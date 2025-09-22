Błyskawicznie rosnący rynek aut elektrycznych dowodzi, że elektromobilność nie jest już ciekawostką, ale kluczowym elementem przemiany, która zachodzi na naszych oczach. Samochodów elektrycznych szybko przybywa na całym świecie, a innowacje w zakresie magazynowania energii, bezemisyjnego napędzania pojazdów czy zmniejszania śladu węglowego są oczkiem w głowie największych koncernów.

Miejscem do dyskusji o kierunku, kształcie i tempie zmian jest Kongres Nowej Mobilności. Od kilku lat to właśnie to wydarzenie przyciąga przedstawicieli biznesu, administracji i świata nauki, którzy rozmawiają o tym, jak skutecznie wdrażać rozwiązania, które pozwolą ograniczyć emisję CO₂, poprawić jakość powietrza i uniezależnić się od paliw kopalnych. W dyskusji bierze udział również Volvo. Rola producenta samochodów wykracza bowiem daleko poza tworzenie nowych modeli aut. To również odpowiedzialność za budowanie całego ekosystemu – od technologii bateryjnych, przez infrastrukturę ładowania, aż po współpracę z ustawodawcami, którzy tworzą regulacje i wymogi dla branży. Szwedzka marka konsekwentnie dąży do wizji, w której zrównoważona mobilność staje się normą, a nie niszową opcją.

Inwestycje w innowacje

Nowa mobilność to innowacje, które coraz częściej powstają nie w centrach badawczo-rozwojowych koncernów, ale w małych start-upach, napędzanych przez prawdziwe talenty i ludzi z poczuciem misji. Poszukiwania lepszych rozwiązań sprawiły, że Volvo w 2018 r. powołało do życia Tech Fund – fundusz inwestycyjny wspierający innowacyjne projekty związane m.in. z elektromobilnością, oprogramowaniem i ze zrównoważonym rozwojem.

Fundusz inwestuje w firmy, które przejawiają potencjał do tego, by konkretnymi rozwiązaniami kształtować przyszłość transportu. Volvo oferuje know-how, fundusze i dostęp do globalnych rynków. Inwestuje na całym świecie, w firmy ze Stanów Zjednoczonych, z Europy i Azji. To właśnie dzięki takim inicjatywom możliwy jest rozwój technologii, które później trafiają do seryjnych samochodów. To także jasny sygnał dla rynku – Volvo nie tylko dostosowuje się do transformacji, lecz także aktywnie ją napędza.

Volvo Tech Hub w Polsce

Szwedzi inwestują w przyszłość mobilności i innowacyjne rozwiązania również w Polsce. W 2023 r. w Krakowie powstało Volvo Tech Hub – nowe centrum badawczo-rozwojowe odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań technologicznych przeznaczonych do samochodów elektrycznych. Ośrodek w stolicy Małopolski to czwarta taka placówka na świecie.

Volvo Tech Hub zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT i inżynierów oprogramowania, którzy pracują nad projektami wdrażanymi później w samochodach oferowanych globalnie. W praktyce oznacza to, że krakowski zespół ma bezpośredni wpływ na to, jak będą wyglądały i funkcjonowały samochody Volvo w przyszłości.

Magazynowanie energii to sprawa wielkiej wagi

Rosnąca globalnie flota aut elektrycznych to krok w stronę ograniczenia emisji, który oznacza jednocześnie nowe wyzwania. Elektryfikacja transportu sprawia, że już dziś należy myśleć o integracji samochodów elektrycznych z systemem energetycznym. Ich rola może być ważniejsza, niż możemy przypuszczać. Rozwój odnawialnych źródeł energii wymaga stabilizacji, a to oznacza potrzebę efektywnego magazynowania prądu.

To w tej sferze warto wspomnieć o działalności Volvo Energy – nowej spółki w ramach Grupy Volvo, której celem jest rozwój technologii akumulatorowych i rozwiązań dających drugie życie bateriom samochodowym. Po zakończeniu cyklu w samochodzie akumulatory nie będą dzięki temu traktowane jako odpad – szwedzki koncern widzi w nich cenny zasób. Jak to możliwe? Baterie z powodzeniem mogą służyć jako magazyny energii w domach, przedsiębiorstwach czy infrastrukturze publicznej, wspierając stabilność sieci i przyspieszając dekarbonizację gospodarki. To podejście systemowe, które wykracza daleko poza perspektywę jednej marki. To odpowiedzialność za cały łańcuch wartości – od wydobycia surowców po zagospodarowanie zużytych komponentów.

