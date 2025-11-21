Nowe auta są bezpieczne, wygodne i oszczędne, ale wielu kierowców przyzna, że w zapachu spalin i motoryzacji z dawnych lat jest coś magicznego. Pamiętasz przeboje PRL i kultowe modele, które Polacy pokochali po przemianie? Sprawdź wiedzę w trudnym quizie - wynik 8 na 11 to już powód do dumy!

Przejdź do quizu