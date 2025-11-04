Nowe samochody policji już zaskakują kierowców. Skoda Superb wygrała przetarg

Skoda wygrała przetarg policji na dostawę 220 oznakowanych radiowozów oraz 40 aut w wersji nieoznakowanej wyposażonych w wideorejestrator. W drugim przypadku wybór padł na najnowszą Skodę Superb i właśnie pięć takich już przechodzi chrzest bojowy na drogach Mazowsza.

Radiowozy trafiły do policji w Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz Mławie. Kierowcy już posmakowali skuteczności nowych samochodów drogówki. Co w nich niezwykłego?

Skoda Superb z silnikiem 2.0 TSI, to czeska rakieta dla policji

Każda policyjna Skoda Suberb może i wygląda niepozornie, ale to najmocniejsza dostępna odmiana silnikowa tego modelu. Pod karoserią skrywa turbobenzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 265 KM (400 Nm), który współpracuje z siedmiobiegowym automatem DSG i napędem 4x4. Samochód od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,6 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h.

Policyjna Skoda Superb poluje jak kameleon

Stonowany lakier policyjnej Skody gwarantuje idealny kamuflaż. Rodzinny samochód jako radiowóz wtapia się niczym kameleon w tłum innych aut na drodze. Kierowca o tym, że został namierzony przez samochód drogówki dowiaduje się kiedy zobaczy błysk niebieskich sygnałów (w atrapie chłodnicy i za przednią szybą), a kamera nagrała już dowód wykroczenia.

Każdy policyjny samochód jest wyposażony w najnowsze wcielenie wideorejestratora Videorapid 2A. Wykroczenia kierowców nagrywają dwie kamery – przednia zamocowana na środku kokpitu oraz tylna od strony kierowcy. Kamerami pokładowymi, "nagrywarką", sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz automatyczną tablicą za tylną szybą steruje przy pomocy przewodowego pilota policjant, który siedzi obok kierowcy radiowozu.

Nowa generacja wideorejestratorów dla policji

Sam wideorejestrator (fachowo: prędkościomierz kontrolny) poza uwiecznianiem obrazu, liczy czas przejazdu nieoznakowanego BMW i długość odcinka drogi. Na tej postawie wyliczana jest średnia prędkość, jednak nie nagrywanego auta, a radiowozu. Taka metoda wymaga od policjanta utrzymywania stałej odległości na początku i na końcu odcinka pomiarowego.

Przy czym w przypadku starszych wideorejestratorów zdarzało się, że kierowcy kwestionowali pomiar. Kiedy samochód drogówki zbliża się do nagrywanego auta, wówczas prędkość zostaje zawyżona. Wideorejestrator nie sprawdza, czy policjant zachowywał stały dystans i w efekcie "zmierzona" prędkość może być zafałszowana. W przypadku błędnego pomiaru trzeba wskazać, że na początku i na końcu odcinka pomiarowego policyjny radiowóz nie znajdował się w takiej samej odległości od ściganego pojazdu.

Kierowca już nie zakwestionuje pomiaru prędkości

Nowe przyrządy w najnowszych Skodach policji mają pod tym względem przewagę nad starszymi urządzeniami – zyskały innowację szczególnie ważną z punktu widzenia kontrolowanych kierowców. Zmodernizowany Videorapid 2A wyświetla na ekranie specjalną białą ramkę pomocniczą, która obejmuje namierzany samochód. Policjant z pulpitu może ją włączyć i kursorami ustawić wielkość obrysu. Identyczny rozmiar pojazdu/ramki na początku i na końcu pomiaru to potwierdzenie prawidłowości kontroli – radiowóz przez cały czas utrzymał jednakową odległość, czyli także prędkość.

W trakcie pomiaru urządzenie blokuje możliwość zmiany nastawionych parametrów, policjant nie może już operować np. zoomem kamery. Podobne rozwiązania są stosowane w innych tego typu urządzeń na świecie m.in. w Niemczech. Na tym jednak nie koniec…

– Urządzenie zawiera w sobie również szereg nowych zabezpieczeń na poziomie oprogramowania, jak również odpowiednie zabezpieczenie m.in. interfejsów gniazd i szereg innych zabezpieczeń mających na celu jeszcze lepsze zabezpieczenie urządzenia, w tym umieszczonych nagrań przed nieuprawnionym do nich dostępem – powiedział dziennik.pl Sebastian Margalski z firmy ZURAD.

Co istotne, zmiana opon letnich na zimowe (i odwrotnie), zmiana ciśnienia, zmiana wagi auta nie wpływają na dokładność pomiaru. Jedynie po wymianie kół (opon) na inny rozmiar producent wideorejestratora wymaga przeprowadzenia pionowej legalizacji urządzenia na pokładzie zmodyfikowanego radiowozu.

Nowe Skody Superb już kontrolują kierowców. Mandat nie tylko za prędkość

Policjanci przy pomocy nowych radiowozów i wideorejestratorów mogą ujawniać nie tylko przekroczenie dozwolonej prędkości. Tylna kamera zarejestruje także jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa czy rozmowę prze telefon. Również wyprzedanie w niedozwolonych miejscach zakończy się mandatem i punktami karnymi.

Na pokładzie każdej Skody są dwa dyski, na których są magazynowane nagrania z wykroczeniami. Zabezpieczenie przed wykasowaniem pomyślano w ten sposób, że dopiero zgranie danych z dysku przenośnego pozwala na wyczyszczenie informacji zawartych na drugim urządzeniu. Zgromadzony materiał jest zaszyfrowany, nie ma możliwości jego odczytu bez dedykowanego oprogramowania i kluczy zabezpieczeń. Na dyskach zapisywana jest pełna historia dotycząca zgromadzonego materiału, kiedy filmy zostały zgrane, usunięte itp. Urządzenie przed każdym uruchomieniem wykonuje "samodiagnostykę", sprawdza czy ważna jest legalizacja, w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości uniemożliwia rejestrację wykroczeń.

– Dzięki wprowadzonym poprawkom przyrząd spełnia aktualne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, a także szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów – podkreślił Margalski.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2025 roku?

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. +50 zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

