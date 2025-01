Skoda kradnie show i podbija rynek. Jest co świętować

Skoda notuje świetny wynik. Czeska marka w 2024 roku sprzedała w Polsce ponad 60 tys. samochodów, to o 10 tys. więcej niż rok wcześniej. Jest co świętować. Do sukcesu przyczyniła się błyskawiczna wymiana całej gamy modelowej. – Mamy w ofercie nowoczesne samochody dostępne w szerokiej gamie wersji, dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb, które znajdują uznanie wśród naszych klientów – mówi Tomasz Porwaski, dyrektor marki Skoda w Polsce.

– Dzięki ich zaufaniu mogliśmy uzyskać imponujący, blisko 17-procentowy wzrost liczby dostaw i umocnić swoją pozycję na polskim rynku. To zasługa dopracowanych produktów, ale również wszechstronnej, elastycznie dopasowanej oferty, zarówno dla klienta indywidualnego, jak i flotowego. Skoda pozostaje liderem, jeśli chodzi o dostępność zróżnicowanych, także innowacyjnych modeli finansowania – wskazał.

Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI hitem. Nowy Superb i Kodiaq przypadły do gustu

Światowy hit, Skoda Octavia też jest najpopularniejsza nad Wisłą – z wynikiem ponad 19,2 tys. rejestracji była najpopularniejszym autem czeskiej marki i zanotowała wzrost sprzedaży o 35 proc. Polacy najczęściej wybierają silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM. Nowy Superb jako liftback i kombi tak przypadł do gustu, że ze sprzedażą na poziomie przeszło 8,3 tys. sztuk wjechał na 2. miejsce (wzrost o 35 proc. r/r!). Podium zamyka Kamiq – z salonów wyjechało ponad 8 tys. egz. tego SUV-a. Popularnością cieszyła się Fabia (6978) oraz SUV-y Kodiaq nowej generacji (6055) i Karoq (5707). Jak widać czeska marka złapała wiatr w żagle. Co teraz czeka kierowców?

Skoda w 2025 roku wprowadzi nowe modele SUV

– W 2025 roku chcemy dalej bazować na naszej mocnej gamie samochodów – od aut spalinowych przez miękkie hybrydy oraz hybrydy plug-in o ponad 120-kilometrowym zasięgu na prądzie, aż po cenione modele w pełni elektryczne – zapowiada Porawski. – Dołączają do niej właśnie dwie elektryczne nowości: kompaktowy SUV Elroq oraz kompleksowo zmodernizowany Enyaq. Oba te modele wyznaczają standardy w segmencie elektromobilności. To także rok, w którym obchodzimy jubileusz 130-lecia marki. Z tej okazji nasi klienci mogą liczyć na szereg specjalnych, spersonalizowanych ofert – zdradził szef Skody w Polsce. Jak te okrągłe słowa będą wyglądać w praktyce?

Nowa Skoda Elroq na rynku. Czesi zebrali już 20 000 zamówień w ciemno

Nowa Skoda Elroq jest już dostępna w Polsce. Z modnie narysowanym 4,5-metrowym nadwoziem w poręcznym formacie podwyższonego, pięciodrzwiowego coupe wjeżdża do najszybciej rosnącego segmentu kompaktowych SUV-ów. Na tle rywali wyróżnia się praktycznością i możliwościami napędu. Elroq to również najbardziej przystępny cenowo samochód w swojej klasie w całej Europie. Już to może tłumaczyć szał na ten model – czeska marka chwilę po rozpoczęciu oficjalnej sprzedaży zebrała przeszło 20 tys. zamówień w ciemno, bez dotykania czy jazdy próbnej.

Nowa Skoda Elroq to cztery opcje układu napędowego i 285 KM mocy

Nowa Skoda Elroq to cztery warianty układu napędowego: 50, 60, 85 i 85x. W ten sposób czeski producent daje demokratyczny wybór i pokazuje, że jeden samochód może jednocześnie być stworzony z myślą o miejskiej jeździe i o długich podróżach, a dzięki bazowej wersji zapewnia nowoczesne auto elektryczne w cenie spalinowego. Podstawowy Elroq 50 skrywa akumulator o pojemności 55 kWh i silnik elektryczny na tylnej, który zapewnia 170 KM (310 Nm). W tym przypadku można liczyć na ponad 375 km zasięgu (niemal 500 km w ruchu miejskim) i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9 sekund. Przyzwoite osiągi, które sprawdzą się w codziennej eksploatacji.

