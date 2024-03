Masz wolne niespełna 8,5 mln zł? Możesz kupić Bugatti

Niespełna 13-letnie Bugatti Veyron z przebiegiem 10 187 km zajęło pierwsze miejsce na liście używanych samochodów za miliony w 2023 roku. Cena? Drobne8 424 600 zł. Na dalszych miejscach znalazły się McLaren Senna za 6 954 371 zł i Bugatti Chiron, za które trzeba było zapłacić tylko 3 900 000 zł. Według AAA auto liczba ofert najdroższych samochodów na wtórnym rynku w Polsce w 2023 roku wzrosła o ponad 100 proc. w porównaniu z rokiem 2022, kiedy to wystawiono "zaledwie" 202 oferty aut w cenie powyżej miliona złotych.

W 2022 r. najwyżej wyceniane były Ferrari SF90 (sześć egzemplarzy; mediana cen 3 057 639 zł). Na drugim miejscu znalazło się wówczas Lamborghini Aventador (mediana cen 2 355 869 zł), a na trzecim –Aston Martin Vanquish z medianą cen na poziomie 2 291 022 zł.

– W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy bardzo duży wzrost ofert samochodów używanych, które kosztują miliony złotych. To dowód na wciąż powiększające się grupy osób zamożnych, bogatych i bardzo bogatych, które mogąsobie pozwolić na zakup towarów luksusowych. Jak wynika z raportu KPMG, wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2022 roku wyniosła 37 mld zł i była o blisko 19 proc. większa niż w 2021 roku, a największym segmentem tego rynku były samochody premium i luksusowe, którego wartość osiągnęła prawie 25 mld zł – powiedziała Karolína Topolová, dyrektor generalna Aures Holdings, operatora międzynarodowej sieci AAA.

Liczba ofert w 2023 r. Mediana cen(zł) Mediana przebiegu(km) Mediana wieku(lat) Bugatti Veyron 1 8 424 600 10 187 12,7 McLaren Senna 1 6 954 371 bd. 4,0 Bugatti Chiron 1 3 900 000 2 500 5,8 Ferrari 550 1 3 434 900 550 2,8 Lexus LFA 2 3 350 000 6 000 11,6 Ferrari SF90 17 2 532 820 1 710 1,4 Lamborghini Aventador 24 2 300 000 8 000 5,5 Mercedes SLR McLaren 5 2 150 000 2 543 18,4 Rolls Royce Dawn 2 1 949 999 4 650 4,5 Ferrari 296 7 1 899 000 630 1,3

Według raportu KPMG "Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w niepewnych czasach", w 2021 r. ponad 100 tysięcy osób posiadało aktywa netto przekraczające 1 milion dolarów, co oznaczało wzrost o 9,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2021 r. odnotowano ponowny wzrost liczby osób zamożnych, bogatych oraz bardzo bogatych. Dochody przekraczające 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie osiągnęło 320 tysięcy osób, a łączny dochód tej grupy wyniósł 220 mld zł. Liczba osób zamożnych wyniosła blisko 83 tysiące, a ich łączny dochód wzrósł do 130 mld zł. Grupa osób bardzo bogatych zwiększyła się o 4,8 proc. do 37 tysięcy, a ich zarobki osiągnęły 94 mld zł. Najwięcej bardzo bogatych Polaków zamieszkuje województwa: mazowieckie, wielkopolskie oraz śląskie.