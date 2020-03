Jak sfinansować nowy samochód do firmy i nie przepłacić? Przed takim dylematem staje chyba każdy przedsiębiorca. I taki, który dopiero zaczyna rozkręcać działalność gospodarczą, ale też właściciel prosperującego już biznesu. Banki kuszą kredytami, a w salonach producentów aut z folderów krzyczą coraz ciekawsze oferty finansowania. W tym gąszczu strzałem w dziesiątkę, który pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze może okazać się SEAT for Business, propozycja przygotowana przez SEAT-a wspólnie z Volkswagen Financial Services. Hiszpańska marka oferuje trzy rozwiązania finansowe. Full Service Leasing przygotowany z myślą o flotach liczących powyżej 15 samochodów oraz dwa dla najmniejszych firm, korzystających nawet z jednego auta: nowoczesny Leasing Moc Niskich Rat lub klasyczny Leasing Moc Niskich Kosztów. W obu przypadkach może nie być opłaty wstępnej. Procedury są tak proste, że decyzja o przyznaniu finansowania zapada błyskawicznie, bo w zaledwie 90 minut. Właściciel firmy podpisuje jedynie dokumenty i wyjeżdża samochodem z salonu. Na który leasing postawić?

- Leasing Moc Niskich Kosztów to tradycyjny sposób na sfinansowanie samochodu firmowego. Umowa trwa od 2 do 5 lat i możemy liczyć na bardzo małe koszty – oprocentowanie może wynieść jedynie 3,99 proc. Jest to dobra opcja dla przedsiębiorcy, który po zakończeniu kontraktu chce wykupić auto i dalej je użytkować. – powiedział dziennik.pl Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej w Volkswagen Financial Services.

W Leasingu Moc Niskich Kosztów SEAT-a opłata wstępna może wynieść 0 proc., ale może też być znacznie większa, nawet do 45 proc. Daje to firmom swobodę wyboru między wysoką wpłatą na starcie, która może być korzystna ze względów podatkowych i obniża raty, a niską wpłatą, kiedy przedsiębiorcy nie planują pozbywać się gotówki, tylko wykorzystać ją w innych celach. Na wysokość rat wpływa również krótszy lub dłuższy okres finansowania, nawet do 60 miesięcy. Leasing Moc Niskich Kosztów SEAT-a to oferta dla firm, które szukają klasycznej, prostej i elastycznej oferty. Młodszym bratem tego rozwiązania jest nowoczesny Leasing Moc Niskich Rat.

- Wybierając Leasing Moc Niskich Rat SEAT-a podczas trwania umowy przedsiębiorca spłaca wyjątkowo niskie miesięczne raty. Mogą być one nawet o 50 proc. mniejsze w porównaniu do klasycznego leasingu, ponieważ klient spłaca w ratach jedynie przewidywaną w okresie umowy utratę wartości pojazdu, a nie całą jego cenę. – wyjaśnił Michał Dyc. Pod koniec okresu umowy (trwającej od 3 do 4 lat) klient decyduje, czy woli zwrócić auto do dilera i zmienić je na nowy model SEAT-a, czy spłacić jednorazowo pozostałą wartość samochodu i dalej go użytkować. Korzystniej jest jednak po prostu zamienić samochód na nowy i dalej korzystać z niskich miesięcznych opłat.

- Mniejsze firmy nie dysponują dużym kapitałem i to dla nich stworzyliśmy produkty finansowe, które mają na celu obniżenie całkowitych kosztów użytkowania samochodu. Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw optymalną ofertą jest błyskawicznie zdobywający popularność Leasing Moc Niskich Rat SEAT-a. – wskazał Michał Dyc. – To usługa SEAT-a dla wszystkich tych, którzy chcą podążać z duchem czasu – jeździć nowymi, atrakcyjnymi autami, relatywnie często je wymieniać, a przy tym nie wydawać na nie ani złotówki więcej, niż to konieczne. – dodał ekspert Volkswagen Financial Services.

Leasing Moc Niskich Rat pozwala także na nieco większą swobodę. Przedsiębiorca może wybrać znacznie droższe auto, w tym z wyższego segmentu, a raty leasingowe będzie płacić na podobnym poziomie jak w przypadku tańszego modelu w klasycznym leasingu. Takie finansowanie pozwala również zaszaleć przy konfiguracji samochodu – miesięczna rata za wymarzony model wzrośnie bardzo niewiele, nawet przy wybraniu mocniejszego silnika i znacznie bogatszego czy nietypowego wyposażenia. Warto dodać, że przy okazji auto o lepszej prezencji może stanowić wizytówkę firmy. Co więcej, Leasing Moc Niskich Rat SEAT-a, eliminuje kłopot z odsprzedażą takiego pojazdu po kilku latach na rynku wtórnym, ponieważ umowa gwarantuje klientowi możliwość zwrotu auta na zakończenie umowy.

Dużym ułatwieniem w podjęciu decyzji jest krótki quiz na stronie internetowej SEATA-a - wystarczy odpowiedzieć na cztery proste pytania, a na końcu dostaniemy wskazanie optymalnej opcji finansowania. Przewidziano też możliwość szybkiego porównania warunków klasycznego leasingu z innymi formami finansowania, a kalkulatory pozwalają na samodzielne obliczenie rat dla wybranego modelu z gamy hiszpańskiego producenta.

Największy SUV Seata za małe pieniądze

Jak Leasing Moc Niskich Rat wygląda w liczbach? Seat Arona 1.0 EcoTSI/95 KM Reference w takim leasingu po wpłaceniu 30 proc. jego wartości jest dostępny od… 395 zł netto miesięcznie (dla umowy na trzy lata i łącznego limitu przebiegu 60 tys. km w tym okresie). Aby pokazać, jak niewielkie mogą być raty w Leasingu Moc Niskich Rat SEAT-a zajrzyjmy na znacznie wyższą półkę i weźmy największego SUV-a w gamie marki. Z kalkulatora wynika, że SEAT Tarraco 1.5 EcoTSI Style o mocy 150 KM przy wpłacie 20 proc. ceny jest dostępny za jedyne 440 zł netto miesięcznie, w przypadku kontraktu na trzy lata i łącznego przebiegu 60 tys. km. Różnica w kosztach niewielka, a można cieszyć się znacznie przestronniejszym SUV-em wyposażonym m.in. w wirtualny kokpit, trzystrefową klimatyzację Climatronic, pełne oświetlenie Full LED, pakiet diodowego oświetlenia wnętrza, system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym, Bluetooth i USB oraz tempomat z funkcją ogranicznika prędkości. Ponadto bogate wyposażenie uzupełniają takie innowacyjne systemy jak aktywny asystent pasa ruchu, wykrywanie pieszych i rowerzystów czy system rozpoznawania zmęczenia kierowcy. Ten doskonały samochód, podobnie jak wszystkie inne modele marki SEAT jest w zasięgu ręki dzięki atrakcyjnej ofercie finansowej.