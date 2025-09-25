W świecie, w którym informacja jest walutą, szczególne znaczenie mają ci, którzy potrafią ją przekuć w rzetelną wiedzę i inspirację. Tomasz to dziennikarz, który łączy pasję do motoryzacji z dogłębnym zrozumieniem nowych technologii. Dzięki jego publikacjom nowa mobilność w tym elektromobilność staje się tematem bliskim zarówno ekspertom, jak i konsumentom.

O nagrodzie eMobility Media Awards

eMobility Media Awards to jedno z najważniejszych wyróżnień w obszarze dziennikarstwa i komunikacji dotyczącej elektromobilności w Polsce. Konkurs ten jest uznawany za barometr jakości dyskusji o zeroemisyjnym transporcie i jego roli w społeczeństwie. Celem inicjatywy jest docenienie dziennikarzy, redakcji oraz twórców, którzy poprzez swoją codzienną pracę przybliżają ideę elektromobilności, a także firm i marek prowadzących nowoczesne, odpowiedzialne i transparentne działania komunikacyjne.

Tegoroczna edycja nagród objęła kilka kluczowych kategorii – od treści redakcyjnych i działań marek, po technologie i aplikacje wspierające kierowców. Wprowadzono także nagrodę specjalną, przyznawaną osobom i instytucjom o wyjątkowym wkładzie w rozwój elektromobilności.

Nagroda dla Tomasza Sewastianowicza jest wyrazem uznania dla jego wkładu w rozwój świadomej, merytorycznej i angażującej debaty o przyszłości transportu.