Skrobiesz szyby? Uważaj żebyś ich nie podrapał

Poranne, zimowe scenariusze nie brzmią korzystnie dla kierowców. Pomijając konieczność odśnieżenia nadwozia, kierujący często zastają auto z zamarzniętymi szybami. Skrobanie jest uciążliwe, a do tego nieumiejętnie wykonane może doprowadzić do porysowania szyby. Odmrażacze z kolei sprawdzają się, ale tylko w przypadku szronu. Z lodem nie radzą sobie całkowicie. Co zrobić żeby szyby w samochodzie nie zamarzały? Są pewne metody, które mogą ograniczać marznięcie. Szerzej o nich w kolejnych akapitach.

Uwaga: czasami kierowcy zamiast odmrażacza stosują ocet. Z octem radzimy jednak ostrożność. Może zniszczyć uszczelki.

Co zrobić żeby szyby w samochodzie nie zamarzały? Pomoże mata

Metodą, którą polscy kierowcy znają od lat, jest rozłożenie na szybie maty przeciwszronowej. To w zasadzie ta sama mata, którą rozkłada się na szybie latem, aby wnętrze auta nie nagrzewało się zbyt mocno. Matę można kupić nie tylko w sklepie motoryzacyjnym czy na stacji benzynowej. Są one dostępne również w większych marketach. Ich ceny nie przekraczają 20 zł. Ważna uwaga. Matę warto dobrać do rozmiaru przedniej szyby. Tak, aby pokrywała jak największą część jej powierzchni.

O ile mata jest w stanie skutecznie sprawić, żeby szyby w samochodzie nie zamarzały, o tyle dotyczy jej poważne ograniczenie. Maty są dostosowane głównie do szyb przednich. Nie działają na boczne. Tu skrobanie cały czas jest aktualne. Zamiast maty przeciwszronowej, kierowcy mogą też stosować inne materiały. Dobrym przykładem jest koc, prześcieradło czy nawet karton.

Sposobem żeby szyby nie zamarzały jest też chłodzenie wnętrza

Kierowcy zastanawiając się nad tym, co zrobić żeby szyby w samochodzie nie zamarzały, mówią też często o wychłodzeniu kabiny pasażerskiej po zaparkowaniu pojazdu przed nocą. Co to daje? Sprawia, że powierzchnia szyb nie będzie ogrzewana od środka przez pewien czas. W efekcie nie roztopi się i nie zamarznie na niej woda. Z uwagi na różnicę temperatur nie osadzi się na niej również szron. Ta metoda być może jest skuteczna, okazuje się jednak dość czasochłonna. Poza tym zimą po wyjściu z auta, kierowca z uwagi na niską temperaturę chce jak najszybciej dostać się do domu, a nie stać na parkingu i wietrzyć wnętrze.

Zabezpieczenie szyb samochodowych przed mrozem. Wiata pomoże?

Są moto-specjaliści, którzy twierdzą że skuteczną metodą na uniknięcie marznięcia szyb, jest zaparkowanie samochodu nocą pod wiatą. To ma pomóc przy silnym mrozie, a do tego chroni nadwozie przed osiadaniem śniegu. Nie sprawdzaliśmy tej metody, więc ciężko nam mówić o skuteczności. Możemy opowiedzieć o skuteczności innego sposobu. A tym jest... zaparkowanie samochodu w garażu. Nawet jeżeli garaż nie jest ocieplany, w jego wnętrzu panuje zdecydowanie wyższa temperatura niż na zewnątrz.

Co zrobić żeby szyby w samochodzie nie zamarzały od środka?

Zdarzają się sytuacje, w których na szybach pojawia się szron, ale od środka. To jeszcze mocniej utrudnia poranny rozruch auta. Bo oskrobanie takiej powierzchni jest po prostu trudniejsze z uwagi na ograniczony dostęp. Jak zatem ograniczać zamarzanie szyb od środka w samochodzie? Sposobem może być:

dokładne umycie i odtłuszczenie szyb. Świetnie do tego celu sprawdzi się środek do mycia szyb lub po prostu alkohol z rozpylaczem.

ponownie można wietrzyć wnętrze przed opuszczeniem pojazdu. To zmniejszy różnicę temperatur i sprawi, że w mniejszym stopniu na szybach od środka osadzi się para wodna.

można w czasie jazdy włączyć w aucie klimatyzację. Ta osusza powietrze. Osuszenie sprawi, że we wnętrzu będzie krążyć mniej wilgoci marznącej w nocy.

dobrym pomysłem jest przewietrzenie kabiny w celu jej osuszenia. Auto najlepiej postawić jednak w ocieplanym garażu. Powinno stać z otwartymi drzwiami nawet kilka godzin.

można wymienić na zimę dywaniki z materiałowych na gumowe. Te ograniczają kumulowanie wilgoci we wnętrzu auta.

