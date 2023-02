Reklama

Styczeń 2023 r. był trzecim z rzędu miesiącem, w którym z zagranicy trafiło do Polski mniej niż 60 tys. samochodów używanych (-4,5 proc. r/r) - wylicza instytut Samar. Można spodziewać się, że spadek importu aut z drugiej ręki to tendencja, która będzie się utrzymywać, tak samo zresztą jak stale rosnący średni wiek sprowadzanych pojazdów. Teraz to już prawie 13 lat!

Kryzys dotyka najwyraźniej też małych przedsiębiorców, bo maleje także import modeli dostawczych (użytkowych) – tu mamy już do czynienia ze spadkiem o 8,1 proc. w skali rok do roku. Jeśli chodzi o średni wiek pojazdów, które trafiają do kraju z zagranicy, to w styczniu wynosił on 12,92 roku. Jak czytamy w raporcie, decydujący wpływ na taki wynik miał rekordowy wiek aut osobowych, który przekroczył 13 lat (13,03), a w przypadku samochodów z silnikiem benzynowym po raz kolejny zbliżył się do poziomu 14 lat (13,88 roku).

Import aut w 2023 r., czyli samochody stare i… te co zawsze

Na topie nadal utrzymują się te same marki oraz modele (zestawienie niżej), choć ubiegłoroczny lider (Opel Astra) spadł tym razem na trzecie miejsce. Pierwszą lokatę zajęło Audi A4, drugi był VW Golf. Czyli tradycyjnie – Niemcy górą.

Poza tym Volkswagen zajął pierwsze miejsce wśród najczęściej importowanych marek. Warto też zwrócić uwagę na to, że wśród najchętniej sprowadzanych samochodów nadal dominują “tradycyjne” wersje nadwoziowe: podczas gdy w salonach błyszczą SUV-y i crossovery, to wśród używanych z importu prym wiodą hatchbacki, sedany i kombi. Co więcej w czołówce znalazł się nawet jeden van (Opel Meriva), a ten rodzaj nadwozia jest już przecież podobno passé.

Top 15 najpopularniejszych marek samochodów używanych w Polsce w styczniu 2023 roku

Top 15 Marka Liczba importowanych samochodów w styczniu 2023 1. Volkswagen 5468 szt. 2. Ford 5268 3. Opel 5062 4. Audi 4427 5. BMW 3212 6. Renault 2899 7. Peugeot 2649 8. Citroen 2255 9. Mercedes 2139 10. Toyota 1938 11. Hyundai 1905 12. Volvo 1674 13. Kia 1547 14. Skoda 1502 15. Nissan 1431

Top 15 importowanych samochodów używanych w styczniu 2023 roku

Top 15 Marka Liczba importowanych samochodów w styczniu 2023 1. Audi A4 1573 szt. 2. Volkswagen Golf VI 1519 3. Opel Astra H 1499 4. Ford Focus 1127 5. BMW serii 3 1117 6. Audi A3 1013 7. Ford Fiesta 946 8. Opel Corsa 933 9. Volkswagen Polo 877 10. Volkswagen Passat 856 11. Ford Mondeo 763 12. Audi A6 730 13. BMW serii 5 721 14. Nissan Qashqai 679 15. Opel Meriva 646

Te samochody Polacy sprowadzają hurtowo, tych silników unikaj

Poniżej krótkie opisy najchętniej importowanych modeli wraz uwagami dotyczącymi silników i typowych usterek. Uwaga: jeśli chodzi o generacje najchętniej sprowadzanych modeli, to dopasowujemy je do średniego wieku aut z importu – będą to więc modele z lat 2009-10.

Audi A4 B8, które silniki są wadliwe (1573 szt.)

