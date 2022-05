Reklama

Borsuk jako Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty (NBPWP) został opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest Huta Staliwa Wola wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Projekt jest realizowany i rozwijany od 2014 roku w ramach umowy z MON. Polska konstrukcja ma zastąpić wozy BWP-1 z czasów ZSRR.

Hiszpański dziennik "El Espanol" wskazuje, że Borsuk łatwo dostosowuje się do terenu, a także ma wysokie zdolności ofensywne i defensywne, w tym m.in. wysoką odporność balistyczną.

Borsuk pod lupą Hiszpanów

– Wytrzymuje bezpośrednie strzały z broni małokalibrowej i granatników przeciwpancernych, jak też eksplozje improwizowanych ładunków wybuchowych czy min – wyliczyła gazeta.

W ocenie Hiszpanów ten wyprodukowany przez HSW bojowy wóz piechoty jest lekkim pojazdem, ważącym 25 ton w swojej wersji podstawowej, co sprzyja jego możliwościom w wodzie.

Borsuk z bezzałogową wieżą na polu walki jako łowca i zabójca

Konstruktorzy chyba najbardziej dumni są z zastosowania bezzałogowej wieży ZSSW-30 polskiej konstrukcji. Opracowali ją specjaliści Huty Stalowa Wola i WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego. W ich ocenie to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań tego typu na świecie. Wieżę wyposażono w dwa niezależne przyrządy celownicze umożliwiające pracę w systemie hunter-killer (łowca-zabójca) oraz killer-killer (zabójca-zabójca).

– Jednym przyrządem działonowy niszczy cel, drugim dowódca obserwuje obszar dookoła wozu. Jeżeli zauważy nowy cel, to za pomocą trybu hunter-killer wskazuje go celowniczemu i wieża automatycznie ustawia się na jego kierunku – powiedział Marcin Bieńkowski z działu konstrukcyjnego HSW podczas ćwiczeń wojskowych Dragon-21. Z kolei tryb killer-killer aktywuje się w sytuacjach, w których dowódca nie ma czasu na przekazanie informacji o celu. – Wtedy szybko przejmuje on dowodzenie i oddaje strzał. Trwa to dosłownie ułamki sekund – wyjaśnia Bieńkowski.

Borsuk i jego uzbrojenie

Uzbrojenie zdalnie sterowanej wieży stanowi armata automatyczna z dwudrożnym systemem dosyłania amunicji Mk 44/S Bushmaster II kalibru 30 mm sprzężona z karabinem maszynowym kaliber 7,62 mm. Szybkostrzelność działa? 200 pocisków/min, a w przypadku amunicji programowalnej ABM 120 pocisków/min. Konstrukcja umożliwia też szybką zamianę armaty na kaliber 40 mm. Borsuk jest też wyposażony w podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike oraz 8 wyrzutni granatów dymnych. W trybie awaryjnym z pomocą przyjdzie dodatkowe urządzenie obserwacyjne wraz z peryskopem szerokokątnym. Wieża znajdzie też zastosowanie na kołowym transporterze opancerzonym Rosomak.

Borsuk jedzie do polskiego wojska

"El Espanol" twierdzi, że ogłoszona w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę przez władze Polski modernizacja armii będzie przejawiać się włączeniem do arsenału Wojska Polskiego właśnie takich pojazdów jak Borsuk.

Pierwszy prototyp ze zdalnie sterowaną wieżą przeszedł już testy na poligonie w Drawsku Pomorskim. A teraz projekt nabiera tempa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zatwierdziło aneks do podpisanej osiem lat temu umowy dotyczącej opracowania Borsuka. W efekcie rusza realizacja czterech dodatkowych wozów bojowych piechoty, których testowaniem zajmą się siły zbrojne.