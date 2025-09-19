Tak wygląda nowe Mitsubishi Eclipse Cross
Ostatni elektryczny model Mitsubishi to i-MiEV, który premierę miał w 2009 roku. W świecie EV można porównać to do prehistorycznych rycin na glinianych tabliczkach... Przez 16 lat w tym segmencie zmieniło się niemal wszystko. W odróżnieniu od i-MiEV, nowy Eclipse Cross nie jest jednak pionierem. Stawia na rozwiązania, które znamy już z modelu innej marki. SUV z Japonii to nieco zmodyfikowane Renault Scenic. Pod przestylizowanym nadwoziem kryją się rozwiązania od Trójkolorowych.
Wymiary, zasięg, dane techniczne - wszystko to znamy już z Renault. Nie jest to bynajmniej wada, bo nowy Eclipse Cross proponuje spory zasięg, mocny silnik elektryczny, przyzwoite wyposażenie, a rozszerzona, 8-letnia gwarancja zachęca do wyboru auta z japońskim znaczkiem. Oto szczegóły...
Nowy SUV Mitsubishi wjeżdża na rynek
Auto zbudowane na platformie CMF-EV ma 4,47 m długości. Nadwozie jest więc kompaktowe, a z szerokością 1860 mm i wysokością 1570 mm ma wymiary typowe dla mniejszych modeli z segmentu C-SUV. Sylwetka jest podobna do tej z Renault, ale diabeł tkwi w szczegółach. Styliści próbowali zamaskować pokrewieństwo ze Scenikiem. Jak wyszło?
W przedniej części pojawił się motyw Dynamic Shield - duży grill, nowe reflektory, zupełnie inny zderzak - z przodu sporo się dzieje, a Eclipse Cross bez wątpienia ma coś wspólnego z nowym Outlanderem. Z tyłu francuskie geny przebijają się na powierzchnię głównie za sprawą lamp niemal identycznych jak w Renault. Logotyp Mitsubishi został jednak wkomponowany w klapę bagażnika zdecydowanie bardziej zgrabnie niż w przypadku poprzednich modeli opracowanych we współpracy z Renault.
Eclipse Cross próbuje również wyróżnić się nowymi odcieniami lakierów (Volcanic Grey, Crystal White, Sapphire Blue, Sunrise Red i Onyx Black), a także 19-calowymi i 20-calowymi, dwukolorowymi aluminiowymi obręczami kół opracowanymi na potrzeby modelu japońskiej marki.
Tak wygląda wnętrze Mitsubishi Eclipse Cross
We wnętrzu dominuje spory, pionowy ekran o przekątnej 10,4 cala, który wraz z wyświetlaczem cyfrowych zegarów (7 calowym) tworzy kompletny interfejs otaczający kierowcę. System multimedialny wykorzystuje usługi Google, dzięki którym zyskujemy dostęp do nawigacji, sklepu z aplikacjami i możliwość zdalnych aktualizacji. W nocy oświetlenie LED tworzy przyjemną atmosferę, a dostępne w Mitsubishi tapicerki odróżniają ten model od francuskiego brata. Ten sam jest z kolei system nagłośnienia harman kardon Premium Audio o mocy wyjściowej 410 W.
Tylna kanapa proponuje przestrzeń dla wysokich pasażerów i jest przesuwana. Przy siedzeniach ustawionych maksymalnie do przodu pojemność bagażnika wynosi 478 litrów. Po złożeniu kanapy pojemność bagażnika wzrasta do 1670 litrów. Aby zwiększyć praktyczność auta, Mitsubishi proponuje akcesoria - bagażniki dachowe, pojemniki dachowe, tylne bagażniki rowerowe oraz kable do ładowania pojazdów elektrycznych.
Nowe Mitsubishi jest elektryczne. Oto zasięg i osiągi
Nowy Eclipse Cross będzie oferowany z układem napędowym w dwóch wariantach. Wersja o średnim zasięgu pojawi się w 2026 roku. Na start sprzedaży opracowano z kolei wariant z akumulatorem o pojemności 87 kWh, który według wstępnych danych zapewnia zasięg około 600 km i moc ładowania do 150 kW. Sporym atutem jest dostępność pokładowej ładowarki AC, która umożliwia ładowanie o mocy 22 kW, a to zdecydowanie przyspiesza uzupełnianie energii w ogólnodostępnych punktach ładowania i z domowych ładowarek typu wallbox.
Pod maską kryje się silnik elektryczny napędzający przednią oś. Moc 218 KM i moment obrotowy 300 Nm sprawia, że kompaktowy SUV może osiągnąć prędkość maksymalną do 170 km/h, przyspieszając ze startu zatrzymanego do 100 km/h w 8,4 sekundy. Charakterystykę napędu można dostosować korzystając z trybów jazdy Multi-Sense. Do wyboru są ustawienia Sport, Eco, Comfort i Perso. Ten ostatni pozwala spersonalizować tryb pracy poszczególnych podzespołów.
W czasie jazdy, kierowcę wspiera system MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT), który minimalizuje zmęczenie. Dzięki połączeniu adaptacyjnego tempomatu z funkcją Stop & Go i asystenta utrzymania pasa ruchu (LCA), kierowcy mogą korzystać z systemu MI-PILOT, który aktywnie dostosowuje prędkość do warunków na drodze, utrzymuje pojazd na środku pasa ruchu, a w razie potrzeby może całkowicie zatrzymać samochód.
Mitsubishi Eclipse Cross - cena, premiera
Japończycy kuszą również warunkami gwarancji. Eclipse Cross, podobnie jak inne modele Mitsubishi sprzedawane w Europie, jest objęty Zobowiązaniem Serwisowym Mitsubishi, które zawiera:
- 5-letnią gwarancją fabryczną na 100 000 km plus dodatkowe trzy lata rozszerzonej ochrony warunkowej, łącznie do 8 lat/160 000 km
- 12 lat gwarancji antykorozyjnej
- 8 lat/160 000 km gwarancji na akumulator trakcyjny.
- 8-letnią pomoc drogową (pakiet Mitsubishi Assistance), podlegającą w trzech końcowych latach podobnym warunkom jak przedłużona ochrona – odnawiana co roku w czasie lat obowiązywania przedłużenia.
Ile będzie kosztował nowy, elektryczny Eclipse Cross? Praktyka pokazuje, że modele Mitsubishi odpowiadające samochodom z oferty Renault wyceniane są na poziomie podobnym do swoich krewnych. Oznaczałoby to, że Mitsubishi Eclipse Cross w odmianie Long Range na start sprzedaży będzie kosztować około 200 000 zł. Tańsza odmiana, najprawdopodobniej wyceniona na mniej niż 200 000 zł dołączy do oferty w przyszłym roku. Renault Scenic w odmianie comfort range z silnikiem o mocy 170 KM ma na metce kwotę 194 900 zł.
