Na pierwszy rzut oka wycieraczki szyb samochodowych wyglądają podobnie, jednak to tylko pozory. Generalnie można wyróżnić trzy typy produktów:

– Wycieraczki o konstrukcji szkieletowej – najbardziej znane – ich największą zaletą jest powszechna dostępność oraz cena. Wady: tendencja do unieruchamiania przegubów i w efekcie nieprawidłowe działanie zimą, a także – z uwagi na nierównomierny rozkład siły docisku do szyby – szybsze zużywanie się pióra w miejscach podparcia przegubów. Kolejnym minusem jest możliwość ich stosowania w ograniczonej liczbie modeli aut, z uwagi na nietypowe zamocowania – prawie wyłącznie typu hakowego. Do użytkowania tego typu wycieraczek nie zachęca też duży hałas, generowany podczas jazdy przez pęd powietrza, za co odpowiada specyficzna perforowana konstrukcja.

– Wycieraczki bezprzegubowe, nazywane również płaskimi, to hit ostatnich kilku lat. – Można powiedzieć, że to udoskonalona wersja modelu szkieletowego, gdyż w przeciwieństwie do poprzedniczek w zimie nie wykazują tendencji do przymarzania i sztywnienia. Ponadto, dzięki optymalnemu rozkładowi siły docisku do szyby, pióro zużywa się równomiernie na całej swej długości, a wycieraczka może być eksploatowana dłużej. Kolejnym plusem jest cicha oraz prawidłowa praca nawet przy wysokich prędkościach. Wycieraczki płaskie, z uwagi na szeroką dostępność typów zamocowań, można stosować praktycznie we wszystkich dostępnych na rynku autach. Ich jedyną wadą jest nieco wyższa cena zakupu, którą rekompensuje jednak jakość oraz sprawność pracy – wyjaśnia dr inż. Łukasz Rypina, kierownik ds. projektów i produkcji wycieraczek marki Visee.

– Wycieraczki hybrydowe, w pewnym sensie są połączeniem wycieraczki płaskiej z konstrukcją szkieletowej. Najczęściej są stosowane w autach produkowanych w Korei i Japonii.



Czysta szyba to większe bezpieczeństwo

Wbrew pozorom o wycieraczki również należy dbać, a w przypadku zaobserwowania nieprawidłowej pracy jak najszybciej wymienić. – Niesprawna wycieraczka to gorsze pole widzenia drogi, a to ma bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo podczas jazdy, szczególnie nocą oraz w porach jesienno-zimowych – komentuje Artur Kasprzak, ekspert z serwisu Premio Kasprzak w Ostrowie Wielkopolskim.

Kiedy należy rozważyć wymianę wycieraczek samochodowych? Jednym z bodźców sugerujących taką potrzebę może być nieprzyjemny dźwięk wydobywający się podczas pracy wycieraczki. Jego przyczyną może być zużyte pióro (urwana lub wyeksploatowana "gumka") lub na przykład skorodowany przegub ramion wycieraczek. Ponadto, jeśli podczas pracy zauważymy "zasmużenie" szyby oznacza to, że krawędź robocza wycieraczki się zużyła i należy wymienić wycieraczkę. Często spotykanym zjawiskiem świadczącym o nieprawidłowej pracy wycieraczek jest niezbieranie wody, spowodowane zbyt słabym dociskiem pióra wycieraczki do szyby. Przyczyn tego defektu może być kilka: zużyta sprężyna dociskowa ramienia wycieraczki, unieruchomiony w wyniku korozji przegub ramienia lub zużyte/wypaczone sprężyny, stanowiące konstrukcję wycieraczki.

Podobnie jak w przypadku opon samochodowych, okres przydatności wycieraczek jest uzależniony od intensywności i warunków w jakich pracują.

– Najgorszą porą roku dla wycieraczek jest upalne lato, gdyż promienie UV mocno degradują powierzchnie pióra. Dodatkowo, towarzyszące w tym okresie duże zapylenie z drobinkami piasku, które często osiadają na przedniej szybie i są usuwane poprzez uruchomienie spryskiwaczy i wycieraczek, w znaczny sposób przyśpieszają zużywanie się piór wycieraczek – wyjaśnia Łukasz Rypina.

Ekspert firmy Visee radzi, by wymieniać wycieraczki w takich samych cyklach jak dokonujemy sezonowej wymieniamy opon. Pozwoli to na zachowanie sprawności i optymalnych funkcji produktów. Dbałość o sprawność wycieraczek jest ważna jeszcze z jednego powodu.

