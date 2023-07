Reklama

Obwodnica Koszalina i Sianowa znajdująca się w ciągu drogi S6 została częściowo oddana do ruchu już w roku 2019 wraz z otwarciem odcinka Goleniów – Koszalin. Na fragmencie od węzła Koszalin Wschód w kierunku Sianowa (i dalej – m.in. do Słupska i Trójmiasta) drogowcy napotkali jednak trudności: otóż ze względu na skomplikowane tzw. warunki gruntowo-wodne projekt drogi musiał zostać zmieniony. Poza tym w miejsce wiaduktu pod linią kolejową Koszalin – Gdańsk zaprojektowano estakadę o długości niemal 800 metrów, która przechodzi nad linią kolejową.

W związku z tym kierowcy chcący zjechać z S6 (lub na ekspresówkę wjechać) musieli się nadal przebijać przez Koszalin – i tak zostanie jeszcze przez rok, czyli do 2024 r. Ale właśnie udało się wyeliminować inne wąskie gardło: przejazd przez centrum Sianowa.

Obwodnica Sianowa: już przejezdna. Odcinek do Koszalina - w 2024 r.

Drogowcy podkreślają, że oddanie do ruchu obwodnicy Sianowa nie byłoby możliwe bez realizacji węzła drogowego Sianów Zachód w rejonie miejscowości Gorzebądz. Węzeł ten, budowany jako oddzielne zadanie, został ukończony łącznie z sianowskim odcinkiem obwodnicy. To dobra wiadomość, bo dotąd Sianów często stanowił wąskie gardło i potrafił mocno spowalniać ruch na magistrali między Szczecinem a Trójmiastem.

Dotychczasowa DK6 prowadziła przez środek starówki w Sianowie wąską ulicą Armii Polskiej, a kierowcy mieli do pokonania ciasne zakręty pod kątem niemal 90 stopni i szereg skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. To wszystko sprawiało, że ruch był spowolniony i często tworzyły się zatory. Powodowało to również uciążliwości związane z hałasem, spalinami i problemy w ruchu lokalnym. Teraz cały ruch tranzytowy, w tym przede wszystkim ciężarowy, ominie Sianów. Zyskają zarówno kierowcy jadący nową drogą ekspresową, jak i również mieszkańcy Sianowa.

Obwodnica Sianowa: dwa nowe węzły

Nowa trasa jest dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na tym odcinku znajdują się dwa węzły drogowe: nowo wybudowany Sianów Zachód łączący S6 z DW203 i obecną DK6 oraz Sianów Wschód, wybudowany w ramach pierwotnego kontraktu na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa, który częściowo funkcjonuje już od 2019 roku. Na obwodnicy Sianowa znajdują się dwa wiadukty nad obwodnicą, dwa mosty oraz wiadukt w ciągu S6 nad drogą lokalną. Na tym fragmencie S6 również występowała konieczność wykonania wzmocnień podłoża.

Na dalszym fragmencie drogi S6, czyli od węzła Sianów Zachód do węzła Koszalin Wschód (ok. 4,3 km), prace budowlane idą już pełną parą. Realizowany jest tam najbardziej skomplikowany element inwestycji, czyli estakada ES-119. Obiekt wznoszony jest przy użyciu dwóch metod: nawisowej i nasuwania podłużnego. Prowadzone są również prace przy wiadukcie nad obwodnicą w rejonie Skwierzynka, zaś w rejonie węzła Koszalin Wschód wykonywany jest nasyp z lekkiego kruszywa (keramzytu). Całkowite zakończenie prac na tym fragmencie planowane jest w II kwartale przyszłego roku.

Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa jest dofinansowania kwotą 370,8 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu POIiŚ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.