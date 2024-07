Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w poprzednim roku za jazdę po chodniku i przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych rowerzyści i użytkownicy elektrycznych hulajnóg dostali 88 tys. mandatów. Rowerzyści, osoby poruszające się hulajnogą elektryczną czy innymi urządzeniami transportu osobistego mogą korzystać z chodnika - ale tylko w określonych sytuacjach.

W jakich sytuacjach rowerzyści mogą korzystać z chodnika?

Rowerzyści, osoby poruszające się hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego muszą jednak spełnić dwa warunki, jeżeli chcą korzystać z chodnika. Przede wszystkim powinni: poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz ustępować pierwszeństwa pieszym w każdej sytuacji. W skrócie - nie mogą stwarzać zagrożenia dla pieszych ani zmuszać ich do zmiany kierunku lub zatrzymania.

Artykuł 86a w Kodeksie wykroczeń

Artykuł 86a Kodeksu wykroczeń brzmi:

Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Warto mieć na uwadze, że jeśli prędkość roweru wyraźnie przekracza prędkość pieszych, może wiązać się to z grzywną na mocy art. 86a Kodeksu wykroczeń.

Jaka kara grzywny dla rowerzystów za złamanie art. 86a?

Należy odwołać się tutaj do art. 97 Kodeksu wykroczeń, który brzmi:

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

Z tego artykułu wynika, że kara może wynieść nawet do 3000 zł. Właśnie takie konsekwencje może ponieść rowerzysta, który nie ustąpi pierwszeństwa pieszym na chodniku. Inne wykroczenia przewidują natomiast niższe kary. Za naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych - kara od 50 do 100 zł. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas przejeżdżania chodnikiem może wiązać się z karą od 50 do 300 zł.

Kto może nałożyć karę za takie wykroczenia?

Za tego typu wykroczenia karę grzywny mogą wystawić nie tylko policjanci. Od 30 sierpnia 2021 roku mogą to zrobić także strażnicy miejscy i gminni, ponieważ mają oni uprawnienia do wystawiania mandatów za nadmierną prędkość na chodniku. Wcześniej mogli tylko zatrzymywać takich rowerzystów i ich upominać.