Polska plasuje się dziś w europejskiej czołówce pod względem wielkości rynku leasingowego. Wyróżnia się jedną z najwyższych penetracji leasingu w relacji do PKB i inwestycji firmowych – podkreśla Magdalena Ciechomska-Barczak

Szczególnie widoczne jest to w segmencie nowoczesnych flot firmowych, gdzie kluczową rolę odgrywają takie czynniki, jak elastyczność, technologiczna przewaga i szybki dostęp do pojazdów. Dla firm, zwłaszcza tych mających rozbudowane zespoły handlowe, logistyczne czy serwisowe, leasing stał się istotnym sposobem finansowania i cyklicznego odnawiania floty. Pozwala szybko pozyskać nowe pojazdy, unikając dużych nakładów kapitałowych, a przy tym dopasować cykl wymiany do bieżących potrzeb organizacji. Coraz większą rolę w tym procesie odgrywa automatyzacja z udziałem AI.

Rynek leasingowy w Polsce urósł wielokrotnie

Dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają, że leasing pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw. Liczba klientów firm leasingowych przekracza milion. W 2024 r. firmy leasingowe w Polsce zawarły ponad 594 tys. nowych umów finansowania. W ich ramach sfinansowano 796 tys. przedmiotów. Łącznie w użytkowaniu (wliczając aktywne i przedłużone umowy) pozostawało ponad 2,5 mln aktywów.

– To pokazuje skalę i znaczenie leasingu jako narzędzia dla polskich firm zarówno do codziennej działalności operacyjnej, jak i planowania rozwoju. Warto też pamiętać, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rynek leasingowy w Polsce urósł wielokrotnie. Według raportu przygotowanego przez Związek Polskiego Leasingu, segment finansowania leasingowego ma dziś jedną z najwyższych penetracji w Europie – to miara, która pokazuje, jak duży kawałek tortu inwestycyjnego stanowi leasing – wyjaśnia Magdalena Ciechomska-Barczak, prezes zarządu ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Cyfryzacja, AI i nowoczesne kanały

Jednym z najważniejszych przeobrażeń jest cyfryzacja procesu leasingowego. Tradycyjną ścieżkę, czyli wizytę w oddziale, papierowe wnioski i długie procesy decyzyjne, coraz częściej można zastąpić przez platformy online, marketplace’y i aplikacje. Dziś zawarcie umowy jest możliwe w pełni zdalnie: od wyceny, przez wniosek, scoring, aż po podpis i przekazanie przedmiotu leasingu. To proste i wygodne rozwiązanie, z którego korzystają przede wszystkim mikro, małe i średnie firmy, dla których duże znaczenie ma szybkość i transparentność.

Globalne trendy potwierdzają, że rozwój tego segmentu nie jest jedynie chwilową modą. Automotive Digital Leasing Market Research Report 2033 wskazuje, że w Europie segment „automotive digital leasing”, czyli leasing pojazdów realizowany w modelu cyfrowym, dynamicznie rośnie. W 2024 r. jego wartość wyniosła 22,8 mld dol., a analitycy prognozują, że do 2033 r. rynek ten będzie się rozwijał w tempie średniorocznym przekraczającym 12 proc.

– Niesie to ze sobą realną zmianę w doświadczeniu klienta. Leasingobiorca nie musi już negocjować z doradcą w biurze. Może usiąść przed komputerem lub złożyć wniosek z telefonu, wypełnić wymagane dokumenty cyfrowo, podpisać umowę elektronicznie i oczekiwać na dostawę aktywa, które jest często dostępne natychmiast z tak zwanego stocku, czyli puli dostępnej od ręki u dealera. To przyspiesza decyzje, zwiększa elastyczność i otwiera leasing dla tych, którzy wcześniej mogli nie mieć ani czasu, ani zasobów, by przejść tradycyjny proces – wskazuje Magdalena Ciechomska-Barczak.

Automatyzacja oceny ryzyka i algorytmy analizujące dane finansowe to kolejne elementy, które coraz częściej wspierają proces leasingowy. Już teraz sztuczna inteligencja pomaga w obsłudze klienta albo w przygotowaniu spersonalizowanej oferty. Co prawda pozostaje wiele wątpliwości odnośnie do tego, jak AI może przyznawać scoring klientom, ale na światowych rynkach widać duże zainteresowanie tym tematem. AI zaczyna też wspierać obsługę klienta, 24 godziny 7 dni w tygodniu, bez przerwy. Dobrze wyszkolone modele mogą także prowadzić analizę historii użytkowania pojazdów i dawać menedżerom flot odpowiednie rekomendacje. Sztuczna inteligencja ułatwia firmom podejmowanie decyzji o skali floty, rodzajach pojazdów i czasie wymiany.

