W zeszłoroczne wakacje doszło do 4993 wypadków, zginęło 445 osób, a 5867 zostało rannych. Chociaż statystyki są lepsze niż jeszcze rok wcześniej, liczby zatrważają, a wielu zdarzeń można było uniknąć. Najbardziej rekordowym terminem był długi sierpniowy weekend. Okazuje się, że wolne dni i ładna pogoda to niebezpieczna mieszanka, przynajmniej na drogach. Jeśli możesz jak najlepiej przygotować się do wakacyjnej podróży, zrób to koniecznie z wyprzedzeniem.

Sprawdź stan techniczny pojazdu. Upewnij się, że masz aktualny przegląd. Sprawdź stan oleju i innych płynów eksploatacyjnych, wycieraczek, opon, a także działanie świateł i klimatyzacji. Awaria może przydarzyć się każdemu, ale lepiej wcześniej jej uniknąć i oszczędzić sobie nerwów.

Zweryfikuj trasę i ułóż plan podróży. Dobrze wcześniej zrobić rozeznanie co do obieranej trasy i w przypadku kilku opcji, zdecydować się na taką, która będzie najlepiej Ci odpowiadała np. pod względem czasu dotarcia, spalania, postojów po drodze. Koniecznie sprawdź parkingi oraz stacje benzynowe na trasie i zaplanuj przerwy na krótki odpoczynek, posiłki i toaletę. Jeśli trasa jest wyjątkowo długa, jedź etapami lub postaraj się zmieniać z drugim kierowcą, by zregenerować siły.

Przygotuj nawigację. Nic tak nie ułatwia podróży jak wiarygodna i aktualna nawigacja. Obojętnie czy masz ją w telefonie czy w osobnym urządzeniu, nie zapomnij go naładować i zabrać ze sobą ładowarki. Mimo wszystko, na wypadek problemów z zasięgiem i łączem internetowym, albo wyczerpania się baterii urządzenia, warto mieć przy sobie tradycyjną mapę, szczególnie jeśli podróżujemy za granicę. Zdarza się, że technologia zawodzi i nawigacja wariuje lub pokazuje drogi, które nie istnieją. Sprawdź i zapisz sobie drogi, którymi planujesz jechać, uwzględniając nazwy miejscowości, przez które prowadzi twoja trasa.

Sprawdź ważność ubezpieczenia auta. Upewnij się, że masz aktualne OC. Jeśli kończy Ci się termin jego ważności, jako klient Banku Pekao S.A. możesz skorzystać z ubezpieczenia komunikacyjnego PZU SA lub Link4, które są dostępne w oddziale, na infolinii, w bankowości elektronicznej Pekao24 lub w aplikacji PeoPay.

Jeśli kupisz ubezpieczenie do 15 sierpnia br. w ramach wakacyjnych promocji „W drogę z nagrodą od LINK4” lub „W drogę z nagrodą za PZU Auto” możesz otrzymać specjalny elektroniczny voucher „Multikarta Prezent Idealny” na zakupy o wartości 50 zł za OC lub 100 zł za pakiet OC/AC. Wystarczy, że spełnisz warunki opisane w regulaminie promocji: zawrzesz umowę dotyczącą pojazdu, podasz numer telefonu komórkowego, na który może zostać przekazana nagroda, w dniu zawarcia tej umowy zapłacisz należną składkę w całości lub jej pierwszą ratę oraz jednocześnie nie jesteś stroną umowy ubezpieczenia na ten sam pojazd w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Promocje obowiązują do wyczerpania puli nagród, nie dłużej niż do 15.08.2024 r. Regulaminy promocji, informacje na temat promocji i ich warunków są dostępne na pekao.com.pl i w oddziałach banku.

W przypadku oferty PZU Auto, oprócz OC, możesz skorzystać także z AC w wariancie serwisowym lub partnerskim, ubezpieczenia NNW, assistance Komfort OC (Pomoc w Drodze) wraz z usługą Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), Asystenta Zdrowotnego czy ubezpieczenia szyb. Jeśli zdecydujesz się na ofertę Link4, zyskasz w pakiecie z OC Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Możesz wykupić także OC, dostępne w trzech wariantach: ASO, Warsztat, Kosztorys. Masz także możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o: NNW, Wracaj do Zdrowia, Ubezpieczenie Szyby 24, Auto Assistance w trzech opcjach: Auto Assistance, Auto Assistance Plus i Auto Assistance Komfort.

Odpowiednio zapakuj bagaże. Czasami rzeczy do zabrania jest tyle, że pakowanie przypomina grę w Tetris. Pamiętaj, że przeładowanie samochodu to nie jest dobry pomysł, więc zrezygnuj ze zbędnych rzeczy. Tak ułóż bagaże, żeby nie tylko wszystko się zmieściło, ale też było odpowiednio zabezpieczone. Przemieszczanie się luzem rzeczy po aucie np. w przypadku gwałtownego hamowania może być bardzo niebezpieczne. Jeśli masz za dużo pakunków, rozważ montaż bagażnika dachowego.

