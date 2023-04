Reklama

Ford Bronco to legenda amerykańskich samochodów terenowych. W USA sprzedano ponad 200 tys. egzemplarzy pierwszej generacji, a w latach 1966-1996 wyprodukowano łącznie ponad milion pięciu kolejnych pokoleń tego auta. Fenomen może tłumaczyć np. Bronco z końca lat 80., który był wyposażony w napęd na cztery koła, automatyczną skrzynię biegów, tempomat, klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby, centralny zamek i pneumatycznie pompowane fotele. To tylko kilka frykasów seryjnie montowanych w USA w autach sprzedawanych trzy dekady wstecz. Dla porównania w tamtych czasach w Polsce produkowano fiata 125p i 126p - rodzime auta mogły jedynie pomarzyć o podobnych rozwiązaniach.

Dziś Ford ogłosili, że w Polsce będzie można po raz pierwszy w historii zamawiać legendarnego Bronco. Producent wprowadza dwie bogate wersje: Outer Banks i Badlands. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Ford Bronco już w Polsce i tylko w nadwoziu 4d

Ford Bronco naszych czasów podąża własną drogą. Ma indywidualny styl niczym Mustang czy olbrzymi F-150. Kanciaste nadwozie ułatwiające orientację, solidne nielakierowane osłony, podcięte po bokach zderzaki oraz koło zapasowe na klapie sprawiają, że nie wyprze się rodzinnego zamiłowania do grasowania po bezdrożach. Do tego z przednich błotników wystają tzw. trail sights, czyli "uszy", które mogą służyć jako punkty mocowania o nośności do 68 kg (przy okazji wskazują krawędzie karoserii).

Zabójczo wyglądający klasyczny 2-drzwiowy model nie będzie dostępny. Wygrało biznesowe podejście – Amerykanie założyli, że najlepiej sprzeda się Bronco z dodatkową parą drzwi. Zresztą możliwy jest całkowity demontaż czterech drzwi bez ramek okiennych. Ośmiominutową operację da się przeprowadzić jednym kluczem, a odkręcone skrzydła można schować w bagażniku (w specjalnych pokrowcach). Standardowy zdejmowany dach dzieli się na cztery panele z dedykowanymi torbami do przechowywania dwóch przednich na pokładzie.

Nowy Ford Bronco, czyli wnętrze dorównuje wyglądowi nadwozia

Znawcy modelu w kanciastym nadwoziu nowej generacji odnajdą nawiązania do poprzedników. Nam udało się wskazać okrągłe reflektory i oddzielne kierunkowskazy podobne do tych stosowanych w pierwszym Bronco z 1966 roku. Krata chłodnicy z poziomymi wlotami, a nawet kształt drzwi czy odstające lusterka przypominają o przodkach i budzą sentyment do amerykańskich filmów. Lista "jajek niespodzianek" obejmuje też m.in.: ukryte logo Bronco, grafika przedstawiająca gamę wersji pierwszej generacji, wbudowany we wnętrzu otwieracz do butelek i ukryte współrzędne GPS miejsc, w których testowano najnowszego Bronco na etapie prac rozwojowych.

Podobnie jest z elementami wystroju kabiny. Wnętrze dorównuje wyglądowi nadwozia – jest skromne i podporządkowane użyteczności. W podłodze przewidziano nawet otwory do odprowadzenia wody. Powierzchnię deski rozdzielczej można wycierać, a fizyczne przełączniki w kabinie są uszczelnione silikonem i wyposażone w gumowe punkty dotykowe, co chroni je przed błotem, piaskiem i wodą, a także ułatwia utrzymanie w czystości.

Ford Bronco i wyposażenie, w tym system kamer 360

Zamiast klasycznych zegarów jest 8-calowy wyświetlacz. Stacja multimedialna to już 12-calowy ekran dotykowy. Najnowszy system SYNC 4 jest w pełni kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. Podobnie jak w nowa generacja Mustanga, Bronco korzysta z bezprzewodowych aktualizacji Ford Power-Up. Lista wyposażenia obejmuje też komplet 10 głośników i subwoofer najnowszego systemu nagłośnienia BANG & OLUFSEN.

Standardowy system kamer 360 wyświetla obrazy otaczającego terenu, m.in. pozwala zobaczyć okolice kół, których nie można zauważyć z fotela kierowcy, co zwiększa szansę pokonania trudnych przeszkód na skalistych odcinkach przeprawowych.