Generacja B8 zapisała się w pamięci przede wszystkim tym, że pod jej maskę trafiały wadliwe silniki EA888 Gen.2 (1.8/2.0 TFSI), w których zużycie oleju – ze względu na wadę fabryczną – dość szybko potrafiło osiągnąć poziom 1 l/1000 km. Zła wiadomość jest też taka, że kompleksowy remont to nadal wydatek co najmniej kilku tysięcy złotych. Najbardziej narażone wydają się być egzemplarze z kodem silnika zaczynającym się od liter “CD” (np. CDNB). A dobre? Również są. Część egzemplarzy naprawę ma już za sobą, poza tym począwszy od 2011 r. Audi zaczęło wprowadzać najpierw poprawione odmiany 1.8 TFSI, a potem także i pozbawione wady olejowej 2.0 TFSI (np. wersja 224 KM).

Uwaga też na skrzynie: S-tronic (DSG) po czasie może wymagać kosztownej naprawy, niezbyt dobrze spisują też odmiany Multitronic. Zresztą B8 to ostatnia “A4-ka” z tym typem przekładni. Pamiętaj: w dieslach V6 kosztowny w wymianie okazuje się łańcuchowy napęd rozrządu, należy też mieć na uwadze fakt, iż zwłaszcza silniki 2.0 TDI (EA189) zamieszane były w tzw. aferę spalinową (Dieselgate) – w ramach akcji serwisowej wgrywano nowe oprogramowanie sterujące, ale po tej operacji auto może gorzej przyspieszać i więcej palić.

Volkswagen Golf z silnikiem 1.2 i 1.4 TSI, jakie usterki? (1519 szt.)

13 lat temu na rynku dostępny był Volkswagen Golf VI, czyli poważnie zmodernizowana odmiana “piątki”. Myli się jednak ten, kto sądzi, że mamy tu do czynienia ze zwykłym liftingiem – Golf VI jest autem o wiele lepiej wyciszonym, poprawiono także m.in. ergonomię kokpitu, pojawiły się diesle common rail oraz nowoczesne systemy asystujące, o których właściciele Golfów V mogli jedynie pomarzyć.

Wśród silników wzięciem cieszą się odmiany 1.2 i 1.4 TSI, choć musicie pamiętać o tym, że seria EA111 zmagała się częstymi usterkami łańcuchowego napędu rozrządu. Inna sprawa, że dziś naprawa w 1.2 TSI jest już dość tania, a i w przypadku 1.4 TSI koszty nie porażają, poza tym wiele egzemplarzy ma tę operację już za sobą.

Uwaga na podwójnie doładowane wersje 1.4 TSI (Twincharger) – zwłaszcza starsze silniki obarczone są poważnymi wadami, z pękającymi tłokami na czele (jak jednak twierdzą tunerzy, tej usterce może zapobiec wgranie zmodyfikowanej mapy). Diesle borykają się z usterkami osprzętu, pamiętajcie np. o średnio trwałych wtryskiwaczach w 1.6 TDI. No i Dieselgate: tak jak A4 B8, również i Golf VI był umoczony po uszy.

Opel Astra H i jeśli diesel, to 1.9 CDTI/120 KM (1499 szt.)

Poprzedni lider spadł na najniższe miejsce podium, ale nadal należy do ulubionych modeli polskich kierowców, a różnica w stosunku do Golfa jest minimalna (20 szt.). Na rok 2009 przypada koniec produkcji Opla Astry III (H), bo jeszcze w grudniu na rynku zadebiutowała czwarta generacja modelu (J) w wersji hatchback. Tym razem zajmiemy się jednak starszym modelem, który mimo kilku wad nadal bardzo mocno trzyma się na naszym rynku wtórnym w swoim przedziale cenowym (czyli mniej więcej od kilku do kilkunastu tysięcy złotych).

Główne atuty Astry H to niskie koszty utrzymania i względnie udane oraz proste konstrukcyjnie wolnossące silniki benzynowe (np. 1.4 i 1.6). Spośród diesli polecamy zwłaszcza silnik 1.9 CDTI (jednostka wywodzi się z Fiata) w wersji 120 KM – jest nieco prostsza niż odmiana 150 KM, a przy tym mało pali i ma wystarczającą dynamikę.

