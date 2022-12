Reklama

Mandat za jazdę z oszronioną szybą. Podstawa prawna

Skrobanie oszronionych szyb o poranku bez wątpienia nie jest czynnością przyjemną. Zajmuje sporo czasu. W końcu skrobaczka ma wąskie ostrze, a szyba jest szeroka. Poza tym w czasie skrobania szronu marzną ręce. Niestety mówiąc współczesnym językiem, pozbycie się szronu z szyb to absolutne must have. Do takiego zachowania kierującego zobowiązuje m.in. art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ten mówi że:

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Jak skrobać szyby w samochodzie?

W tym punkcie warto wyjaśnić jedną rzecz. Mówiąc o skrobaniu szyb w samochodzie mamy na myśli wszystkie szyby i całą ich powierzchnię. Nie jest tak, że wystarczy iż kierujący wydrapie sobie w przedniej szybie mały wizjer. To tak właściwie nic nie zmienia. Nadal popełnia wykroczenie i co więcej, tworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skrobanie szyb jest bowiem wymogiem z uwagi na widoczność. Jej ograniczenie może sprawić, że kierowca nie dostrzeże np. pieszego wchodzącego na pasy. Tragedia gotowa!

Policjant wypisze mandat za oszronione szyby i...

W sytuacji, w której kierowca popełni błędy podczas skrobania szyb i sytuację zobaczy patrol policji, może zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Ta zakończy się na ogół dwoma konsekwencjami.

Po pierwsze kierowca dostanie mandat karny. Ten będzie opiewał na kwotę wynoszącą od 20 do 3000 zł. Podstawą do wypisania takiej kary będzie art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. Co więcej, jeżeli czyn zostanie zakwalifikowany jako "używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim", do konta kierującego w bazie CEPiK dopisanych zostanie 15 punktów karnych.

Po drugie policjanci nie pozwolą kierującemu na odjechanie z miejsca zdarzenia dopóki nie oskrobie ze szronu wszystkich szyb w samochodzie. To więcej niż pewne!

Czym i jak skrobać szyby w samochodzie zimą?

Na koniec jeszcze jedna wskazówka. Czym i jak skrobać szyby? Jeżeli chodzi o samą skrobaczkę, zasady są tak naprawdę dwie. Powinna być ona czysta i mieć prostą krawędź skrobiącą. Czysta i prosta, żeby nie podrapać szyby. Poza tym nie ma większego znaczenia czy wykonana została z plastiku czy mosiądzu. Absolutnie nie należy skrobać niczym innym. Do tego celu nie nadaje się płyta do bankomatu czy opakowanie od płyt.

Używanie przedmiotów, które skrobaczką nie są, niesie ze sobą pewne ryzyko. Już podczas jednego sezonu chłodnego, kierujący poważnie podrapie szybę. W efekcie realna stanie się wizja jej wymiany na wiosnę. Aż wymiana? Tak, bo rysy powodują refleksy świetlne. Te mogą oślepiać kierującego w czasie jazdy nocą i tworzą realne zagrożenie. Dlatego też samochód nie powinien np. przejść badania technicznego.