Opony Goodyear UltraGrip Performance 3

Opony Goodyear UltraGrip Performance 3 zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych pojazdach, w tym popularnych modelach elektrycznych, takich jak Volkswagen ID.7 Tourer, BMW i5 czy Volvo EC40 i EX40. Podobnie jak wszystkie opony Goodyeara, UltraGrip Performance 3 są w pełni przystosowane do wymagań pojazdów elektrycznych dzięki specjalnym funkcjom, które poprawiają wydajność i zmniejszają hałas wewnątrz pojazdu1. To sprawia, że stanowią optymalny wybór zarówno dla aut elektrycznych, jak i spalinowych najnowszej generacji.

Opony zimowe

Opony UltraGrip Performance 3 zapewniają bardzo dobrą przyczepność i pewność prowadzenia w zimowych warunkach dzięki technologiom Goodyeara: Snow Protect i Wet Grip+, które maksymalizują osiągi w niskich temperaturach. Od debiutu w 2023 roku model ten zdobył już cztery zwycięstwa w testach i łącznie 11 miejsc na podium, w tym prestiżowy tytuł zwycięzcy testu opon zimowych ADAC 20242.

„Rozszerzenie gamy opon Goodyear UltraGrip Performance 3 to nasza odpowiedź na zmieniające się potrzeby kierowców w całej Europie. Wzmacniamy tym samym nasze portfolio zimowe, tworząc największą ofertę tego typu w historii marki. To kolejny dowód naszego zaangażowania w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i wysokich osiągów,” powiedziała Sonia Leneveu, dyrektor Goodyear ds. marketingu konsumenckiego w regionie EMEA. „Rosnąca liczba dostępnych rozmiarów świadczy o popularności i skuteczności tego modelu, dowodząc, że opony zimowe klasy premium, takie jak Goodyear UltraGrip Performance 3, są idealnym sposobem na poprawę wrażeń z jazdy podczas zimowych wypraw,” dodała S. Leneveu.

1 W porównaniu z poprzednim modelem UltraGrip Performance+.

2Test opony zimowych ADAC, 24 września 2024. Testowany rozmiar: 215/55R17. Samochód testowy: Volkswagen T-Roc.