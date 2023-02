Łódź to najbardziej zakorkowane miasto w Polsce – kierowcy z powodu korków stracili tam ponad 77 godzin! Z kolei w Trójmieście wydają ponad 2,4 tys. zł na przejechanie 20 km – to rekord, tam koszt podróży dieslem wzrósł o 40 proc., a autem na benzynę o 25 proc. Do tego z najnowszych badań wynika, że w większości polskich miast spędzamy jeszcze więcej czasu w korkach niż przed rokiem.