Ford Bronco to jeden silnik benzynowy

Ford pod maską nowego Bronco zaoferuje w Polsce podwójnie doładowany silnik benzynowy 2.7 V6 EcoBoost o mocy 335 KM (563 Nm). Napęd przeniesie 10-stopniowy automat. Układ 4x4 przewidziano w dwóch wersjach różniących się przełożeniami. Przy najniższym przełożeniu nowy Ford może pełzać z prędkością 6 km/h przy silniku pracującym przy 2400 obr./min. W ocenie inżynierów zmniejsza prawdopodobieństwo zdławienia silnika w trudnym terenie.

Układ 4x4 przewidziano w dwóch wersjach. Bronco Outer Banks jest wyposażony w elektronicznie sterowany dwubiegowy reduktor umożliwiający zmianę przełożenia w czasie jazdy. Bronco Badlands posiada też blokadę przedniego mechanizmu różnicowego i system odłączania drążka stabilizatora przedniego zawieszenia, które zapewniają maksymalne wykrzyżowanie i skok koła w trudnych warunkach terenowych. Ponadto dwubiegowy elektromechaniczny reduktor z automatycznym trybem pracy może płynnie przełączać się między napędem na dwa koła i napędem na cztery koła.

Ford Bronco i możliwości terenowe

Bronco jest wyposażony w zawieszenie terenowe, które składa się z niezależnych wahaczy ze sprężynami śrubowymi o dużym skoku z przodu, co zmniejsza masę nieresorowaną nawet o 20 proc. w porównaniu z konstrukcjami z pełnymi osiami. Z tyłu standardową konfigurację stanowi pięciowahaczowe zawieszenie, pełna oś z modyfikowalnymi sprężynami o długim skoku i wytrzymałymi amortyzatorami. Płyty chronią silnik, skrzynię biegów, skrzynię rozdzielczą i zbiornik paliwa.

Wrażenie robi też geometria podwozia: kąt natarcia to 43,2 stopnia, rampowy 29 st., a zejścia 37,2 st. Do tego jest prawie 30 cm prześwitu pod brzuchem auta, 35-calowe opony terenowe i możliwość brodzenia do głębokości ponad 85 cm. O dzielność i łatwość jazdy poza asfaltem zadba kilka elektronicznych wspomagaczy, a lista obejmuje m.in. funkcję do zmniejszenia promienia skrętu na bezdrożach (jedno z tylnych kół będzie blokowane, a pozostałe przenosząc napęd, ułatwią wykonanie manewru); inny system umożliwi kontrolowanie jednym pedałem hamowania i przyspieszania.

Bronco oferuje również Trail Toolbox, czyli zestaw specjalnych systemów terenowych, które mają wspierać kierowcę. Trail Control działa podobnie jak tempomat. Szofer może określić dowolną prędkość do 31 km/h, a samochód automatycznie przejmuje kontrolę nad przyspieszeniem i hamowaniem, utrzymując wybraną prędkość. Kierowcy pozostaje skupić się na prowadzeniu.

Ford Bronco i siedem trybów jazdy G.O.A.T.

Konstrukcję Bronco oparto na ramie, a zawieszenie – wzorem Raptora – ma pozwolić na szybką jazdę w terenie. Sprytnym rozwiązaniem jest system G.O.A.T. (z ang. Koza), cztery litery to akronim od "Goes Over Any Terrain". Ford w ten sposób nazywa pokrętło na tunelu środkowym, które pozwala korzystać z siedmiu automatycznych trybów jazdy odpowiednich do nawierzchni.

Ford Bronco, cena w Polsce i opinia

Ford Bronco w Polsce debiutuje w specyfikacji Outer Banks lub Badlands. W obu wersjach samochód wyróżniają unikalne detale zewnętrzne, wewnętrzna plakietka z numerem egzemplarza oraz opcjonalny zestaw przydatnych akcesoriów, w tym neoprenowe pokrowce na siedzenia, torby do schowków w drzwiach i miękka siatka na dach.

Cennik? Pozostaje tajemnicą, ale jeszcze dziś Ford ujawni szczegóły. Już teraz można stwierdzić, że przewagą Bronco jest maksymalnie bogate wyposażenie – nie ma możliwości zamawiania dodatków (poza akcesoriami do off-roadu). Niesamowite zdolności w terenie także są po stronie Forda. Niestety akcyza obowiązująca w Polsce nie sprzyja takim samochodom. Jednak znając życie Bronco zniknie na pniu, a cena będzie najmniejszym zmartwieniem, ponieważ ten samochód można traktować jako inwestycję. Na rynku wtórnym niebawem te auta będą warte fortunę. Szczególnie w dobie nadchodzącego zakazu klasycznych silników spalinowych.