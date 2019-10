Volkswagen ID.3 wjechał do Polski i ujawnił się w czasie kongresu ImPact Mobility Revolution. Jeszcze zanim opadła zasłona ponad 33 tys. osób zamówiło go w ciemno. Czy wprowadzenie pierwszego elektryka VW zmieni krajobraz polskich dróg? Co ta premiera oznacza dla kierowców już w najbliższej przyszłości? Jak VW ułatwi ładowanie aut w Polsce? Kiedy pojawi się zupełnie nowy elektryczny SUV?

Volkswagen odkrywa karty

Zobacz rozmowę...

Elektryczny Volkswagen ID.3 zadebiutował w Polsce

Volkswagen chce, by światło stało się tym, czym w samochodowej estetyce był kiedyś chrom – zgodnie z tym w wielu miejscach dla podkreślenia walorów stylistycznych ID.3 zastosowano diody LED / Volkswagen

ID.3 nie tylko rozumie głosowe polecenia kierowcy, ale sam potrafi komunikować się z pasażerami dzięki oświetleniu ID. Light. Pas diod LED, który przebiega przez deskę rozdzielczą, wspomaga kierowcę poprzez zmianę koloru w zależności od sytuacji. Po zajęciu miejsca za kierownicą, system informuje prowadzącego, że układ napędowy jest gotowy do jazdy i że drzwi są zablokowane lub odblokowane / Dziennik Gazeta Prawna

System ID. Light na pokładzie nowego VW za pomocą odpowiednich kolorów i sygnałów oświetlenia informuje o działaniu układów asystujących i o wskazówkach nawigacji. Zwraca też uwagę na konieczność hamowania oraz sygnalizuje przychodzące połączenia telefoniczne. Dodatkowo mrugający pas LED zaleca zmianę pasa ruchu i potrafi ostrzec kierowcę, jeśli zajmuje zły pas. ID. Light współpracuje ze sterowaniem głosowym – na komendy pasażerów reaguje sygnałem świetlnym i wskazuje, czy w danej chwili „zwraca się” do kierowcy czy do pasażera z przodu / Volkswagen