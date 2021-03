Policja rozstrzygnęła przetarg na dostawę 350 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Komenda Główna Policji na zakupy wyłożyła 8,4 mln zł. A do postępowania o ten łakomy kąsek zgłosił się… jeden chętny. I to właśnie spółka Safety Camera Systems z Warszawy została uznana za zwycięzcę...

Nowe mierniki do egzekwowania nowych przepisów

Przypominamy, że ta sama firma w 2017 roku wygrała przetarg na dostarczenie ponad 400 mierników. I tak jak przed czterema laty – w ręce policjantów trafi amerykańskie urządzenia o nazwie LTI 20/20 TruCam (trzy soczewki; możliwość zapamiętania 3 tys. plików). Ofertę wyceniono na niemal 7,9 mln zł. Czyli jedna sztuka kosztuje KGP ok. 22,5 tys. zł. Nowym sprzętem policjanci w całym kraju mają dysponować w czerwcu 2021 roku.

LTI 20/20 TruCam jest już całkiem dobrze znany niektórym polskim kierowcom. Poza tradycyjnym pomiarem prędkości sprzęt potrafi też udokumentować niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz jazdę w niebezpiecznej odległości od innego pojazdu – tryb ten rejestruje prędkość obu pojazdów oraz odległość między nimi w sekundach i metrach.

Jaka odległość między autami i wolniej w zabudowanym

Ta ostatnia funkcjonalność, może okazać się pomocna już od 1 czerwca 2021 roku – od tego dnia wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych.

– Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę – czytamy w nowelizacji. To oznacza, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał zachować odstęp 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w wielu europejskich państwach, w tym m.in. w Niemczech. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Ta sama nowelizacja wprowadza także obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h. Obecnie prędkość dopuszczalna na obszarze zabudowanym w godzinach 23-5 wynosi 60 km/h. Od 5.00 do 23.00 obowiązuje 50 km/h. Polska jest jedynym krajem w UE, który nadal dopuszcza jazdę z prędkością 60 km/h w obszarze zabudowanym.

Namierzy już z 1000 m. Motocykliści na celowniku

Podczas prezentacji miernika LTI 20/20 TruCam. Jeden z policjantów wskazał, że urządzenie potrafi namierzyć pojazd już z kilometra. – Ja jednak prowadzę pomiary przy 400 m. Mierzę, nagrywam dany pojazd i zatrzymuję – relacjonował. Urządzanie ma również tryb motocyklowy. – Można zmierzyć prędkość zbliżającego się jednośladu i, gdy ten już mnie minie, odwrócić się i zdobić zdjęcie tablic rejestracyjnych, a także zmierzyć prędkość oddalającego się pojazdu – wyjaśnił.

A co w sytuacji, kiedy tablica rejestracyjna jest np. podgięta? – Wtedy sprawa może zakończyć się mandatem do 1000 zł. A jeśli kierowca będzie uparty – tak jak zdarzyło mi się ostatnio – wówczas robimy dokumentację zdjęciową i sprawa jest kierowana do sądu – skwitował funkcjonariusz.