– Należy pamiętać, że większość nowszych modeli aut wyposażonych w różnego rodzaju systemy odpowiadające za bezpieczeństwo czynne posiada czujniki, które są umieszczone na przedniej szybie samochodu. W instrukcji obsługi takich pojazdów można znaleźć zapis, który podkreśla, że aby systemy działały poprawnie należy dbać o czystość szyby – dodaje Rypina. Co ciekawe, w wielu krajach Unii Europejskiej stan wycieraczek szyb jest kontrolowany na stacjach diagnostycznych, ponieważ są one traktowane jako aktywny układ wpływający na bezpieczeństwo czynne pojazdu.

Zadbane wycieraczki służą dłużej

Pielęgnacja wycieraczek powinna obejmować zarówno pióra, jak i całe ramiona. Należy kontrolować stan zużycia sprężyn naciągowych oraz dbać o odpowiednią czystość powierzchni, do której są mocowane pióra wycieraczek. W przypadku zaobserwowania śladów korozji lub zabrudzeń należy je starannie usunąć.

– Po każdym myciu auta zalecamy delikatnie przetrzeć pióro, tak aby nie usunąć z niego powłoki, a jedynie środki myjące i konserwujące lakier. Warto zwracać uwagę na stosowane kosmetyki samochodowe, gdyż niektóre z nich mogą przyśpieszać degradację powłoki antyadhezyjnej pióra wycieraczki – wyjaśnia Artur Kasprzak z serwisu Premio Kasprzak.

Często wśród kierowców spotyka się stwierdzenie, że pióro wycieraczki porysowało szybę samochodową. Najczęstszą przyczyną takich przypadków są zaniedbania samych kierowców. Przykładowo, sucha pogoda może przyczynić się do osiadania mniejszych lub większych drobinek pyłu albo piasku na karoserii auta, które dostają się również pomiędzy pióro a szybę. W sytuacji gdy kierowcy próbują przetrzeć szybę bez użycia spryskiwaczy często prowadzi to do jej porysowania. Eksperci Premio radzą by w przypadku, kiedy nasze auto jest mocno zapylone, np. było zaparkowane blisko jakiejś budowy, najpierw przetrzeć szybę i pióro wycieraczki zwilżoną ściereczką, aby usunąć zanieczyszczenia, które mogą porysować szybę. Pamiętajmy, aby w takich sytuacjach używać wycieraczek wyłącznie z płynem spryskiwaczy!

Jednym z czynników, który może przyczynić się do skrócenia czasu eksploatacji wycieraczek jest nieodpowiedni kąt ustawienia ich ramion.

– Mało który użytkownik samochodu zdaje sobie sprawę, że właściwe ustawienie kąta ramienia cięgna wycieraczki zapewnia odpowiednie przyleganie pióra do szyby samochodowej, co przekłada się na jej prawidłową pracę. Jeśli nie wiemy jak odpowiednio ustawić wycieraczki, tego typu czynności obsługowe można przeprowadzić na przykład w punktach dystrybucji – wyjaśnia Łukasz Rypina.

Jak kupić wycieraczki samochodowe?

Choć zakup wycieraczek wiąże się z relatywnie mniejszym kosztem niż np. kupno opon, to i tak warto do tego podejść w przemyślany sposób. Dlaczego? Okazuje się, że nawet jeden model auta może posiadać dwa różne mocowania wycieraczek. Może to być uzależnione od roku produkcji czy nawet wersji wyposażenia pojazdu. By prawidłowo dobrać produkt, użytkownicy powinni też znać rozmiar wycieraczki. Jeśli mamy z tym problem warto zapytać o radę sprzedawcę lub mechanika. Ewentualnie można skorzystać z pomocy "inteligentnych" ekspozytorów wycieraczek, które można spotkać w niektórych punktach dystrybucji. Na podstawie informacji o roku produkcji i modelu auta, system pomoże dobrać odpowiednie wycieraczki. Fani nowoczesnych rozwiązań mają też do dyspozycji specjalne aplikacje na smartfony, jak np. VISEE Mobile, które nie tylko ułatwiają wybór odpowiedniego typu i rozmiaru wycieraczek dla danego samochodu, ale także lokalizują najbliższy punkt, w którym można nabyć wybrane produkty.

– Wymiany wycieraczek nie należy odkładać na później. Od ich sprawności zależy bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu drogowego. Do ich konserwacji należy podchodzić tak samo jak w przypadku innych podzespołów pojazdu – podsumowują eksperci Premio.