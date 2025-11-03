Koreański koncern inwestuje w Polsce. Nowa fabryka już gotowa

POSCO International Poland E-Mobility inwestuje ponad 42 mln euro (ok. 180 mln zł) w budowę fabryki rdzeni do silników elektrycznych (napędzających auta elektryczne). Nowy zakład powstał w Brzegu na działce o powierzchni 10 hektarów, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". Kompleks produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym zajmuje ponad 25 000 m kw.

Fabrykę w 13 miesięcy wybudowała firma Dekpol. Projekt uwzględniał m.in. wykonanie fundamentów pod maszyny linii produkcyjnych oraz kanałów technologicznych, montaż 13 suwnic o udźwigu od 3 do 25 ton, wykonanie strefy o ściśle kontrolowanych warunkach środowiskowych (pomieszczenie pomiarowe).

Gigantyczne zamówienia do 2030 roku

Koreańczycy z POSCO zdecydowali się na budowę nowej fabryki w Polsce ponieważ firmy motoryzacyjne zakontraktowały już produkcję wszystkich rdzeni silników trakcyjnych aż do 2030 roku. Do końca dekady koncern ma rocznie wytwarzać ponad 7 mln rdzeni rocznie.

Kiedy ruszy seryjna produkcja?

Produkcja seryjna w nowym zakładzie w Brzegu ma ruszyć w styczniu 2026 roku. Początkowe zdolności produkcyjne to 260 tys. sztuk rdzeni rocznie. Po uruchomieniu kompletu ośmiu pras produkcja wzrośnie do ponad 1,2 mln zestawów do 2030 roku.

– To znaczące, że zabezpieczyliśmy bazę produkcyjną w Europie, w czołówce ekologicznego przemysłu samochodowego, po Azji i Ameryce Północnej – powiedział Na Jeong Su, prezes zarządu POSCO International Poland JS. – W przyszłości zrobimy krok naprzód jako globalny producent ekologicznych części dzięki dodatkowej współpracy z głównymi europejskimi producentami samochodów – dodał.

Kia i Hyundai już zamówiły niemal roczną produkcję z Polski

Pierwsze zamówienie na produkcję 1,03 mln sztuk rdzeni złożył już koncern Hyundai Motor Group, do którego należą marki Hyundai (elektryczne modele IONIQ) i Kia (EV3, EV4, EV6 i EV9). Komponenty produkowane na Dolnym Śląsku trafią m.in. do fabryki Hyundaia w Nosovicach w Czechach – tam jest produkowana m.in. elektryczna Kona. Z kolei Kia w fabryce w Żilinie na Słowacji uruchomiła produkcję kompaktowego modelu EV4. Niebawem ruszy też produkcja taniego SUV-a – EV2.