Mniejsze felgi na zimę to dobry pomysł

Niektórzy kierowcy mają w zwyczaju jeździć zimą na stalowych bądź aluminiowych, ale o rozmiar mniejszych felgach. To kosztowny, choć dobry zwyczaj. Zimowe warunki na drogach i duże felgi to kiepskie połączenie. Uszkodzenia obręczy zimą zdarzają się znacznie częściej niż latem. Sól i piasek na drogach również potrafią narobić szkód, a ukryte pod warstwą śniegu krawężniki i dziury czyhają nawet na uważnych kierowców.

Uszkodzenia felg samochodowych

Reklama

Jakie uszkodzenia felg są najczęstsze? To przede wszystkim otarcia o krawężniki, które zimą szczególnie łatwo przeoczyć. Szybko zapadający zmrok, zalegający na drogach śnieg, mokra nawierzchnia - "dziabnąć" felgę podczas parkowania przynajmniej raz w życiu zdarzyło się chyba większości doświadczonych kierowców.

Reklama

Reklama

Szkody mogą jednak być większe i powstać podczas jazdy, np. wtedy, gdy nie zauważymy dziury w nawierzchni lub najedziemy na przeszkodę. Bywa, że felga krzywi lub wgniata się od takiego uderzenia i ten typ uszkodzenia nie zawsze da się w 100% naprawić. Jeśli obręcz zostanie naprawdę mocno wygięta, renomowany serwis nie podejmie się jej prostowania, a na pewno nie udzieli gwarancji na usługę.

Wreszcie, problemem bywa utleniające się aluminium, a w konsekwencji zdarty od soli, piasku lub środków czyszczących lakier. Wystarczy mały ubytek, by konieczna była renowacja całej felgi - najpierw pojawiają się bąble lub ślady przypominające zabrudzenia, a następnie "choroba" rozszerza się na całe koło. Jazda w zimowych warunkach przyspiesza ten nieodwracalny proces również gdy mówimy o popularnych w nowych autach felgach z toczonymi frontami.

Naprawa felg - ile kosztuje?

Dobra wiadomość jest taka, że większość uszkodzeń felg da się naprawić i jest to zazwyczaj tańsze od zakupu nowego kompletu obręczy. Nie oznacza to jednak, że prostowanie, lakierowanie i renowacja to proces tani. Jeśli zależy nam na usłudze z gwarancją i takiej, która nie wpłynie na właściwości felgi, trzeba liczyć się z niemałym wydatkiem.

Cena zabiegów oferowanych przez serwisy zajmujące się renowacją felg zależy od lokalizacji, rozmiaru i środków stosowanych np. do lakierowania. Stosunkowo łatwo można usunąć ubytki powstałe np. po kontakcie z krawężnikiem, ale mało kto bierze pod uwagę to, że usterki często występują parami. Felga po uderzeniu o krawężnik wymagać może bowiem nie tylko napawania (uzupełniania ubytków), ale i prostowania i lakierowania. Ceny najprostszych napraw np. toczenia rantów czy zaczynają się od kilkudziesięciu złotych za sztukę. Do kwot w cennikach należy oczywiście doliczyć montaż i demontaż kół i opon.

Ile kosztuje renowacja felg?

Pełna renowacja może być stosunkowo tania (około 200-250 zł za sztukę) jeśli mówimy o typowym, niezbyt dużym rozmiarze, standardowym, srebrnym kolorze i prostym wzorze obręczy z aluminium. Jeśli zażyczymy sobie przywrócenia do stanu fabrycznego dużej felgi z toczonymi frontami i lakierowanymi frontami, możemy zapłacić znacznie więcej, bo kilkaset złotych za sztukę. Choć jest to czasochłonny i wieloetapowy proces, renowacja będzie i tak znacznie tańsza niż zakup nowego kompletu. Felgi, zwłaszcza te kupowane u autoryzowanych dealerów potrafią kosztować majątek, a jeśli mowa o kompletnych kołach 19 lub 20-calowych, które coraz częściej spotykamy w nowych, popularnych modelach, pułap cenowy potrafi osiągnąć wartości 5-cyfrowe.

Zakład, któremu powierzymy zadanie naprawy felg powinien oferować gwarancję na usługę. Zdarza się, że raz uszkodzone felgi niełatwo jest doprowadzić do stanu fabrycznego, a po zamontowaniu ich w samochodzie pojawia się bicie (wibracje podczas jazdy) lub ściąganie. Konkurencja na rynku jest jednak spora, dlatego kierując się opiniami innych kierowców powinniśmy bez trudu znaleźć profesjonalistów, którzy nie tylko wezmą na warsztat nasze zlecenie, ale i doradzą, na jaki wariant naprawy się zdecydować.