W perspektywie kilkunastu lat technologia może wspomagać też zarządzanie flotą, np. za pomocą IoT, czyli sieci urządzeń łączących się z internetem i wymieniających dane między sobą bez udziału człowieka. To sprawia, że leasing przestanie być tylko finansowaniem, a stanie się kompleksową usługą.

Polski rynek na tle innych

Rynek leasingu w Unii Europejskiej nadal rośnie. Zgodnie z raportem Leaseurope w 2024 r. wartość nowego leasingu w całej Europie sięgnęła ok. 454 mld euro, a wartość aktywów w portfelach leasingowych prywatnych i firmowych przekroczyła bilion euro. Wzrost zawartych umów leasingowych wyniósł 3 proc. W 2024 r. segment pojazdów nadal dominował w nowych kontraktach leasingowych w Europie, ale widać także ożywienie w segmentach sprzętu i maszyn.

– Polska plasuje się dziś w europejskiej czołówce pod względem wielkości rynku leasingowego. Wyróżnia się jedną z najwyższych penetracji leasingu w relacji do PKB i inwestycji firmowych – podkreśla Magdalena Ciechomska-Barczak.

Według danych ZPL, w 2024 r. polskie firmy leasingowe udzieliły finansowania na łączną kwotę 110 mld zł. Rynek leasingu odpowiada za prawie 30 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych firm w Polsce (dane ZPL). Dla sektora MŚP, który generuje znaczną część PKB w naszym kraju, leasing bywa najbardziej dostępną formą finansowania inwestycji.

Leasing w strategii rozwoju firm

Leasing przestał być produktem jednorazowym. Coraz częściej staje się integralną częścią strategii zarządzania aktywami. Firmy po zakończeniu umowy mogą negocjować kolejną, wymieniać sprzęt, modernizować flotę, zamieniać auta spalinowe na elektryczne, dokładać sprzęt IT czy maszyny. Nie wymaga to angażowania dużego kapitału własnego. W tym kontekście leasing nie ogranicza się jedynie do finansowania pojedynczego aktywa, lecz przeistacza się w usługą długoterminową.

Dla firm oraz całej gospodarki ma to niebagatelne znaczenie. Po pierwsze: leasing staje się realnym i atrakcyjnym narzędziem dla firm każdej wielkości. Dla MŚP to często szansa na rozwój, modernizację, zwiększenie konkurencyjności bez dużego ryzyka kapitałowego. Dla większych przedsiębiorstw to sposób na zarządzanie aktywami, optymalizację kosztów i elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.

Po drugie: firmy leasingowe muszą dostosować się do nowej rzeczywistości. Cyfryzacja, automatyzacja i integracja nowych technologii zwiększają przewagę konkurencyjną i decydują o ich atrakcyjności jako partnerów biznesu. Branża coraz częściej buduje usługi komplementarne: serwis, monitoring, ubezpieczenia, zarządzanie flotą, doradztwo, a także możliwość wymiany aktywów.

Po trzecie: cała gospodarka odnosi korzyści. Leasing staje się motorem inwestycji i modernizacji, napędza popyt na nowe technologie, pojazdy elektryczne, sprzęt innowacyjny. Firmy potrzebują transformacji energetycznej i technologicznej, a leasing daje im realne narzędzie, by dostosować się do wymogów rynku i regulacji bez konieczności angażowania dużych środków własnych.

Leasing jako usługa przyszłości

Nowoczesny leasing to nie tylko finansowanie aktywów, ale również pełna transparentność kosztów, personalizowane pakiety usług, self-service przez aplikacje i portale, a przede wszystkim szybki i prosty dostęp do informacji.

Trendy światowe w finansowaniu zmierzają ku temu, by leasing nie był jedynie produktem finansowym, ale stał się usługą kompleksową, elastyczną, zorientowaną na potrzeby klienta. Bo klient oczekuje dziś nie tylko finansowania, lecz także szybkości, wygody, transparentności, możliwości wyboru i dostępu. Leasing odpowiada na te potrzeby i robi to coraz lepiej, również na polskim rynku.

W świetle globalnych trendów leasing w Polsce ma szansę umocnić swoją pozycję jako istotne narzędzie biznesowe. To już nie tylko kwestia finansowania, lecz także strategii, efektywności, szybkości i odpowiedzialności. W świecie, gdzie zmiany zachodzą coraz szybciej, leasing staje się kluczem do rozwoju.

