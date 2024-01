Fabryka w Tychach - tu powstają światowe modele Stellantisu

Śląski zakład Fiat Auto Poland, przemianowany później na FCA Poland to coś więcej niż bogate tradycje. W Tychach od lat powstają modele, które święciły triumfy w rankingach sprzedaży i trafiały do klientów na całym świecie. Choć w ostatnich latach fabryka należąca do koncernu Stellantis zajmowała się przede wszystkim wytwarzaniem małego Fiata 500 i jego krewnych, teraz jej portfolio znów jest zróżnicowane. Jeep Avenger, Fiat 600, a niedługo również nowa Alfa Romeo. Tyski zakład ma powody do dumy i nie omieszkał się nimi pochwalić.

Stellantis produkuje auta w Polsce. Widzieliśmy ten proces z bliska

Szef fabryki na spotkaniu (zorganizowanym w związku m.in. z uruchomieniem produkcji nowego Fiata 600) z rozrzewnieniem wspominał rekordowe lata 2006-2009. Na powrót do produkcji na poziomie niemalże pół miliona samochodów rocznie nie ma już raczej szans, ale zakład działający od 1992 roku w Tychach nadal może pochwalić się tak wysokimi normami jakości, jak i rewelacyjną wydajnością. Linie produkcyjne w nowszych halach zostały gruntownie zmodernizowane i przebudowane tak, by możliwy był montaż nowych, większych i bardziej wymagających modeli. Można odnieść wrażenie, że wszystko pracuje jak w zegarku, a postępy i tempo jest są bieżąco monitorowane. Realizacja vs prognozy, liczba zatrzymań linii i defektów - wszystkie informacje na bieżąco są wyświetlane na ekranach. Przeprowadzony w grudniu 2015 roku audyt potwierdził przynależność tyskiego zakładu do grona najlepszych fabryk przemysłu motoryzacyjnego w Europie, szczycących się certyfikatem Gold Level wg World Class Manufacturing.

Jakie modele powstają w Polsce? Jeep, Fiat i Alfa Romeo

Małe crossovery rządzą na europejskich rynkach. Stellantis wytwarza je w wariantach elektrycznych, hybrydowych i spalinowych. Z tyskiej fabryki na rynki całej Europy wyjeżdżają już Jeep Avenger, Fiat 600, a niebawem do tego grona dołączy Alfa Romeo z modelem Milano. Tym drugim modelem, w elektrycznym wariancie jeździliśmy przy okazji wizyty w Tychach.

Zza bram zakładu regularnie wyjeżdżają jeszcze Fiaty 500 oraz bazujące na nich Abarthy. Powodzeniem na rodzimym rynku nadal cieszy się także kończąca karierę Lancia Ypsilon - auto produkowane w niezmienionej formie od 2011 roku. Mniejsze samochody grupy wciąż są wytwarzane, tyle że w oddzielnych halach.

Tyski zakład Fiata - widzieliśmy, jak powstają najnowsze modele

Z linii montażowej polskiej fabryki co chwilę zjeżdża nowy samochód. Proces powstawania wymienionych wyżej modeli jest fascynujący - mieliśmy okazję obejrzeć go na wielu etapach - od zgrzewania paneli nadwozia, przez montaż desek rozdzielczych i elementów tapicerki, połączenia podwozia z nadwoziem aż po test szczelności, wykonywany w specjalnej komorze. Pracownicy fabryki zdradzili również, że wysokie standardy będące wynikiem inwestycji koncernu sprawiają, że odsetek defektów i wad jest wyjątkowo niski.

Ciekawostki? Nie każdy samochód przechodzi próbę drogową na specjalnym torze, za to każdy jest rozpędzany na specjalnych rolkach do prędkości 120 km/h, by potwierdzić, że wszystkie elementy zostały poprawnie spasowane i zamontowane, a na drodze nie wystąpią niepożądane drgania czy wibracje. Test szczelności zakłada z kolei obfite zmoczenie całego nadwozia - pracownicy weryfikują, czy wszystkie uszczelki zostały poprawnie zamontowane, a zautomatyzowany proces wklejania przedniej szyby (odbywa się on jedynie pod nadzorem pracownika) przebiegł pomyślnie. Nadwozia są także sprawdzane pod kątem geometrii i to na kilku etapach produkcji. Auta, które zaliczyły wszystkie próby trafiają prosto na lawety i wagony, a następnie do klientów.

Przeboje z Polski. W Tychach powstają bestsellery

Jeep Avenger ma już w garści kilka zaszczytnych tytułów z mianem "Europejskiego Samochodu Roku 2023" na czele. Model świetnie radzi sobie na europejskich rynkach, a Fiat z nową "sześćsetką" ma z pewnością apetyt na podobny sukces. Można więc powiedzieć, że polska fabryka na pełnych obrotach zajmuje się produkcją bestsellerów.