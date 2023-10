O krok od tragedii na przejeździe kolejowym

Skrajnie niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym w Płocku. Pociąg i autobus komunikacji miejskiej znalazły się na kursie kolizyjnym. Rogatki przed przejazdem nie zostały opuszczone, a tragedii udało się uniknąć tylko dzięki czujności kierowcy. Film z autobusu pokazuje, jak szofer hamuje w ostatniej chwili i zatrzymuje pojazd przed zaporami.

Przejazd kolejowy w Płocku - dlaczego rogatki były podniesione?

Ta sytuacja pokazuje, że nawet na przejazdach kolejowych z zaporami, niezwykle ważne jest, by kierowca zachował czujność. Dlaczego jednak doszło w ogóle do tak niebezpiecznej sytuacji? Gdyby nie reakcja kierowcy, wypadek byłby zapewne tragiczny w skutkach.

Linia kolejowa nr 33, której częścią jest widoczny na nagraniu przejazd nie została zmodernizowana i nie posiada SSP - samoczynnego systemu przejazdowego. To właśnie ten system sprawia, że rogatki na przejeździe sterowane są automatycznie, przed nadjeżdżający pociąg. Za podnoszenie i opuszczanie zapór odpowiada tu dróżnik, który w tym przypadku nie dopilnował swoich obowiązków. Miał ogromne szczęście, że nie skończył się to tragedią. "To nie miało prawa się zdarzyć" - piszą w komentarzach internauci. Do incydentu doszło o godzinie 5:20 rano, gdy ruch był niewielki. Na nagraniu, którym dzieli się płocka komunikacja miejska słychać, że maszynista również dostrzegł otwarte zapory i w ostatniej chwili uruchomił sygnał dźwiękowy.

Wypadki na przejazdach kolejowych

Jak wynika ze statystyk PKP Polskie Linie Kolejowe, przez pierwsze 6 miesięcy 2023 roku doszło do 94 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E. Pięć osób zostało ciężko rannych, a blisko 30 osób zginęło.

Przejazd kolejowy - mandaty

Kierowcy muszą mieć się na baczności, bo z przejazdami kolejowymi wiąże się nie tylko niebezpieczeństwo, ale i groźba słonego mandatu! Jakie konsekwencje czekają za łamanie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami?