Fotoradary, odcinkowy pomiar prędkości i urządzenia rejestrujące wjazd na czerwonym świetle (łącznie ponad 520 kamer w całej Polsce) w 2022 zarejestrowały przeszło milion naruszeń przepisów drogowych. W tym było blisko 968,8 tys. przypadków przekroczenia prędkości – wynika z najnowszych danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Liczby mogą imponować, ale wrażenie robi też fakt, że wykroczeń było o 32 proc. mniej (!) w zestawieniu z 2021 rokiem (ok. 1,44 mln naruszeń). To niewątpliwie efekt wprowadzania w 2022 roku nowego, ostrzejszego taryfikatora mandatów i punktów karnych.

Mandat do 5 tys. zł postrachem kierowców, ale to jeszcze nic...

– Można ocenić, że jednym z czynników, który wpłynął na zmianę zachowania kierowców jest ubiegłoroczna zmiana przepisów i zaostrzenie kar – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik GITD. – Świadczy o tym m.in. wyraźny spadek liczby wykroczeń powyżej progu 30 km/h, a więc od pułapu za który znacząco wzrosły kary grzywny – wskazała.

CANARD odnotowało przeszło 200 tys. mniej przypadków przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h niż pozwalają przepisy w miejscu pomiaru fotoradarem czy przez odcinkowy pomiar prędkości (spadek sięga ponad 62,5 proc.). Obecnie za takie wykroczenie grozi mandat od 800 zł i 9 punktów karnych do 2500 zł i 15 punktów karnych (przekroczenie prędkości o przeszło 70 km/h). Do tego jest jeszcze recydywa, czyli podwójna stawka mandatu za ponowne popełnienie tego samego wykroczenia. A to może oznaczać nawet 5 tys. zł kary.

Również radykalnie spadała liczba przypadków przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, z ponad 6,3 tys. do ok. 3,9 tys. To o 38 proc. mniej. – Zdecydowana większość – ok. 57 proc. zarejestrowanych kierujących – przekracza dozwoloną prędkość w najniższym progu pomiędzy 11 a 20 km/h więcej niż na danym odcinku drogi pozwalają przepisy – wyliczyła Niżniak.

Te fotoradary robią najwięcej zdjęć, odcinkowy pomiar prędkości bez litości

Fotoradary zarejestrowały niemal 80 proc. wszystkich przypadków przekroczenia prędkości. Czyli do kierowców trafiło ponad 775 tys. wezwań z mandatem karnym.

Najwięcej naruszeń zarejestrował fotoradar w Rudzie Śląskiej – nowe urządzenie ustawione na "Zakręcie Mistrzów" na DTŚ złowiło ponad 20,7 tys. kierowców. Zakręt nazywany też "zakrętem idiotów", słynie na całą Polskę ze spektakularnych wypadków i kolizji. Policja wylicza, że w tym miejscu w ciągu ostatnich czterech lat doszło do ponad 240 kraks. W większości przyczyną była zbyt szybka jazda przy obowiązującym ograniczeniu do 80 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW S2 bije rekordy

Odcinkowy pomiar prędkości ujawnił blisko 160 tys. przekroczeń prędkości w skali całego kraju. W tym ponad połowę, dokładnie 82,1 tys. wykroczeń, mają na koncie urządzenia zamontowane na trasie S8 i w tunelu trasy S2.

– Najczęściej kierowców rejestrowały urządzenia zamontowane w tunelu trasy S2 na warszawskim Ursynowie, a dokładnie w kierunku Poznania. Na tym odcinku drogi zarejestrowano 24,5 tys. naruszeń – wyliczyła przedstawicielka GITD.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu S2 składa się z 12 kamer. Automatyczną kontrolą objęto 2,5 km odcinek trasy. Obowiązuje tam ograniczenie do 80 km/h. W sumie kamery OPP w tunelu trasy S2 zarejestrowały blisko 42,5 tys. naruszeń.

Odcinkowy pomiar prędkości na S8 to dwie lokalizacje i prawie 40 tys. mandatów

Odcinkowy pomiar prędkości na S8 kontroluje kierowców na dwóch fragmentach trasy w Warszawie. W obu lokalizacjach obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla ciężarowych.

Kierowcy wjeżdżający do Warszawy od strony Białegostoku trafiają pod nadzór żółtych kamer między węzłem Piłsudskiego (ul. Szpitalna w Markach) a węzłem Łabiszyńska w okolicy centrum handlowego Atrium Targówek w Warszawie. To najdłuższy fragment S8 objęty kontrolą. Odcinkowy pomiar prędkości sprawdzi też wyjeżdżających ze stolicy w stronę Podlasia.

(ul. Szpitalna w Markach) a w okolicy centrum handlowego Atrium Targówek w Warszawie. To najdłuższy fragment S8 objęty kontrolą. Odcinkowy pomiar prędkości sprawdzi też wyjeżdżających ze stolicy w stronę Podlasia. W drugiej lokalizacji odcinkowy pomiar prędkości namierza kierowców wyjeżdżających w stronę Poznania - między węzłem Bemowo (ul. Lazurowa; na wysokości miejscowości Blizne Łaszczyńskiego) a węzłem Warszawa Zachód (niedaleko budynku Flyspot). Kamery zawieszono także w odwrotnym kierunku - nad wjazdem do Warszawy.

Zainstalowano 30 kamer, które kontrolują łącznie 14 km trasy S8. Na trzech odcinkach po 8 kamer, na jednym 6. Dwa OPP działające na trasie S8 – ujawniły łącznie 39,6 tys. naruszeń.

Tu kierowcy wpadają najczęściej za przekroczenie prędkości i czerwone światło (tabela)

Najwięcej naruszeń, zarówno dotyczących przekroczenia prędkości i niestosowania się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, zarejestrowały urządzenia na terenie Mazowsza. – W regionie tym zlokalizowanych jest ponad 90 różnego rodzaju urządzeń, które ujawniło ponad 338 tys. naruszeń. W tym 209,7 tys. przypadków przekroczenia prędkości w Warszawie. W stolicy najwięcej naruszeń zarejestrował jeden z fotoradarów pracujących na moście Poniatowskiego – blisko 11,8 tys. wykroczeń – usłyszeliśmy w GITD.

Śląskie to region drugi pod względem wykroczeń ujawnionych przez urządzenia GITD - w 2022 roku było ich tam ponad 91 tys. Podium uzupełnia województwo łódzkie z liczbą niemal 67 tys. naruszeń przepisów.

Liczba naruszeń z podziałem na województwa DOLNOŚLĄSKIE 62 156 KUJAWSKO-POMORSKIE 36 533 LUBELSKIE 46 698 LUBUSKIE 33 676 ŁÓDZKIE 66 830 MAŁOPOLSKIE 73 156 MAZOWIECKIE 338 737 OPOLSKIE 12 915 PODKARPACKIE 38 048 PODLASKIE 32 250 POMORSKIE 35 342 ŚLĄSKIE 91 044 ŚWIĘTOKRZYSKIE 26 633 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 16 819 WIELKOPOLSKIE 65 041 ZACHODNIOPOMORSKIE 31 289

Odcinkowy pomiar prędkości rośnie w siłę, w 2023 roku będzie 39 nowych lokalizacji i 22 nieoznakowane radiowozy

W tym roku GITD planuje jest montaż 39 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości, 30 systemów rejestrujących wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle, 5 systemów monitorujących przejazdy kolejowo-drogowe. Do tego pojawi się przynajmniej 22 nowych nieoznakowanych radiowozów z radarami.

– W 2023 r. planowane jest zakończenie realizacji projektu rozbudowy tzw. systemu fotoradarowego realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – zapowiedziała dziennik.pl Monika Niżniak z GITD. To oznacza, że pierwsze mandaty z nowych kamer OPP także posypią się jeszcze w tym roku...

Odcinkowy pomiar prędkości i kamery do kontroli, jak grzyby po deszczu w całej Polsce

Z planów wynika, że urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości będą pilnować kierowców na wszystkich kategoriach dróg publicznych w Polsce. Lista obejmuje wybrane odcinki autostrad A1, A2 i A4. Do tego są też drogi krajowe m.in. odcinki dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, 3 powiatowe i 1 droga gminna.

