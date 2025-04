Nowe nieoznakowane BMW już na drogach. To ich pierwsza praca w policji

Policja do niedzieli 13 kwietnia na drogach całej Polski prowadzi akcję "Prędkość". Mundurowi kontrolują kierowców zarówno statycznie, jak i dynamicznie. W drugim przypadku w ruch idą najnowsze nieoznakowane BMW serii 3, które pierwszy raz wyjadą do "roboty". Auta to efekt przetargu wygranego przez niemiecką markę, a świeżą dostawą 10 radiowozów BMW pochwaliła się m.in. policja lubelska. Samochody są w ciemnych i jasnych kolorach, dzięki temu nie wyróżnią się z tłumu innych aut na drodze.

Każdy policyjny pojazd jest wyposażony w najnowsze wcielenie wideorejestratora Videorapid 2A. Wykroczenia kierowców nagrywają dwie kamery – przednia zamocowana na środku kokpitu oraz tylna od strony kierowcy. Kamerami pokładowymi, "nagrywarką", sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz automatyczną tablicą za tylną szybą steruje przy pomocy przewodowego pilota policjant, który siedzi obok kierowcy radiowozu.

Kierowca już nie zakwestionuje pomiaru prędkości

Sam wideorejestrator (fachowo: prędkościomierz kontrolny) poza uwiecznianiem obrazu, liczy czas przejazdu nieoznakowanego BMW i długość odcinka drogi. Na tej postawie wyliczana jest średnia prędkość, jednak nie nagrywanego auta, a radiowozu. Taka metoda wymaga od policjanta utrzymywania stałej odległości na początku i na końcu odcinka pomiarowego.

Przy czym w przypadku starszych wideorejestratorów zdarzało się, że kierowcy kwestionowali pomiar. Kiedy samochód drogówki zbliża się do nagrywanego auta, wówczas prędkość zostaje zawyżona. Wideorejestrator nie sprawdza, czy policjant zachowywał stały dystans i w efekcie "zmierzona" prędkość może być zafałszowana. W przypadku błędnego pomiaru trzeba wskazać, że na początku i na końcu odcinka pomiarowego policyjny radiowóz nie znajdował się w takiej samej odległości od ściganego pojazdu.

Nowe przyrządy w 10 najnowszych BMW lubelskiej policji mają pod tym względem przewagę nad starszymi urządzeniami – zyskały innowację szczególnie ważną z punktu widzenia kontrolowanych kierowców. Zmodernizowany Videorapid 2A wyświetla na ekranie specjalną białą ramkę pomocniczą, która obejmuje namierzany samochód. Policjant z pulpitu może ją włączyć i kursorami ustawić wielkość obrysu. Identyczny rozmiar pojazdu/ramki na początku i na końcu pomiaru to potwierdzenie prawidłowości kontroli – radiowóz przez cały czas utrzymał jednakową odległość, czyli także prędkość. W trakcie pomiaru urządzenie blokuje możliwość zmiany nastawionych parametrów, policjant nie może już operować np. zoomem kamery. Podobne rozwiązania są stosowane w innych tego typu urządzeń na świecie m.in. w Niemczech. Na tym jednak nie koniec…

– Urządzenie zawiera w sobie również szereg nowych zabezpieczeń na poziomie oprogramowania, jak również odpowiednie zabezpieczenie m.in. interfejsów gniazd i szereg innych zabezpieczeń mających na celu jeszcze lepsze zabezpieczenie urządzenia, w tym umieszczonych nagrań przed nieuprawnionym do nich dostępem – powiedział dziennik.pl Sebastian Margalski z firmy ZURAD.

Co istotne, zmiana opon letnich na zimowe (i odwrotnie), zmiana ciśnienia, zmiana wagi auta nie wpływają na dokładność pomiaru. Jedynie po wymianie kół (opon) na inny rozmiar producent wideorejestratora wymaga przeprowadzenia pionowej legalizacji urządzenia na pokładzie zmodyfikowanego radiowozu.

Mandat z nowych BMW policji nie tylko za prędkość

Policjanci przy pomocy nowych radiowozów i wideorejestratorów mogą ujawniać nie tylko przekroczenie dozwolonej prędkości. Tylna kamera zarejestruje także jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa czy rozmowę prze telefon. Również wyprzedanie w niedozwolonych miejscach zakończy się mandatem i punktami karnymi.

Dwa dyski pamięci gromadzą nagrane wykroczenia, materiał jest szyfrowany

Na pokładzie BMW są dwa dyski, na których są magazynowane nagrania z wykroczeniami. Zabezpieczenie przed wykasowaniem pomyślano w ten sposób, że dopiero zgranie danych z dysku przenośnego pozwala na wyczyszczenie informacji zawartych na drugim urządzeniu. Zgromadzony materiał jest zaszyfrowany, nie ma możliwości jego odczytu bez dedykowanego oprogramowania i kluczy zabezpieczeń. Na dyskach zapisywana jest pełna historia dotycząca zgromadzonego materiału, kiedy filmy zostały zgrane, usunięte itp. Urządzenie przed każdym uruchomieniem wykonuje "samodiagnostykę", sprawdza czy ważna jest legalizacja, w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości uniemożliwia rejestrację wykroczeń.

– Dzięki wprowadzonym poprawkom przyrząd spełnia aktualne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, a także szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów – podkreślił Margalski.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2025 roku? Oto stawki

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, również kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych.

W 2025 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi. Z kolei podwójne stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej wchodzą do gry już przy złamaniu limitu o ponad 30 km/h. Tak może skończyć się łamanie przepisów:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny, o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

Recydywa za przekroczenie: