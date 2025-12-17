Można wskazać cechy optymalnej floty samochodowej na zbliżający się rok?

Klucz to dobór auta do konkretnego zadania, analiza TCO (Total Cost of Ownership) i możliwość łatwego zarządzania serwisem oraz finansowaniem. Optymalna flota w 2026 r. to mieszanka technologii: auta elektryczne tam, gdzie infrastruktura i przebiegi na to pozwalają; jednostki plug-in hybrid (PHEV) lub benzynowe tam, gdzie jest potrzebna elastyczność, oraz ekonomiczne jednostki bazujące na silniku Diesla dla dłuższych tras i zadań specjalnych, np. ciągnięcia przyczep.

Mazda oferuje firmom taką mieszankę technologiczną?

Oczywiście – Mazda w ramach swojej strategii Multi-Solution dostarcza nabywcom wysokiej klasy układy napędowe i daje kierowcom nie tylko wspaniałe doznania z prowadzenia samochodów, ale przede wszystkim wybór wśród różnych napędów. Jak choćby miękką hybrydę Mazda M Hybrid czy hybrydę typu plug-in (PHEV), a z drugiej strony gamę aut takich, jak flagowe modele CX-60 i CX-80, które również są dostępne z niezwykle oszczędnym silnikiem Diesla o pojemności 3,3 litra e-Skyactiv D. W ostatnich miesiącach Mazda Motor Poland intensywnie rozwija ofertę odpowiadającą potrzebom polskich przedsiębiorców. W szczególności zwróciłbym uwagę na model elektryczny Mazda 6e z zasięgiem nawet do 552 km (według cyklu WLTP), który idzie w parze z unikatowym designem i precyzją wykonania na najwyższym poziomie. Potwierdzają to ostatnie nagrody przyznane dla Mazdy 6e w plebiscycie The Best of Moto 2025, a także Profesjonalnego Testu Flotowego.

Samochody flotowe to oferta także dla małych firm?

Tak, dlatego oferujemy również kompleksowe rozwiązania dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – od typowych samochodów miejskich, takich jak Mazda2 Hybrid czy kompaktowych modeli Mazda3 i Mazda CX-30, poprzez reprezentacyjną nową Mazdę CX-5 oraz nasze flagowe SUV-y, czyli Mazdę CX-60 i CX-80, i wspomnianą już elektryczną Mazdę 6e.

Czujecie się mocni wobec konkurencji?

Wszystkie nasze modele zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkowników. Możemy się także pochwalić wysoką jakością i jednymi z najlepszych wartości rezydualnych naszych modeli. Do tego mamy sześcioletnią gwarancję na nasze samochody. To wszystko czyni Mazdę mocną kandydatką do roli marki nowoczesnych rozwiązań flotowych. A doświadczona i profesjonalna sieć dilerów Mazdy daje nam atuty do tego, aby być aktywnym uczestnikiem na dynamicznym rynku automotive.

Czy warunki finansowe też mogą przyciągnąć do was przedsiębiorców przymierzających się do zakupu lub odświeżenia floty samochodowej?

W tym momencie mamy specjalne produkty dla klientów biznesowych w zakresie leasingu operacyjnego, wynajmu długoterminowego czy kredytu. To choćby zerowe koszty finansowania w leasingu i kredycie, które obowiązują dla wybranych modeli Mazdy oraz wybranych form finansowania do końca grudnia tego roku. Szczegółowe informacje można otrzymać u dilerów Mazdy lub skanując QR Code poniżej. Nasza oferta jest kompletna i zawiera również możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki ubezpieczeniowej, a także zakupu oryginalnych akcesoriów, takich jak np. hak lub opony zimowe.

Wiele osób, kupując auto, zwraca uwagę na to, jak szybko traci ono na wartości...

Dlatego Mazda jest znana z wysokiej wartości rezydualnej swoich modeli, co daje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że samochody Mazdy tracą mniej na wartości w trakcie eksploatacji niż pojazdy innych marek. Potwierdzają to ostatnie wyniki nowej Mazdy CX-5, która jako jedyny model wśród kompaktowych SUV-ów przekroczyła pułap 70 proc. i uzyskała wynik aż 70,7 proc. prognozowanej wartości początkowej dla wersji Prime-line po trzech latach eksploatacji, przy łącznym przebiegu 60 tys. km. To wynik potwierdzony przez niezależne analizy ekspertów Eurotax, opublikowane na początku września tego roku. Prognozy drugiej organizacji zajmującej się wyceną samochodów, czyli Info-Ekspert, określiły wartość rezydualną nowej Mazdy CX-5 na 71 proc. przy tych samych parametrach czasowych i przebiegu. Wysoka wartość rezydualna jest jednym z kluczowych elementów analizy TCO wśród klientów biznesowych, którzy dbają o to, by ich floty były ekonomiczne.

