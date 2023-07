Reklama

Mercedes dokonuje stopniowej rewolucji w swoje gamie modelowej i do 2030 roku planuje całkowicie przestawić się na produkcję aut z napędem elektrycznym. Na szczęście jednak jeszcze nie zapomina o fanach klasycznej motoryzacji i teraz przygotował dla nich prawdziwą perełkę. Jak twierdzą przedstawiciele marki to samochód "wyrzeźbiony przez pożądanie", który powinien trafić w gusta wymagających klientów segmentu premium.

Takiego auta w ofercie niemieckiego koncernu jeszcze nie było, przynajmniej pod względem nazwy, bo tak naprawdę nowa Klasa CLE łączy cechy modeli, które pięknymi zgłoskami zapisały się w historii Mercedesa. Zarówno obecna Klasa C, jak i E w wersjach coupe i cabrio miały wierne grono klientów, ale wraz z debiutem kolejnych generacji ich głównych wersji nadwoziowych, czyli sedana i kombi, muszą ustąpić pola wspólnemu następcy. Czego można się spodziewać po nowym CLE?

Reklama

Mercedes CLE – piękno tkwi w szczegółach

Jako pierwszy do oferty późną jesienią tego roku wejdzie wariant coupe, a cabriolet dołączy kilka miesięcy później. Sylwetka tego pierwszego modelu rzeczywiście wywołuje emocje i przyciąga spojrzenia. Dynamiczna, wręcz zmysłowa linia nadwozia zachwyca elegancją, a mocne przetłoczenia na pokrywie silnika i przy tylnych nadkolach sugerują moc i sportowy charakter. Co ciekawe, nowy CLE jest nie tylko dłuższy o 164 mm od Klasy C Coupe, lecz także o 15 mm od Klasy E Coupe. Szerokość jest odpowiednio o 50 mm większa i taka sama natomiast wysokość w odniesieniu do Klasy C większa o 23 mm, a mniejsza o 2 mm na tle Kasy E Coupe. W efekcie nowy model może pochwalić się idealnymi proporcjami, które dodatkowo wzmacniają szlachetny profil nadwozia. W podstawowym pakiecie Avantgarde standardem będą 18-calowe alufelgi, a w linii AMG19-calowe. W ramach opcji będzie można zamówić koła o średnicy nawet 20 cali. Do wyboru ma być także 10 kolorów nadwozia.

Nowoczesny styl wyglądu CLE podkreślają z przodu smukłe, ledowe reflektory z charakterystyczną trzyfunkcyjną sygnaturą świateł do jazdy dziennej, pozycyjnych i kierunkowskazów (za dopłatą dostępne są reflektory Digital Light), a z tyłu dwuczęściowe lampy LED z trójwymiarowymi kloszami.

CLE Coupé Różnica względem Klasy C Coupé Różnica względem Klasy E Coupé Długość mm 4850 164 15 Szerokość mm 1860 50 0 Wysokość mm 1428 23 -2 Rozstaw osi mm 2865 25 -8 Przedni nawis mm 888 98 38 Tylny nawis mm 1097 41 -15 Rozstaw kół: przód/tył mm 1605/1616 +38/+68 0/+7

Mercedes CLE – we wnętrzu luksusowa technokracja

Wymiary nadwozia znajdują oczywiście swoje odzwierciedlenie w przestronności wnętrza, która wypada znacznie lepiej w porównaniu z Klasą C Coupe, zwłaszcza na tylnej kanapie, gdzie miejsca jest więcej na nogi i na szerokości ramion i minimalnie gorzej w zestawieniu z Klasą E Coupe. 420-litrowy bagażnik jest co prawda o 5 l mniejszy niż w E, ale aż o 60 l większy niż w C Coupe i jak zapewnia Mercedes, swobodnie zmieści trzy torby golfowe.

Po raz pierwszy w modelach Mercedesa dostęp do tylnych siedzeń możliwy jest za pomocą eleganckiej pętli ze skóry nappa, której pociągnięcie powoduje pochylenie oparcia przedniego fotela, wcześniej służyła temu specjalna dźwignia. Warto podkreślić, że przednie, sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami zostały specjalnie zaprojektowane dla CLE.