Elroq 60 dostał akumulator 63 kWh i silnik 204 KM. Taka konfiguracja pozwoli na jednym ładowaniu pokonać ponad 400 km. W obu autach prędkość maksymalną ograniczono do 160 km/h.

Największy akumulator o pojemności 82 kWh (brutto) przewidziano do modeli Elroq 85 i Elroq 85x (w trzecim kwartale 2025). Pierwszy wariant jest wyposażony w silnik o mocy 285 KM (545 Nm). Topowy Elroq 85x z dodatkowym silnikiem na przedniej osi zapewni napęd 4x4 i niemal 300 KM! Obie wersje rozpędzają się maksymalnie do 180 km/h i zapewniają 580 km zasięgu (w mieście nawet 730 km). Na papierze wszystko wygląda dobrze, ale jak jest na drodze?

Skoda Elroq - warianty napędowe, dane techniczne

Skoda Elroq 50 Elroq 60 Elroq 85 Elroq 85x Pojemność akumulatora brutto/netto (kWh) 55/52 63/59 82/77 82/77 Czas ładowania od 10 do 80 proc. (min) 25 24 28 28 Moc wyjściowa (KM/kW) 170/125 204/150 286/210 286/210 Maksymalna prędkość (km/h) 160 160 180 180 Przyspieszenie 0–100 km/h (s) 9.0 8.0 6.6 6.6 Zasięg (km) 375 403 580 562

Jak jeździ nowa Skoda Elroq 85? Lepiej niż Octavia

285-konna Skoda Elroq 85 chętnie nabiera prędkości. Zryw od zera od 100 km/h zajmuje ledwie 6,6 sekundy. To o 0,2 s lepiej niż Octavia RS. Przy czym żeby poczuć frajdę wcale nie trzeba wiele – impet przyspieszenia ze świateł do 50 km/h wystarczająco wciśnie w fotele. W zależności od wybranego trybu systemu Driving Mode Select reakcje na gaz mogą być łagodne, żwawe lub gwałtowne. Podczas jazd testowych komputer po 100-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 14,6 kW/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 500 km wydaje się realny. Szczególnie, że niektórym udało się zejść nawet do 10 kW/100 km (!). Łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Prawa łopatka – więcej siły hamowania, lewa – mniej, prościej chyba już nie można. Do dyspozycji przewidziano kilka stopni, od niemal swobodnego "żeglowania" aż po maksymalne odzyskiwanie prądu (tryb B przełącznika).

Skoda Elroq ma bagażnik o 90 litrów większy niż Golf. Jaka pojemność?

Jak przystało na Skodę Elroq jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie największy w tej klasie aut bagażnik o pojemności od 470 litrów do 1580 litrów (po złożeniu tylnej kanapy; VW Golf - 380/1237 l). Na pokładzie przewidziano jeszcze sprytne schowki o łącznej pojemności 48 litrów.

Ile kosztuje Skoda Elroq 50? Cena od 149 000 zł to będzie hit

Skoda Elroq 50 kosztuje od 149 000 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu Mój elektryk 2.0, który ma ruszyć 3 lutego 2025 roku, cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 109 000 zł. Wariant Elroq 60 z większym akumulatorem jest droższy o 10 000 zł. Jak cena czeskiego auta wygląda na tle konkurencji? Zaskakująco dobrze!

Najtańszy Peugeot E-2008 to wydatek od 187 450 zł za model baterią 50 kWh i silnikiem 136 KM. Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh i silnik 204 KM). Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga od 176 990 zł. Volkswagen ID.3 w wersji Pure i z baterią 52 kWh - 159 590 zł, jednak odmiana nadająca się do użytku (Pro, 59 kWh) jest droższa i startuje od 180 290 zł.