Volvo Energy pracuje zarówno nad konkretnymi produktami takimi jak Battery Energy Storage System (BESS), który przechowuje prąd wytworzony z odnawialnych źródeł, jak i nad stałym powiększaniem infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Celem jest zapewnienie użytkownikom elektrycznych pojazdów dostępu do szybkiego, niezawodnego ładowania – przydatnego zarówno w biznesie, jak i dla indywidualnych kierowców.

Przyszłość elektromobilności dostępna już dziś

Szybki rozwój nowej mobilności stanowi dowód na to, że branża jest dopiero na początku drogi. Choć transformacja to proces długofalowy, oferta Volvo pokazuje, że użyteczna na co dzień elektromobilność nie jest wcale odległą wizją. To rozwiązania dostępne już dziś – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Podejście szwedzkiej marki sprawia, że w gamie modelowej aut osobowych już teraz można wybierać elektryczne modele, które sprawdzają się nawet w wypadku kierowców, którzy przesiadkę do EV mają dopiero przed sobą.

Przykładem jest Volvo EX30, czyli najmniejszy i najbardziej przystępny cenowo elektryk ze Szwecji. Został on opracowany od początku do końca z myślą o ekologii, bo oprócz bezemisyjnego, bateryjnego napędu elektrycznego wyróżnia go szerokie wykorzystanie tworzyw z recyklingu. Aż 25 proc. aluminium użytego do produkcji EX30 pochodzi z odzysku. Podobnie jak 17 proc. stali i 17 proc. tworzyw sztucznych. Samochód w cyklu życia generuje ślad węglowy znacznie mniejszy od porównywalnego modelu z silnikiem spalinowym.

Nowa mobilność oznacza również bezpieczeństwo, a na pokładzie EX30 stanowi o nim szeroka gama systemów wspierających kierowcę. Pięć radarów, kamery o dalekim zasięgu, szerokokątne obiektywy pomagające zaparkować sprawnie i bezpiecznie, a także innowacyjne rozwiązania skupiające się na niechronionych uczestnikach ruchu. System czujników wykryje blisko przejeżdżającego rowerzystę lub każdy inny pojazd i ostrzeże kierowcę oraz pasażerów w razie ryzyka kolizji.

Flagowe Volvo EX90 to większy model oparty na platformie SPA2. To nowe, odpowiedzialne podejście do luksusu i duchowy sukcesor konwencjonalnie napędzanego XC90. W przestronnym wnętrzu dominuje elegancki minimalizm, a na pokładzie znalazło się 48 kg tworzyw sztucznych i materiałów biopochodnych pochodzących z recyklingu, co odpowiada ok. 15 proc. wszystkich tworzyw sztucznych użytych w samochodzie – jest to najwyższy poziom wśród wszystkich dotychczasowych samochodów Volvo.

Największy elektryczny SUV marki dba także o bezpieczeństwo i przenosi ochronę kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu na zupełnie nowy poziom. Najnowocześniejsze czujniki, takie jak: kamery, radary i Lidar, są połączone z wysokowydajnymi komputerami głównymi samochodu. Volvo za pomocą sensorów przeprowadza nawet pomiary koncentracji wzroku po to, by wyczuć, kiedy kierowca jest rozkojarzony, senny lub nieuważny. Ponadto, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego zestawu sprzętowych czujników, Volvo EX90 jest pierwszym modelem, który jest przygotowany do prowadzenia samochodu bez nadzoru w przyszłości.

Lider odpowiedzialnej transformacji

Przemiana zmierzająca w kierunku bezemisyjnej przyszłości to wyzwanie, które wymaga zaangażowania wielu podmiotów – od rządów przez samorządy aż po sektor prywatny i koncerny, które rozdają karty na dzisiejszym rynku automotive. Volvo pokazuje, że rola producenta samochodów nie musi ograniczać się do dostarczania produktów. To współtworzenie ekosystemu, inwestowanie w innowacje i budowanie rozwiązań, które wykraczają poza perspektywę pojedynczego użytkownika.

Właśnie dlatego szwedzka marka tak mocno akcentuje swoją obecność podczas wydarzeń takich jak Kongres Nowej Mobilności. To nie tylko platforma wymiany opinii, lecz także okazja do kształtowania strategii na poziomie całej gospodarki.

Elektromobilność nie jest już wyborem – globalne trendy i nadchodzące regulacje dobitnie świadczą, że przesiadka na prąd staje się koniecznością. Volvo, inwestując w innowacje, rozwój technologii i tworząc atrakcyjną ofertę samochodów elektrycznych, udowadnia, że potrafi łączyć długofalową wizję z praktycznymi, dostępnymi już dziś rozwiązaniami. To właśnie ta kombinacja jest najbardziej pożądana w dzisiejszych czasach – zarówno przez klientów, jak i przez gospodarkę, która potrzebuje partnerów gotowych do realnej zmiany.