Sama deska rozdzielcza rozmieszczeniem ekranów i otworów wentylacyjnych przypomina rozwiązania znane z najnowszych odsłon Klas C i GLC. Za kierownicą mamy więc 11,9-calowy wyświetlacz zegarów, a na konsoli środkowej ustawiony pionowo 12,3-calowy ekran dotykowy stanowiący centrum obsługi systemu informacyjno-rozrywkowego MBUX trzeciej generacji. Zakres prezentowanych danych można dopasowywać oczywiście do własnych preferencji, a sprytna elektronika na pokładzie chętnie uczy się nawyków kierowcy i gwarantuje wysoki poziom komfortu i rozrywki. Podobnie jak w Klasie E sterowanie głosem nie wymaga już aktywacji hasłem "Hej Mercedes" – wystarczy po prostu wydać polecenie. Standardem będą naturalnie zdalne aktualizacje systemu "over-the-air".

Do dyspozycji użytkowników jest też armia elektronicznych asystentów, w tym m.in. takie systemy jak: monitorowanie uwagi Attention Assist, aktywni asystenci hamowania, pasa ruchu i ograniczeń prędkości oraz pakiet parkowania z kamerą cofania.

Mercedes CLE – zelektryfikowane silniki, jaka moc

Wszystkie silniki dostępne w nowej Klasie CLE Coupe to miękkie hybrydy z alternatorem zintegrowanym z rozrusznikiem i 48-woltową instalacją elektryczną. Do wyboru są trzy jednostki czterocylindrowe (wszystkie o pojemności 2,0 l), w tym jeden diesel i trzy benzyniaki oraz sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy o pojemności 3,0 l. Moc to odpowiednio 200, 204, 258 i 381 KM. W późniejszym okresie ofertę uzupełni jeszcze wersja hybrydowa plug-in.

Dwa najmocniejsze warianty seryjnie mają napęd na obydwie osie 4Matic, który jest także oferowany dla podstawowego benzyniaka w ramach opcji. Wszystkie jednostki współpracują z 9-biegową automatyczną skrzynią 9G-Tronic. Szczegółowe parametry i dane o osiągach w tabeli poniżej.

CLE 220 d 200 CLE CLE 200 4MATIC CLE 300 4MATIC CLE 450 4MATIC Pojemność skokowa cm3 1993 1999 1999 1999 2999 Moc maksymalna kW/KM 145/200 150/204 150/204 190/258 280/381 przy obr./min 3600 5800 6100 5800 5800-6100 Dodatkowa moc EQ Boost kW/KM 17/23 17/23 17/23 17/23 17/23 Maksymalny moment obr. Nm 440 320 320 400 500 przy obr./min 1800-2800 1600-4000 2000-4000 2000-3200 1800-5000 Dodatkowy mom. obr. EQ Boost Nm 200 200 200 200 200 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (WLTP, dane wstępne) l/100 km 4,7-5,2 6,4-7,1 6,7-7,5 7,0-7,6 7,8-8,6 Emisje CO2 w cyklu mieszanym (WLTP, dane wstępne) g/km 123-137 145-162 153-171 159-173 176-196 Przyspieszenie 0-100 km/h (dane wstępne) s 7,5 7,4 7,5 6,2 4,4 Prędkość maksymalna (dane wstępne) km/h 238 240 236 250 250

Mercedes CLE – sportowo nastrojony

Do sportowego charakteru CLE Coupe dopasowano układ jezdny. Do wyboru są trzy warianty podwozia. Zawieszenie jest standardowo obniżone o 15 mm (w porównaniu z sedanem Klasy E), a w opcji dostępny jest układ Dynamic Body Control z bezstopniową regulacją tłumienia przedniej i tylnej osi w połączeniu ze skrętnymi tylnymi kołami (mogą się odchylać o maksymalnie 2,5 stopnia). Opcjonalnie dostępne jest sportowe zawieszenie z selektywnym systemem tłumienia i sztywniejszymi nastawami w pakiecie ze sportowym, bardziej bezpośrednim układem kierowniczym.

Mercedes CLE Kabriolet dołączy wiosną 2024 roku

Przy okazji premiery wersji coupe Mercedes ujawnił także zdjęcia nowego CLE Kabriolet. Trzeba przyznać, że wygląda on nie mniej apetycznie, a wyposażenie jak i układy napędowe będzie z pewnością dzielił z CLE Coupe. Jego premiera salonowa zapowiadana jest na wiosnę.

Ceny na razie pozostają tajemnicą, ale można oczekiwać, że tak, jak same CLE będą "łączyć najlepsze cechy modeli, które zastępują".