Dacia Spring tańsza i mocniejsza

Rumuńska marka proponuje dziś najtańszy samochód elektryczny na rynku. Na początku roku klienci ustawiali się po niego w kolejkach, a choć teraz popyt nieco wyhamował, Spring nadal plasuje się w czołówce najchętniej kupowanych aut BEV w Polsce. Aktualizacja techniczna ma ponownie przyciągnąć klientów do salonów.

Reklama

Choć Spring po modernizacji wygląda tak samo, technikalia zmieniły się nie do poznania. Z taniego elektryka do toczenia się po mieście, Dacia zmieniła się w małą, miejską rakietę. O osiągach za chwilę - jak wygląda teraz Dacia Spring?

Elektryczna Dacia jak mały Duster

Najmniejszy model rumuńskiej marki sprytnie maskuje swoją budżetową naturę. LED-owe światła do jazdy dziennej, zgrabnie stylizowane nadwozie, modne kolory i kontrastujące felgi przywodzą na myśl Dacię Duster i Bigster. Spring garściami czerpie z modnej stylistyk. Udany design ma swoją kontynuację również w kabinie - deska rozdzielcza przypomina tę z większych modeli, a panel do obsługi klimatyzacji zaskakuje dbałością o detale. Dwa gniazda USB-C zawstydzają nawet kilkuletnie auta kompaktowe, a dwa ekrany (7-calowy cyfrowych zegarów i 10-calowy systemu multimedialnego) imponują zupełnie przyzwoitą rozdzielczością i jakością.

Reklama

Bagażnik ma pojemność 308 l. Po złożeniu oparć tylnej kanapy mamy już do dyspozycji 1004 litrów. Jak na samochód segmentu A - bardzo dobre wyniki, zwłaszcza, że Spring, jak na rasowy samochód elektryczny przystało, ma też tzw. frunk, czyli przedni, mniejszy, ale przydatny bagażnik o pojemności 26 litrów. W sam raz na kable do ładowania. W kabinie kierowca i pasażerowie mają do dyspozycji schowki o łącznej pojemności ponad 33 l. Solidne przemeblowanie przy okazji większego liftingu w zeszłym roku sprawiło, że kabina jest zdecydowanie bardziej praktyczna i po prostu wygląda lepiej.

Dacia Spring - pod maską rewolucja

Przejdźmy do kluczowej nowości - Dacia Spring po aktualizacji ma teraz dwa mocniejsze silniki: 70 KM i 100 KM. Zastępują one dotychczasowe jednostki 45 i 65 KM - bazowy motor jest więc teraz mocniejszy od topowego silnika z poprzednika. Z pierwszą jednostką przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 12,3 s, 100-konny wariant potrzebuje na taki sprint tylko 9,6 sekundy (dla porównania - wcześniej było to odpowiednio 20 i 14 sekund). Pod podwoziem umieszczono akumulator o pojemności 24,3 kWh wykonany w technologii LFP. Taka wartość zapewnia ponad 225 km zasięgu - Spring nie jest długodystansowcem, ale Dacia przytacza analizy, z których wynika, że dotychczasowi użytkownicy pokonują około 34 km dziennie w ciągu czterech przejazdów ze średnią prędkością 34 km/h. Teoretycznie, zasięg umożliwi więc korzystanie z auta przez kilka dni, bez konieczności ładowania. Niskie zapotrzebowanie na prąd, to w dużej mierze zasługa lekkiej konstrukcji. Spring waży mniej niż tonę - to jedyny taki elektryk na europejskim rynku. W wersji Essential masa własna to zaledwie 995 kg.

Dacia Spring - ładowanie

Kolejna nowość to większa zdolność do szybkiego ładowania prądem stałym. Ładowarka DC ma moc 40 kW (wcześniej 30 kW) i wyraźnie skraca postoje przy szybkich ładowarkach — uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. zajmuje teraz 29 minut. W standardzie Dacia Spring oferuje także pokładową ładowarkę AC 7 kW, która przyspiesza ładowanie prądem zmiennym: pełne naładowanie od 20 do 100 proc. trwa 3 godziny i 20 minut z wallboxa (zamiast 4 godzin wcześniej) lub 10 godzin i 11 minut z domowego gniazdka. Nowością jest również funkcja V2L, dzięki której Spring może pełnić rolę mobilnego źródła prądu i zasilać zewnętrzne urządzenia napięciem 220 V (16 A).

Dacia Spring - tak tanio jeszcze nie było

Rumuński producent chce na poważnie zawalczyć o klienta, nieustannie kuszonego dziś przez chińskie alternatywy, ale i obniżki w cennikach popularnych marek. Ile kosztuje mocniejszy Spring? Niespodzianka - nowa Dacia jest lepsza i tańsza.

Wyposażenie takiego auta w bazowej wersji to m.in.: 7-calowy cyfrowy zespół zegarów, 3-ramienna kierownica z regulacją w pionie, wspomaganie kierownicy, system Media Control z gniazdem USB, ogranicznik prędkości, regulator prędkości, sterowanie radiem przyciskami w kierownicy, zdalnie sterowany centralny zamek, elektrycznie sterowane przednie szyby, czujniki parkowania tyłem, gniazdo 12V. Najtańsza Dacia Spring Essential z silnikiem o mocy 75 KM kosztuje obecnie od 66 500 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 26 500 zł. To obecnie absolutnie najtańszy sposób na nowe auto i choć na wypłatę środków trzeba poczekać (podczas zakupu trzeba wyłożyć pełną kwotę z własnej kieszeni), w ogólnym rozrachunku koszt posiadania takiej Dacii jest wyjątkowo niski.

Ile kosztuje Dacia Spring? Cena

Nowy Spring Expression to wersja wyposażenia wzbogacona o manualną klimatyzację oraz 15-calowe obręcze kół. Ten model występuje wyłącznie w mocniejszej, 100-konnej odmianie. Taka Dacia Spring Expression 100 kosztuje przynajmniej 74 500 zł, co po odliczeniu maksymalnej, 40-tysięcznej dopłaty obniża cenę do 34 500 zł. Topowy poziom wyposażenia to Dacia Spring Extreme 100 KM - taki elektryk kosztuje minimum 78 900 zł (dopłata na poziomie 40 000 zł obniża cenę do 34 900 zł), a na liście wyposażenia pojawiają się elementy wykończenia wnętrza i nadwozia w kolorze miedzianym, elektrycznie sterowane lusterka i tylne szyby, system multimedialny Media Display z 10-calowym centralnym ekranem, 2 gniazda USB czy bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto.