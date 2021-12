Dowód rejestracyjny po zmianach dalej będzie w formie skrzydełkowej. Rozmieszczenie pól, ich przeznaczenie i treść również pozostaną w dotychczasowym układzie. Najważniejszych nowości nie widać na pierwszy rzut oka, ponieważ ministerstwo postarało się o ulepszenia w zabezpieczeniu dokumentu. Podobna reforma dotyczy wtórników oraz pozwoleń czasowych.

Nowy wzór dowodu rejestracyjnego skrywa aż 15 rozwiązań, które mają przeszkodzić fałszerzom. Ministerstwo chce w ten sposób nabruździć złodziejom samochodów, którzy wykorzystują podrobione dokumenty podczas przemytu samochodów.

Nowy dowód rejestracyjny, czyli co się zmieni?

Lista zabezpieczeń to "pułapki" na fałszerzy ukryte m.in. w papierze użytym do produkcji dowodu rejestracyjnego oraz druku.

Zabezpieczenia w papierze:

papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym,

dwutonowy, bieżąco-umiejscowiony znak wodny – naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu,

włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,

włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,

włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.

Zabezpieczenia w druku:

element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,

mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (offset),

tło giloszowe z drukiem irysowym,

element irydyscentny w formie paska zawierającego powtarzające się negatywowe litery PL w owalu,

element wykonany techniką druku stalorytniczego z efektem kątowym z napisem o treści PL RP PL,

mikrodruk pozytywowy o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (staloryt),

nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.

Inne zabezpieczenia to:

numeracja i personalizacja, wykonywana centralnie metodą druku laserowego,

skorelowany z grafiką perforowany laserowo numer rejestracyjny pojazdu,

folia laminująca w sposób trwały zintegrowana z podłożem.

Nowy dowód rejestracyjny: zmiany dla kierowców

Nowy dowód rejestracyjny wejdzie w życie od 1 maja 2022 roku. Ministerstwo uspokaja jednocześnie kierowców, że stare dokumenty (w tym wtórniki czy pozwolenia czasowe) wydane przed tą datą nie wymagają wymiany. Pozostają legalne i ważne.

Co istotne, wydziały komunikacji mogą wydawać dowody rejestracyjne według starego wzoru nie dłużej niż do 11 lipca 2022 roku – resort spodziewa się, że do tego czasu zapas dotychczasowych blankietów zostanie wyczerpany.

Nowy dowód rejestracyjny będzie wchodzić stopniowo razem z rejestracją kolejnych samochodów, czy wyminą zniszczonych dokumentów.