (64,5 mln zł). Samochód jest prezentem Horacio Pagani dla siebie samego (stąd skrót HP w nazwie auta). Widlasty 12 cylindrowy silnik 7.3 produkuje 760 KM. Powstało trzy sztuki, przy czym jedna po wypadku w Chorwacji została naprawiona.

Pagani Zonda 760 Roadster to kolejny rarytas. Powstało jedynie 5 egzemplarzy, w tym tylko jeden roadster - właśnie ten wystawiony na Wirażowej (foto).

– Pagani of Warsaw powstało zarówno dla klientów, jak i pasjonatów marki – mówi Jakub Pietrzak, założyciel La Squadra. – Chcieliśmy, by była to niepowtarzalna przestrzeń, która spełni wysokie standardy marki, ale będzie też miejscem pierwszego kontaktu z jej światem. Wspólnie z Aerola Studios i Aleksandrą Dobrowolską zaprojektowaliśmy całkowicie nowy sposób prezentacji samochodów, ich oświetlenia i otoczenia – z ruchomymi ścianami, technicznymi siatkami oraz wielką kopułą inspirowaną architekturą Panteonu. To proaktywne działanie i polski wkład w markę Pagani – świadectwo, że showroom marki tak wyjątkowej jak Pagani może być równie artystyczny i innowacyjny, jak same samochody – skwitował.