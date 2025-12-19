O tych autach z PRL prawie nikt nie pamięta. 9/11 punktów to poziom ekspert
dzisiaj, 84 minut temu
Maluchy, Kanty i Syreny - o nich pamięta niemal każdy. Rarytasy takie jak Stratopolonez czy FSO Wars to już wyższy poziom wtajemniczenia. Ile wiesz o zapomnianych autach z PRL? Sprawdź wiedzę w quizie. Wynik powyżej 8 punktów to już poziom ekspercki!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama