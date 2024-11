Audi Q5 Sportback drugiej generacji

We wrześniu poznaliśmy nowe Audi Q5. Teraz, do gamy dołącza Q5 Sportback, czyli bardziej dynamicznie stylizowany wariant najpopularniejszego SUV-a marki. Mocno opadająca linia dachu nie wyklucza praktycznego, 515-litrowego bagażnika, a kilka wersji wyposażenia i mnogość wariantów napędowych zwiększają możliwości personalizacji. Oprócz Q5 Sportback poznaliśmy również SQ5 Sportback - topową odsłonę SUV-a coupe napędzany jest turbodoładowanym V6.

Styl nowego Q5 Sportback to nowa interpretacja linii znanych z poprzednika. Przednia część nie różni się specjalnie w porównaniu z "tradycyjnym" Q5 nowej generacji. Od słupka B zaczynają się jednak zmiany. Miękkie linie płynnie opadającego dachu wieńczą tył dość wysoko. Mocno pochylona szyba jest niewielka, za to zderzak z podwójnymi lub poczwórnymi końcówkami wydechu - masywny. Cyfrowe tylne światła OLED drugiej generacji i nowe światło projekcyjne w spojlerze nad tylną szybą zwiększają bezpieczeństwo. To ostatnie wyświetla grafikę na górnej części tylnej szyby, zwiększając obszar świecenia światła hamowania.

Reklama

Z profilu, uwagę zwraca wyraźnie narysowana linia szyb. Otoczone zostały one dekoracyjną listwą, która może mieć kolor matowego antracytu lub matowego srebra. Typowego, błyszczącego chromu tu nie znajdziemy. Najmniejsze dostępne felgi to 18-calowe, pięcioramienne obręcze.

Premiera Audi Q5 Sportback

Nowe Q5 Sportback dostępne jest w dwóch wersjach: exterior advanced i S line. Ponadto, SQ5 Sportback zostało poddane dodatkowym zabiegom, podkreślającym charakter auta. Wspomniane już końcówki układu wydechowego są owalne i mocno wyeksponowane w dolnej części zderzaka. Stylistycznych akcentów jest więcej, na przykład osłona chłodnicy i wstawki w przednim wlocie powietrza są w kolorze szarym Scandium, z kontrastującą dolną linią w kolorze szarym Tambora. Dyfuzor jest wykończony w kolorze ziarnistej, matowej czerni, a tylne wstawki są w kolorze Selenite Silver. Designerzy mieli pełne ręce roboty, ale efekt nie zawodzi.

Wnętrze Q5 Sportback drugiej generacji to projekt doskonale znany z innych nowości Audi. Podobnie jak w A5 i Q5, przed pasażerem znalazł się dodatkowy, opcjonalny ekran systemu inforozrywki. Razem z wyświetlaczem cyfrowych zegarów i głównym wyświetlaczem systemu MMI zajmują one całą szerokość górnej połowy deski rozdzielczej. Nie znajdziemy tu wielu przycisków - te ostały się już praktycznie tylko na drzwiach i na tunelu środkowym. Tapicerowany pas, zwany Softwrap, rozciąga się od drzwi przez cały kokpit do konsoli środkowej, tworząc jednorodną przestrzeń. Materiały takie jak tapicerka Cascade i mikrofibra Dinamica są wykonane głównie z poliestru pochodzącego z recyklingu, co dowodzi, że wnętrze ma być przyjazne tak dla oka jak i dla środowiska.

Nowe Audi Q5 Sportback - silniki

Nowością względem poprzednika są również zastosowane jednostki napędowe. Nowe Q5 Sportback zbudowane na platformie PPC (Premium Platform Combustion) obsadza w głównej roli jednostki spalinowe, ale dopuszcza mocną asystę ze strony prądu. Dzięki temu, nowa 48-woltowa instalacja elektryczna MHEV plus wspiera silnik spalinowy i zmniejsza emisję dwutlenku węgla, jednocześnie poprawiając osiągi i płynność jazdy. W przeciwieństwie do poprzednika, nowe Q5 Sportback potrafi również manewrować i parkować w trybie całkowicie elektrycznym - działanie miękkiej hybrydy coraz bardziej zaczyna przypominać "pełną hybrydę".

Dodatkowy zastrzyk 230 Nm i 24KM sprawia, że elektryfikacja owocuje lepszymi osiągami, a moc elektrycznego układu pozwala również zastosować elektryczną sprężarkę klimatyzacji, dzięki czemu pożądana temperatura wnętrza może być utrzymana również przy wyłączonym silniku spalinowym. Akumulator litowo-jonowy dla pojazdów z MHEV plus, w którym jako materiał katody wykorzystuje się fosforan litowo-żelazowy, ma pojemność 1,7 kWh. Maksymalna moc z jaką układ odzyskuje energię (rekuperuje) podczas hamowania to 25 kW.

Reklama

W Europie, w momencie wprowadzenia na rynek, Audi Q5 Sportback będzie dostępne w trzech wersjach silnikowych. Kolejne warianty napędowe (w tym hybrydy plug-in) pojawią się w przyszłości. Podstawowym silnikiem jest 2.0 TFSI o mocy 204 KM i maksymalnym momencie obrotowym 340 Nm, który napędza koła przednie. Napęd quattro będzie dostępny opcjonalnie. Audi Q5 Sportback będzie dostępne również z dieslem - pod maską może pracować silnik 2.0 TDI generacji EA288 evo o mocy 204 KM. 400 Nm trafia w tej wersji na koła tylko za pośrednictwem quattro. Topowe Audi SQ5 Sportback będzie dostępne z silnikiem benzynowym V6 TFSI o pojemności trzech litrów. Moc wynosi 367 KM, a maksymalny moment obrotowy - 550 Nm. Wszystkie wersje w standardzie przenoszą napęd na koła za pomocą automatycznej, dwusprzęgłowej skrzyni biegów S tronic.

Audi Q5 Sportback - kiedy w salonach?

Nowość z Ingolstadt wjedzie do polskich salonów w przyszłym roku. Na tę chwilę, producent nie zdradza, ile będzie kosztować nowa generacja SUV-a coupe. Cenę można jednak prognozować na podstawie cennika nowego Audi Q5, które jest już dostępne. Model wyceniony jest obecnie na minimum 224 000 zł. Wariant Sportback będzie prawdopodobnie nieco droższy, dlatego bazowa kwota może zostać ustalona mniej więcej na poziomie 230-235 tys. złotych. Na oficjalne informacje musimy jednak jeszcze poczekać.