W firmie bardzo ważne są także koszty... I to te sumaryczne, nie tylko zakupu czy leasingu.

Dla fleet managerów ważne jest to, że Mazda łączy konkurencyjne koszty eksploatacji z bardzo dobrym wyposażeniem, a także bezpieczeństwem i ergonomią. Sześcioletnia gwarancja naszych modeli również jest tutaj istotnym argumentem, co pokazuje, że dbamy o najmniejsze detale podczas codziennej eksploatacji. Wszystko to się przekłada przede wszystkim na optymalizację kosztów w firmie, ale również na większą satysfakcję pracowników korzystających z aut służbowych marki Mazda, ponieważ czują się w nich nie tylko dobrze i bezpiecznie, lecz także wyjątkowo.

Czego najczęściej oczekują od was klienci?

Nie szukają już tylko kompleksowej oferty modelowej i dogodnej formy finansowania, ale także chcą mieć wybór pomiędzy różnymi jednostkami napędowymi. Nasza strategia Mazda Multi-Solution zakłada oferowanie klientom różnych, odpowiednio dopasowanych do ich potrzeb typów układów napędowych – zarówno tradycyjnych silników spalinowych (benzynowych – e-SKYACTIV G, e-SKYACTIV X, diesla – e-SKYACTIV D), jak i hybrydowych (e-SKYACTIV PHEV) czy w pełni elektrycznych. Chcemy, aby to klient wybrał to, co będzie dla niego i jego firmy najlepsze. Oczywiście my pomożemy mu dokonać tego wyboru i doradzimy najbardziej optymalne rozwiązania dopasowane do jego potrzeb i możliwości.

Czy to klienci szukają Mazdy? Czy Mazda aktywnie ich zachęca do zakupu?

To działa w obie strony. Nasze działania marketingowe i promocyjne przynoszą efekt choćby w postaci wspomnianej nagrody dla Mazdy 6e w plebiscycie The Best of Moto 2025, a także Profesjonalnego Testu Flotowego, co się przekłada na większe zainteresowanie kupujących. Ale również lokalne wyjście w stronę klienta dilerów Mazdy i organizacja jazd testowych czy udział w eventach branżowych przyciągają uwagę i zwiększają wiedzę na temat naszej marki. Nie bez znaczenia jest to, że nasza wieloletnia obecność na rynku motoryzacyjnym jest również kluczowa w doborze sprawdzonego i profesjonalnego partnera, który wie, jak zadbać o każdy detal, i jest znany z wysokiej jakości swoich produktów.

Macie stałych klientów, którzy „odmładzają” flotę i są przywiązani do Mazdy, wymieniają starsze, użytkowane auta na nowe modele?

Nasze analizy pokazują stabilną sprzedaż i utrzymanie dużej lojalności naszych klientów, którzy stają się naszymi ambasadorami. To świadczy o bardzo wysokim poziomie zaufania do marki Mazda, co oczywiście bardzo nas cieszy i daje energię do dalszego działania. Niemniej jesteśmy aktywni i szukamy nowych rozwiązań zarówno dla naszych lojalnych, jak i nowych klientów. Dlatego rozwijamy nowe projekty, takie jak np. program „SkySelection”, w którym oferujemy sprawdzone samochody używane marki Mazda. A klienci, którzy decydują się na kupno auta używanego w naszym programie, otrzymują gwarancję jakości i mogą się cieszyć licznymi korzyściami, takimi jak np. wygodne formy finansowania. W filozofii Mazdy detale tworzą perfekcję, która ma wymiar ludzki, i to nam przyświeca w naszej codziennej pracy.

Rozmawiał: Grzegorz Skowron (Agencja Informacyjna GEG)

Praktyczne wskazówki dla fleet managera rozważającego wybór Mazdy • Przygotować analizę TCO: sprawdzić m.in. wartości rezydualne modeli oraz długość gwarancji. • Zwrócić uwagę na wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm przy wyborze partnera do rozmów na temat wymiany floty, którą wybiera się na lata. • Zweryfikować, który napęd: EV/PHEV/MHEV/diesel, będzie odpowiedni dla danej floty. • Bez testów samochodów ani rusz…