Łącznie pod nadzór nowych urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości trafi ok. 200 km tras. Miejsca montażu wskazali eksperci Instytutu Transportu Samochodowego. Niedawno informowaliśmy, że przy okazji rozbudowy system da nowe życie części nieużytkowanych bramownic starego systemu viaTOLL, który 1 grudnia 2021 roku został zastąpiony przez e-TOLL.

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 to nowe sidła na kierowców

Na dobry początek odcinkowy pomiar prędkości ma wykorzystać dwie bramownice viaTOLLna ekspresowej S7. To trasa, która ciągnie się przez całą Polskę – od Gdańska po Rabkę-Zdrój. Pierwszy OPP zostanie zamontowany w biegu tej drogi za Warszawą – w okolicach miejscowości Białobrzegi położonej między Grójcem i Radomiem. Kamery do kontroli kierowców pojawią się w obu kierunkach.

- Lokalizacje fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości znajdują się w naszym systemie - powiedziała dziennik.pl Małgorzata Dąbrowska, Yanosik.pl. - Kierowca odbiera komunikat o danym zdarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem, co zmniejsza ryzyko gwałtownego hamowania i generowania niebezpiecznych sytuacji na drodze. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie i jeśli na drogach pojawią się nowe urządzenia pomiarowe, to będą one także widoczne w naszym systemie - wskazała.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradach A1, A2 i A4

Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości, bo aż po 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego.

Po 4 zostanie zamontowanych w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim, 1 OPP stanie na terenie województwa opolskiego.

Odcinkowy pomiar prędkości w przypadku autostrady A1 pojawi się w trzech lokalizacjach:

w województwie łódzkim - miejscowości Pomorzany / Bociany

woj. kujawsko-pomorskie - A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek

woj. pomorskie - A1 Peplin-Swarożyn

Odcinkowy pomiar prędkości na A2:

woj. wielkopolskie - A2 Konin, MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 to dwie lokalizacje:

woj. małopolskie - A4 Węzeł Balice - Węzeł Rudno

woj. dolnośląskie - A4 Kostomłoty - Kąty Wrocławskie

Gdzie odcinkowy pomiar prędkości, czyli lista 39 nowych lokalizacji

Po zamontowaniu nowych urządzeń w 39 lokalizacjach, CANARD będzie dysponował 73 OPP. A z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie ok. 400 km dróg. Wykaz 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez ITS:

Lp Województwo Miejscowość Lokalizacja Kategoria drogi Numer drogi 1 MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m (W)ojewódzka 719 2 MAZOWIECKIE Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki W 579 3 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta (K)rajowa 50 4 ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany K A1 5 ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900 m K S14 6 ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka - Łaskowice (P)owiatowa 1120E 7 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta K S7 8 ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 - Jadwinin 16a W 485 9 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 10 PODKARPACKIE Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km P 1391 11 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 12 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 13 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 14 DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie Bierzów - Przylesie W 403 15 ZACHODNIOPOMORSKIE Piecnik - Nieradz Piecnik - Nieradz K 10 16 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 17 LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 K 27 18 LUBUSKIE Sudoł - Radomia Sudoł - Radomia K 32 19 LUBUSKIE Chełmsko -Przytocznia 45+200 - 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) K 24 20 MAŁOPOLSKIE Węzeł Balice - Węzeł Rudno Węzeł Balice - Węzeł Rudno K A4 21 MAŁOPOLSKIE Kęty ul. Jana III Sobieskiego 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz P 22 ŚLĄSKIE Katowice Trasa Renców 28 W 902 23 OPOLSKIE Kietlice - Kilisino Kietlice - Kilisino W 416 24 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 25 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 26 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 27 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 28 LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km do 50 km 100 m W 844 29 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 30 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 31 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 32 POMORSKIE Swarożyn A1 Peplin - Swarożyn 36 km 200 m do 26 km 000 m K A1 33 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 34 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km do 63 km 800 m W 251 35 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 36 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D 37 LUBUSKIE Motylewo - Łupowo pikietaż: 29+350 do 37+750 W 132 38 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 39 PODKARPACKIE Nisko ul. Sandomierska K 77

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? Bardziej bezwzględny niż fotoradary

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Zobacz 10 stawek w 2023 roku

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych. Do tego spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

W myśl nowych przepisów obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Co ile kasują się punkty karne?

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowania punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł, łatwiej stracić prawo jazdy w 2023 roku

