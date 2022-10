Reklama

Alfa Romeo Giulia i Stelvio przez ostatnie lata stanowiły trzon sprzedaży włoskiej marki, a zarazem były jedynymi modelami dostępnymi w gamie. Sytuacja zmieniła się w tym roku, kiedy do produkcji weszło Tonale i zaczęło mocno rozpychać się w segmencie kompaktowych SUV-ów.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio z reflektorami "3+3"

Alfa Romeo podjęło decyzję o odświeżeniu sedana i dużego SUV-a. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy są zupełnie nowe reflektory adaptacyjne w układzie 3+3 z matrycą Full-LED. Z jednej strony podkreślają bliskość z nowym modelem Tonale, ale z drugiej strony nawiązują do jednej z charakterystycznych cech stylistycznych włoskiej marki.

Reklama

Po raz pierwszy reflektory w układzie 3+3 pojawiły się w kultowym Alfa Romeo SZ Zagato, a następnie w koncepcyjnym Alfa Romeo Proteo. Nowe lampy mocno odświeżają przedni pas w obu modelach. Zamontowano w nich trzy moduły składające się ze świateł dziennych oraz dynamicznych kierunkowskazów. Przy okazji włoscy styliści postanowili poeksperymentować z tylnymi lampami. W odświeżonym Stelvio pojawiło się przydymione szkło z błyszczącym czarnym wykończeniem. Giulia dostała tylne światła z przezroczystym wykończeniem.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio z nowymi zegarami. To początek nowej epoki

Jednak zmiany nie zatrzymały się tylko na wyglądzie zewnętrznym. Wnętrze obu modeli otrzymało nowe rozwiązanie. To cyfrowy wyświetlacz zegarów o charakterystycznym kształcie nawiązującym do rozwiązań stosowanych w klasycznych modelach ze Scudetto. Tym samym włoska marka zakończyła w swojej historii epokę klasycznych, analogowych zegarów.

Ekran o przekątnej 12,3 cala pozwala na konfigurację zawartości zgodnie z preferencjami kierowcy. Producent przygotował nawet specjalny tryb Heritage, zainspirowany modelami włoskiej marki z lat 60. i 70. Prawdziwym smaczkiem są odwrócone cyfry na końcu prędkościomierza.

Alfa Romeo z certyfikatem NFT

Alfa Romeo pokazuje, że idzie za głosem pokolenia. Nowe modele mogą być wzbogacone o certyfikat przygotowany w technologii NFT. W takim dokumencie zostaną zapisane dane dotyczące eksploatacji samochodu. To ciekawy sposób na uzyskanie gwarancji, że samochód był prawidłowo serwisowany i utrzymywany. To istotna kwestia, która zapewni utrzymanie wysokiej wartości rezydualnej. Takie rozwiązanie na rynku samochodów używanych to jeszcze nowość, ale w niedługim czasie certyfikacja NFT może stanowić bardzo ważne, a do tego wiarygodne źródło potwierdzenia pochodzenia.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio z nowymi wersjami wyposażenia

Odświeżone modele Alfa Romeo: Giulia i Stelvio, będą dostępne na rynku w nowych wersjach wyposażenia. Podstawowy wariant Super będzie można wzbogacić o pakiet wyposażenia Sprint. Kolejna wersja Ti, do której będzie można zamówić pakiet Veloce. Właśnie na tej wersji bazuje nowość – Competizione.

Ostatnia wersja jest oparta o wariant Ti z pakietem Veloce. Jej znakiem rozpoznawczym jest szary, matowy lakier Moon Light i czerwone zaciski hamulcowe. Całość doskonale podkreślają 21-calowe obręcze. We wnętrzu zamontowano deskę rozdzielczą obszytą skórą oraz fotele przeszyte kontrastującym, czerwonym szwem. Wersja specjalna jest wyposażona w przyciemniane szyby oraz logotyp Competizione przyklejony na boku i przednim zagłówku.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio, dostępne silniki i moc

Alfa Romeo Giulia i Stelvio po faceliftingu zachowają dotychczasowe silniki. W każdej wersji wyposażenia będzie można zamówić wariant z Dieslem o mocy 160 KM i napędem na tylne koła. Alternatywą będzie 210-konny Diesel lub 280-konny silnik benzynowy – oba napędzane na obie osie.