Wersja wyposażenia Pojemnośćakumulatora Maksymalnyzasięg Moc Moc ładowania Przyspieszenie Rodzaj napędu Cena Skoda Elroq 50 55 kWh 375 km 170 KM 145 kW 9 s tylne koła 149 000 zł Skoda Elroq 60 63 kWh 403 km 204 KM 165 kW 8 s tylne koła 159 900 zł Skoda Elroq 85 82 kWh 580 km 286 KM 175 kW 6,6 s tylne koła 193 200 zł

Tak wygląda nowa Skoda Enyaq

Nowa Skoda Enyaq jako klasyczny SUV oraz coupe to kolejna ważna premiera. Pod względem stylistycznym ten SUV jedzie tą samą drogą co Elroq. Nowy język projektowania Modern Solid sprawił, że zamiast dotychczas pionowo ustawionego grilla i dużych reflektorów pojawiła się masywna przednia część nazwana Tech-Deck Face, która za ciemnym szkłem skrywa radar oraz kamerę odpowiedzialne za prowadzenie auta.

Nowy SUV to trzy wersje napędu do wyboru

Napęd? Podstawowy Elroq 60 skrywa akumulator o pojemności 63 kWh i silnik elektryczny na tylnej, który zapewnia 204 KM (310 Nm). W tym przypadku za kierownicą coupe można liczyć na ponad 446 km zasięgu i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w ok. 8 sekund. Przyzwoite osiągi, które sprawdzą się w codziennej eksploatacji.

Enyaq 85 i Enyaq 85x to największy akumulator o pojemności 82 kWh. Pierwszy model jest wyposażony w 285-konny silnik (545 Nm). Elroq 85x z drugim silnikiem na przedniej osi zapewni napęd 4x4. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w obu autach zajmie 6,7 sekundy. Zasięg - 586 km w przypadku klasycznego nadwozia SUV, bardziej opływowy wariant coupe zapewni niemal 600 km jazdy na jednym ładowaniu. Enyaq 85x to odpowiednio 559 km i 567 km zasięgu.

Nowy SUV zamiast Fabii? Tak wygląda Skoda Epiq

Nowa Skoda Epiq pojawi się jako trzecia na przełomie 2025 i 2026 roku. Tan 4,1-metrowy model B-SUV wjedzie do świata miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Fabia czy Kamiq.

Rozplanowaniem części pasażerskiej Epiq dowodzi swojej wszechstronności. Koła niemal na rogach karoserii, duży rozstaw osi oraz płaska podłoga pozwoliły wygospodarować kabinę przestronną i praktyczną jak w autach z przynajmniej o klasę większych.

Wnętrze zaskoczy przestronnością auta o rozmiar większego

Wnętrze nowej Skody Epiq wita symetrycznym kokpitem. Elementy sterujące są tam, gdzie spodziewa się ich kierowca. Mamy dwa ekrany – jeden jako wyświetlacz wskaźników, drugi do obsługi stacji multimedialnej, nawigacji i innych funkcji. Niżej siedem fizycznych przycisków odpowiedzialnych m.in. za sterowanie ogrzewaniem szyb, wybór trybu jazdy czy asystenta automatycznego parkowania. W tunelu środkowym zawieszonym nad podłogą przewidziano ładowarkę indukcyjną telefonów, a między fotelami regulowany podłokietnik.

Skoda Epiq oferuje bagażnik o 110 litrów większy niż Volkswagen Golf

Skoda Epiq zapewni bagażnik o pojemności 490 litrów. To o 110 litrów lepiej niż w autach kompaktowych (i znowu Golf, który jest dłuży o 20 cm, ale kufer jest mniejszy 380/1237 l). Pomysłowości czeskiej marki dopełniają haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem, haczyki mocujące i ukryty pod podłogą schowek.

Nowa Skoda Epiq z mocnym silnikiem. Jakie przyspieszenie?

Epiq to samochód elektryczny, którego akumulator ma zapewnić 400 km zasięgu. Na szybkich stacjach DC prąd można będzie uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Osiągi? Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund!

Ile kosztuje nowa Skoda Epiq?

Nowy SUV będzie produkowany w hiszpańskim zakładzie Grupy Volkswagen w Pampelunie na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB. Skoda Epiq ma kosztować ok. 25 tys. euro (106 000 zł; po odjęciu 40 000 zł maksymalnej rządowej dopłaty cena spada do 66 000 zł). Z taką ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem.

Nowe kombi zamiast Octavii i duży SUV dla 7 osób

W drodze jest też nowe elektryczne kombi jako alternatywa dla Octavii. Następna w kolejce jest Skoda Space, czyli produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy elektryczny SUV o długości ok. 4,9 m będzie największym autem marki. Wnętrze zmieści 7 osób w trzech rzędach siedzeń. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i możliwość ładowania z mocą do 200 kW.