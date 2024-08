Wybierając się na urlop, szczególnie cenimy sobie niezależność i komfort. Nie bez powodu samochód jest jednym z popularniejszych środków transportu. W czasie wakacji na ten sposób podróżowania decyduje się ok. 36 proc. Polek i Polaków (badanie „Podróże samochodowe Polek i Polaków”, Autopay 2023).

Aby droga na urlop przebiegała sprawnie i nie dostarczała nam dodatkowego stresu, warto wcześniej ustalić nie tylko trasę, lecz także przystanki na odpoczynek, posiłek czy tankowanie lub ładowanie auta. To ostatnie jest o tyle istotne, że trasa do wybranego miejsca wypoczynku może wieść przez drogi, przy których znajduje się mniej stacji paliw, zwłaszcza tych z infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych.

Z pomocą w rozwiązaniu tego problemu przychodzą aplikacje przeznaczone dla kierowców. Ich wybór na rynku jest coraz większy, podobnie jak w przypadku kolejnych funkcjonalności oferowanych przez dostawców.

Do celu jak po sznurku

Na jakie rozwiązanie się zdecydować? Wszystko zależy od preferencji i oczekiwań użytkownika. Rodzaj urządzenia nie ma znaczenia, aplikacje są dostępne zarówno na system Android, jak i na iOS. Zdecydowana większość z nich jest bezpłatna. Wystarczy ściągnąć aplikację i założyć konto.

Po pierwsze, można skorzystać z aplikacji służących do nawigacji i ułatwiających podróżowanie. Dzięki wykorzystaniu technologii GPS użytkownik otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące trasy, czasu przejazdu oraz sytuacji panującej na drogach. Pozwala to ominąć odcinki, na których jest korek czy spowolnienie w ruchu wywołane przez nagłe zdarzenie, takie jak wypadek lub remont. Aplikacje zaproponują w takiej sytuacji alternatywne trasy dojazdu, wskazując przy tym drogi płatne i bezpłatne oraz uwzględniając natężenie ruchu.

Technologiczny skok

Tego rodzaju aplikacje umożliwiają również wyszukiwanie strategicznych punktów na mapie, takich jak najbliższa stacja paliw, warsztat samochodowy czy punkt gastronomiczny.

Dobrym rozwiązaniem dla kierowców lubiących udogodnienia będą aplikacje zbierające więcej informacji niż podstawowa nawigacja. Niektóre z nich pozwalają wyszukiwać najbliższe dostępne stacje z uwzględnieniem typu paliwa, jakiego potrzebujemy. Dla coraz większej liczby użytkowników samochodów elektrycznych jedną z ważniejszych funkcji będzie z kolei mapa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Nie mniej przydatna będzie z pewnością funkcja wyszukiwania punktów z uwzględnieniem aktualnych promocji i cen paliw. Ostatnie z rozwiązań jest szczególnie popularne w aplikacjach tworzonych przez społeczność kierowców. Przykładem może być tuTankuj z patronatem E-petrol.pl, popularnego portalu analitycznego zajmującego się paliwami.

Możliwości VITAY

Dla kierowców przyzwyczajonych do tankowania na wybranych stacjach paliw najlepszym rozwiązaniem będą aplikacje proponowane przez konkretną sieć. Oferowana przez ORLEN aplikacja ORLEN VITAY dysponuje pakietem usług, które znacznie usprawniają tankowanie, płatności za paliwo oraz korzystanie z promocji oferowanych przez sieć stacji w Polsce i za granicą.

Mapa dostępna w aplikacji wyznacza lokalizację 1930 stacji ORLEN w Polsce z dokładną nawigacją do każdej z nich. Ponadto na mapie wyświetlają się stacje koncernu znajdujące się w Niemczech, na Słowacji, w Czechach i na Litwie. Niedługo zostanie ona uzupełniona o placówki na Węgrzech i w Austrii.

– Dzięki zgodności aplikacji VITAY z nawigacją Google mamy możliwość wytyczenia trasy z punktu A do punktu B i zaznaczenia stacji, na której chcemy zorganizować przystanek. Dzięki tej funkcji możemy łatwo określić czas przeznaczony na tankowanie i czas, który jako klienci spożytkujemy na odpoczynek lub posiłek w koncepcie gastronomicznym Stop Cafe – mówi Paweł Masicz, kierownik Zespołu Rozwoju Aplikacji Mobilnych Detalu ORLEN.

Aplikacje dają dostęp do aktualnie obowiązującej oferty na stacjach, dzięki czemu nie trzeba przeglądać stron w internecie, by sprawdzić, co danego dnia dostępne jest w ofercie gastronomicznej Stop Cafe.

Sposób na oszczędności Wypełniony pasażerami i bagażami samochód zużywa zdecydowanie więcej paliwa niż samochód pusty. Także z tego względu dodatkowe wsparcie logistyczne ze strony aplikacji mobilnej może być szczególnym udogodnieniem podczas podróży. Wykorzystanie aplikacji przynosi także wymierne oszczędności: • pozwala wytyczyć optymalną trasę; • umożliwia omijanie zatorów i utrzymanie płynnej jazdy bez częstych zatrzymań i nieekonomicznego ruszania z miejsca; • ułatwia wcześniejsze ustalenie miejsc postojów na tankowanie, dzięki czemu nie traci się czasu na szukanie stacji; • daje dostęp do aktualnych promocji i rabatów; • pozwala zminimalizować ryzyko pustego baku, wystąpienie którego wiąże się najczęściej z dodatkowymi kosztami.

Pomocna stacja

Aplikacja oferuje też usługę zdalnego wezwania pracownika stacji benzynowej. To rozwiązanie powstało z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Pozwala na pełne skorzystanie z ofert i usług stacji bez konieczności wychodzenia z samochodu. Dzięki funkcjonalności można zgłosić potrzebę pomocy przy tankowaniu paliwa, korzystaniu z kompresora lub myjni.

Płatność i rabaty

Aplikacja VITAY dysponuje pakietem usług, które nie tylko znacznie usprawniają tankowanie, lecz także płatność za paliwo. Jej użytkownicy mogą zaoszczędzić czas, płacąc bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą kodu znajdującego się w zakładce ORLEN Pay. Aplikacja to także szereg innych funkcjonalności jak saldo i historia transakcji czy kupony dające ekstra punkty VITAY. Klienci mogą je wymienić na wiele nagród m.in. produkty ze sklepu vitay.pl i rabaty na paliwo. Swoje środki mogą również przeznaczyć na wybrany cel charytatywny.

Program VITAY umożliwia zbieranie punktów za:

• zakup paliw na stacjach ORLEN w Polsce (liczba punktów jest uzależniona od rodzaju paliwa a punkty naliczane są za każdy zakupiony pełny litr paliwa),

• zakupy wybranych produktów na stacjach ORLEN (produkty w sklepie i z oferty gastronomicznej).

PA

Promocja na paliwo Dzięki aplikacji ORLEN VITAY kierowcy mają dostęp do promocji na zakup paliwa. Do 1 września użytkownicy aplikacji mogą tankować w weekendy z rabatem wynoszącym 35 gr na litrze. Osoby dysponujące Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na dodatkową zniżkę wynoszącą 10 gr na litrze, co daje w sumie 45 gr upustu. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania do baku pojazdu wynosi 50 l paliwa EFECTA (łącznie 400 l).

