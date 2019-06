Volkswagen ID.R ustanowił nowy rekord Północnej Pętli toru Nurburgring dla aut elektrycznych. Przejechanie okrążenia na obiekcie wyścigowym uznawanym za najtrudniejszy na świecie zajęło ledwie 6 minut i 5,336 sekund. ID.R pokonał ponad 20-kilometrową pętlę szybciej niż jakikolwiek elektryczny samochód przed nim. Autorem nowego rekordu jest francuski kierowca Romain Dumas, który ma na koncie cztery zwycięstwa w 24-godzinnym wyścigu na Nurburgringu.

Volkswagen ID.R / Volkswagen

Dumas za kierownicą VW ID.R poprawił obowiązujący dotąd rekord Brytyjczyka Petera Dumbrecka (NIO EP9) z 2017 roku o 40,564 sekundy. Średnia prędkość przejazdu ID.R wyniosła 206,96 km/h – to można uznać za dowód wydajności elektrycznych zespołów napędowych. Przy okazji warto wiedzieć, że bezemisyjna wyścigówka, której silniki uzyskują łączną moc 680 KM zapowiada produkcyjne elektryczne auta Volkswagena z rodziny ID.

Romain Dumas / Volkswagen

Volkswagen Motorsport - czyli dział należący do Grupy Volkswagen odpowiedzialny za sporty motorowe - używając ID.R w ciągu 12 miesięcy ustanowił trzy rekordy.

Romain Dumas 24 lipca 2018 roku wygrał słynny Pikes Peak International Hill Climb (USA) ustanawiając rekord przejazdu górskiej trasy, którą pokonał wciągu 7 minut i 57,148 sekund. Trzy tygodnie później, ponownie za kierownicą Volkswagena ID.R, francuski kierowca podczas "Goodwood Festival of Speed" w południowej Anglii uzyskał najlepszy czas w kategorii aut elektrycznych – 43,86 sekund. Teraz do tych osiągnięć dołączył trzeci rekord, tym razem na legendarnej Północnej Pętli.

Volkswagen ID.R / Volkswagen

– Ustanowić najlepszy czas przejazdu Północnej Pętli, to naprawdę powód do dumy – powiedział Dumas. – Dla mnie jest to najlepszy i najtrudniejszy tor wyścigowy na świecie. Bardzo dziękuję zespołowi Volkswagen Motorsport, który po raz kolejny wykonał fantastyczną robotę. ID.R został perfekcyjnie przygotowany do wymagań Północnej Pętli, dla mnie to wielka frajda poczuć niesamowite przyspieszenie i ogromne prędkości w zakrętach – dodał.

Volkswagen ID.R / Volkswagen

W porównaniu z wyczynami na Pikes Peak oraz w Goodwood do ataku na rekord Północnej Pętli Volkswagen Motorsport przygotował wyścigowego ID.R w ciągu pięciu miesięcy. To bardzo krótko.

– W najnowszej wersji ID.R elementy aerodynamiki w większym stopniu zestrojono pod kątem uzyskania dużych prędkości niż maksymalnego docisku do podłoża – wyjaśnił Francois-Xavier Demaison, dyrektor techniczny. – Bogaty program jazd testowych na symulatorze i na prawdziwym torze pozwolił dostroić ID.R do jedynych w swoim rodzaju warunków na Północnej Pętli. Dotyczyło to przede wszystkim zawieszenia, systemu zarządzania energią elektryczną oraz wyboru odpowiednich opon – skwitował.