Umyj i sprzątnij samochód. Spędzisz w nim dużo czasu, więc dla komfortu własnego i podróżujących koniecznie zadbaj o porządek w samochodzie.

Przygotuj auto do podróży dziecka. Żeby maluch mógł wygodnie i bezpiecznie podróżować, konieczny jest fotelik. Sprawdź czy dziecko ma w nim odpowiednią pozycję. Zastanów się nad dodatkowym podnóżkiem i antypotową wkładką, które mogą zwiększyć komfort malucha podczas jazdy. Nie zapomnij też oczywiście o zapewnieniu mu rozrywki i „czasoumilaczach” np. książeczkach, zabawkach, kolorowankach, rodzinnych grach czy tablecie do oglądania bajek. Jeśli dziecko źle znosi podróże, nie zapomnij podać mu środków przeciw chorobie lokomocyjnej.

Przygotuj auto do podróży zwierzęcia. Jeśli bierzesz ze sobą zwierzaka,musisz zapewnić mu bezpieczeństwo w samochodzie. Dobrze jest przypiąć niektóre zwierzęta specjalnymi pasami lub szelkami, albo przewozić je w odpowiednich transporterach. Nie zapomnij też o wodzie do picia dla swojego pupila!

Odpocznij przed podróżą. To niby oczywiste, ale nie każdy się do tej zasady stosuje. Jako kierowca zamiast pakować się do późnej nocy przed poranną podróżą, wyśpij się przed nią. Postaraj się tak zorganizować czas, żeby pozwolić sobie na odpowiedniej jakości i długości sen, który z pewnością wpłynie pozytywnie na Twoją koncentrację i zwiększy bezpieczeństwo jazdy.

Kup ubezpieczenie turystyczne i ciesz się spokojnymi wakacjami. Jeśli jesteś klientem Banku Pekao S.A. możesz skorzystać za jego pośrednictwem z ubezpieczenia PZU SA „Bezpieczna podróż” i ubezpieczyć siebie, a także osoby, które wieziesz na wycieczkę. Dzięki temu nie poniesiesz kosztów leczenia czy koniecznej hospitalizacji, ponieważ pokryje je ubezpieczyciel. Do wyboru jest kilka wariantów, więc istnieje możliwość dopasowania zakresu i sum ubezpieczenia do własnych potrzeb. „Bezpieczna podróż” to m.in. ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, NNW, OC w życiu prywatnym, a także możliwość rozszerzenia ochrony o choroby przewlekłe lub ryzyka związane z uprawianiem sportów. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od kilku kryteriów, takich jak: region podróży, czas trwania podróży, wybrany wariant, opcje dodatkowe. Informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, które mogą być przyczyną odmowy wypłaty świadczenia albo wpływać na jego wysokość znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Oferta dostępna jest w bankowości elektronicznej Pekao24 oraz w aplikacji PeoPay.

Teraz, do 30 września br. możesz skorzystać w Banku Pekao S.A. z 15% zniżki (zniżka nie łączy się z innymi promocjami) na zakup ubezpieczenia turystycznego PZU SA w ramach wakacyjnej promocji LATO2024 z ubezpieczeniem „BEZPIECZNA PODRÓŻ”. Regulamin promocji, informacje na temat promocji i jej warunków są dostępne na pekao.com.pl i w oddziałach banku.

Po więcej informacji na temat oferty ubezpieczeń w Banku Pekao S.A. zapraszamy na stronę: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/ubezpieczenia.html

_________________________________________________________

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana będzie na podstawie indywidualnie zawartej umowy ubezpieczenia. Bank Pekao S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego PZU SA oraz LINK4 SA. Zakładem ubezpieczeń jest odpowiednio PZU SA albo LINK4 SA. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, a także ograniczeniach oraz wyłączeniach odpowiedzialności PZU SA oraz LINK4 SA, które mogą być przyczyną odmowy wypłaty świadczenia lub wpływać na jego wysokość znajdziesz:

1) odnośnie do PZU SA w aktualnych Ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto, dostępnych na pekao.com.pl oraz pzu.pl,

2) odnośnie do LINK4 SA w aktualnych Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń komunikacyjnych OWU Komunikacja, dostępnych na pekao.com.pl oraz link4.pl,

oraz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

3) ubezpieczenie turystyczne PZU SA - w aktualnych Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Bezpieczna podróż” dla klientów Banku Pekao S.A., dostępnych na pekao.com.pl oraz pzu.pl,

Promocje w ubezpieczeniach obowiązują: turystyczne – od 1.06.2024 do 30.09.2024, komunikacyjne - od 1.06.2024 do wyczerpania puli nagród, nie dłużej niż do 15.08.2024. Regulaminy promocji, informacje na temat promocji i ich warunków są dostępne na pekao.com.pl i w oddziałach banku.